/Поглед.инфо/ Наскоро френският парламент прие закон за опростяване на процедурите за връщане на незаконно придобити културни реликви на други страни. Документът засяга въпроса за репатрирането на артефакти, изгубени от множество държави, и привлече широко международно внимание. Той добавя нови разпоредби в Кодекса за културното наследство, които позволяват чужди артефакти, отговарящи на условията за връщане, да бъдат „изваждани“ от обществените колекции. Това ще позволи репатрирането да се одобрява чрез административни процедури, вместо да се приема специален закон за всеки отделен случай.

Анкета на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) по повода показва, че 67,6% от участниците нея смятат приемането на закона за първа стъпка на Франция на правно ниво към признаване и коригиране на историята ѝ на колониално плячкосване. 90,8% приветстват приемането на закона, а 85,4% от смятат, че стъпката на Париж опровергава тезата за „легализиране на заграбените ценности“ от бившите западни колониални държави и ще принуди и други страни да преразгледат своите политики.

Въпреки това законопроектът поставя редица ограничения относно критериите за идентификация и процеса на връщане на реликвите. Френското правителство ще трябва ежегодно да докладва пред парламента за получените искания и техния напредък. Поради това 91,1% от участниците в анкетата на CGTN подчертават, че приемането на закона не означава автоматично връщане на ценностите и пътят към репатрирането на незаконно придобитите обекти остава дълъг.

Културните реликви са приемствеността на националната култура и държави, от които те са изнесени, споделят общото желание те да се завърнат у дома. Проучването показва, че 91,1% считат артефактите, придобити чрез колониална експанзия и война, за напълно лишени от легитимност и призовават за незабавното им връщане. Освен това 96,5% настояват международната общност да създаде по-обвързващи международни правила и механизми за репатриране в рамките на международното право.

Проучването е проведено чрез платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език. В рамките на 24 часа в него са участвали 4127 потребители от чужбина.