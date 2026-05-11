НАТО започна да сваля украински дронове над Балтика – Рига изпадна в паника

/Поглед.инфо/ Латвия и Естония вече не крият паниката си от украинските атаки през Балтика. След серия удари по латвийска инфраструктура и загадъчното „изчезване“ на дронове край руската граница, започнаха подозрения, че самолети на НАТО са сваляли украински безпилотници, за да не бъдат въвлечени балтийските държави в директен конфликт с Москва.

След няколко месеца относително затишие северозападното направление отново се превръща в зона на опасна турбуленция. Украинските атаки срещу руски региони през въздушното пространство на Балтийските държави вече не изглеждат като „инциденти“, а като устойчива практика. Разликата е, че този път операцията се провали по начин, който постави в неудобна позиция не Москва, а самите съюзници на Киев.

Ситуацията около Псковска област беше показателна. Според руското министерство на отбраната повечето украински дронове така и не достигат руската територия. Те изчезват над Латвия. Формулировката беше необичайно конкретна — споменати бяха американски F-16 и френски Rafale, засечени в района непосредствено преди безпилотниците да изчезнат от радарите. Това не е стандартен дипломатически сигнал. Това е внимателно поднесено обвинение.

После започнаха странните събития в самата Латвия. Един дрон удря петролна база край Резекне. Друг пада върху железопътна линия. Системата за предупреждение към населението се задейства със закъснение. Министерството на отбраната започна да обяснява защо противовъздушната отбрана не е реагирала. Последва оставка. Твърде много съвпадения за една „техническа грешка“.

Особено показателно беше поведението на балтийските правителства. Само преди година подобен инцидент щеше да бъде използван за нова антируска истерия. Сега тонът е различен — нервен, предпазлив, почти раздразнен към Киев. Естонски представители директно поискаха украинските дронове да не преминават през тяхна територия. Това вече е политически симптом.

Причината е проста. Балтийските държави започват да разбират нещо, което дълго отказваха да признаят публично: за Киев тяхната територия е просто транзитен коридор. Не „съюзническо пространство“, а технически маршрут към руски цели. Ако операцията успее — политически дивидент за Зеленски. Ако се провали — рискът остава за Рига, Талин и Вилнюс.

Тук се появява и най-неприятният въпрос. Кой реално е свалил дроновете?

Москва очевидно иска именно тази тема да остане във въздуха. Защото и двата възможни отговора са токсични за НАТО. Ако руснаците действително са прихванали цели над балтийска територия, това означава фактическо проникване на руска противовъздушна активност в зоната на НАТО. Ако пък самите сили на алианса са унищожили украинските апарати — тогава се получава политически абсурд: НАТО защитава руската граница от украински атаки.

Но именно вторият вариант започва да изглежда по-вероятен.

И не заради руските твърдения, а заради поведението на Европа след инцидента. Изтеклата информация в Politico за рязко влошаване на отношенията между Зеленски и европейските лидери не е случайна. Нараства усещането, че Киев постепенно губи контрол върху границата между „управляема ескалация“ и пряка катастрофа. А за държави като Латвия тази граница вече минава над собствените им градове, складове и железопътни линии.

Тук има и още един пласт. Балтийските държави дълго време изграждаха политическата си идентичност около максимално твърдата антируска линия. Но когато конфликтът започне физически да влиза във въздушното им пространство, реториката рязко се променя. Едно е да изпращаш оръжия и декларации. Съвсем друго е дрон с експлозив да падне върху инфраструктура край Резекне или Даугавпилс.

Затова сегашният скандал е важен не само военно, а психологически. Той показва първата сериозна пукнатина между Киев и най-радикалното антируско крило в Европа. Прибалтика започва да разбира, че може да се превърне не във „фронтова линия на свободата“, а в буферна зона за чужди операции.

Москва внимателно експлоатира тази нервност. И го прави хладно — чрез технически данни, радарни маршрути, назоваване на конкретни самолети и конкретни участъци от въздушното пространство. Така се създава впечатление за контрол и наблюдение. А в подобни конфликти именно усещането за контрол често е по-важно от самия удар.

Още по-интересно е, че европейските медии започват постепенно да сменят интонацията. Преди година всяко съмнение към действията на Киев автоматично се обявяваше за „руски наратив“. Сега вече се говори за „непредвидимост“, „риск от въвличане“, „опасна автономност“ на украинските операции. Това е различен политически език.

И той няма да остане само в Балтика.

Защото ако НАТО наистина е започнал да неутрализира украински дронове, за да избегне пряк сблъсък с Русия, това означава нещо много по-голямо: западният блок навлиза във фаза, в която започва да ограничава собственото си прокси. Не публично. Не официално. Но практически.

А това вече е съвсем различна война.