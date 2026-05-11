Европа чу присъдата: Путин обяви как приключва украинската криза

/Поглед.инфо/ Владимир Путин използва Деня на победата не за дипломатически жестове, а за политическо фиксиране на новата реалност. Москва вече говори не за компромиси, а за край на войната при руски условия. Европа чу предупреждението. Киев – присъдата.

Руският президент каза много повече, отколкото западните агенции се опитаха да предадат с едно изречение. Фразата „въпросът е към своя край“ не беше емоционален коментар. Това беше политически сигнал, адресиран едновременно към Вашингтон, Брюксел, Киев и вътрешния руски елит. И то сигнал, произнесен след серия от разговори с Китай, Индия и САЩ. Това е важно. Защото подобни формулировки не се изричат случайно в Москва. Още по-малко на 9 май.

Путин на практика очерта три различни фронта едновременно. Украйна. Близкия изток. Кавказ. И между тях имаше пряка връзка.

Западът вероятно не иска да признае това, но руската стратегия постепенно се измества от отбранителна към архитектурна. Москва вече не реагира само на кризи. Тя започва да предлага конструкции за следвоенен ред. Дори около Иран това личеше ясно. Историята с обогатения уран не е технически детайл. Това е опит Русия да се превърне в централен ядрен посредник между Техеран и Вашингтон. Не дипломатически посредник в телевизионния смисъл, а държава, през чиято инфраструктура преминава критичният материал. Разликата е огромна.

После дойде Армения.

Путин говори спокойно. Почти сухо. Но зад думите за „мирен, цивилизован развод“ прозираше много по-тежко предупреждение. Москва за пръв път толкова открито показа, че е готова да пусне съюзник да си тръгне — и да понесе последствията сам. Това не е стилът на старата руска геополитика. Преди Кремъл удържаше периферията на всяка цена. Сега вече смята разходите.

Има и друг детайл. Руският президент не заплаши Армения. Не повиши тон. Не използва натиск. Точно обратното. Това прави посланието по-опасно. Защото означава, че Москва е започнала да приема вероятността за нова геополитическа конфигурация в Кавказ. А когато Русия започне да се адаптира към загуба, значи вече е преценила, че цената на задържането е по-висока от цената на отстъплението.

Това е студен реализъм. Не емоция.

Същото се вижда и по украинската тема. Путин вече почти не говори за „денацификация“ и „демилитаризация“ с онзи идеологически заряд от 2022 г. Речникът се промени. Сега доминират думи като „дългосрочен договор“, „историческа перспектива“, „окончателни споразумения“. Това е език на държава, която смята, че времето работи за нея.

И вероятно е права.

Европейската икономика влиза в четвърта година на изтощение. Германия загуби евтината енергия. Франция е в политическа фрагментация. Източна Европа е военно зависима от САЩ, но икономически започва да усеща тежестта на продължителната конфронтация. Самият ЕС вече прилича на система, която поддържа украинския конфликт не защото има стратегия за победа, а защото няма политически механизъм за излизане.

Тук Путин удари най-болното място.

Когато спомена Шрьодер, това не беше носталгия към стара Германия. Това беше унижение към днешна Европа. Кремъл буквално каза: намерете поне един човек, който още е способен да разговаря рационално с Русия. В превод — днешните ви лидери не стават.

И в Берлин отлично разбраха това.

Любопитно е и друго. Путин отново не затвори вратата за среща със Зеленски. Но постави условие, което практически обезсмисля самата среща. Първо договор. После разговор. Тоест Москва вече не разглежда личната дипломация като инструмент за решаване на кризата. Зеленски може да участва само като финален подпис под вече оформена конструкция.

Това е огромна промяна.

През 2022 г. Русия още търсеше вариант за преговорен баланс. След провала на Истанбул и след намесата на Лондон всичко се промени. Кремъл започна да възприема всяко временно споразумение като потенциален нов Минск. А Минск в руската политическа памет вече е почти травматичен термин. Путин директно го каза.

Точно тук западните анализатори често грешат. Те смятат, че Москва блъфира с темата за „дългата война“. Не. Русия реално се подготви за нея. Икономически. Военно. Демографски. Административно.

Погледнете само сухите показатели. Руският военнопромишлен комплекс вече работи в почти непрекъснат цикъл. Производството на артилерийски боеприпаси надвишава европейското в пъти. Военният бюджет беше преформатиран без социален колапс. Да, инфлацията остава проблем. Да, санкциите тежат. Но прогнозираният разпад не настъпи.

Напротив.

Русия постепенно премина към модел на военна икономика с азиатски търговски тил. Китай пое огромна част от технологичния и индустриален буфер. Индия отвори енергиен коридор. Турция остана двусмислена, но полезна. Дори държави от Персийския залив започнаха да играят по-предпазливо спрямо Москва.

И Европа вижда това.

Точно затова изречението „въпросът е към своя край“ предизвика такъв нерв. Защото за първи път от месеци Кремъл говори не просто за удържане на фронта, а за политически финал. Не утре. Не след седмица. Но като тенденция.

Впрочем има още един детайл, който почти никой не коментира. Путин каза, че прекратяването на огъня за Деня на победата е било осигурено чрез контакти с ядрените сили. Това е изключително тежка формулировка. Тя означава, че рискът от ескалация е бил оценен като реален. Не медиен. Реален.

И тук вече разговорът излиза извън Украйна.

Светът постепенно навлиза в епоха, в която регионалните конфликти престават да бъдат регионални. Украйна, Иран, Тайван, Кавказ — всичко започва да се свързва в една обща система на натиск и противонатиск. Именно затова Москва се стреми да затвори украинския фронт при максимално изгодни условия. Русия разбира, че следващото десетилетие няма да бъде по-спокойно.

И нещо друго.

Тонът на Путин беше почти лишен от триумфализъм. Това също е показателно. Кремъл очевидно смята, че войната още не е приключила окончателно и че Западът може да направи последен опит за ескалация. Особено ако вътрешната политическа ситуация в САЩ стане хаотична около изборите.

Затова Москва едновременно говори за мир и продължава да натиска фронта.

Това не е противоречие. Това е руският модел на преговори — първо военен натиск, после дипломатическа рамка. И колкото повече отслабва европейската икономика, толкова по-настойчиво ще се появяват в Европа гласове за „реализъм“. Вече се появяват. Засега тихо. Утре — много по-шумно.

Украинският конфликт наистина върви към своя край. Но не към края, който Брюксел обещаваше през 2022 г.

И това вече започва да се разбира дори вътре в самия Запад.