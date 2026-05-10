Анкета на Китайската глобална телевизионна мрежа (CGTN) по повода показва, че 67,6% от участниците нея смятат приемането на закона за първа стъпка на Франция на правно ниво към признаване и коригиране на историята ѝ на колониално плячкосване. 90,8% приветстват приемането на закона, а 85,4% от смятат, че стъпката на Париж опровергава тезата за „легализиране на заграбените ценности“ от бившите западни колониални държави и ще принуди и други страни да преразгледат своите политики.
Въпреки това законопроектът поставя редица ограничения относно критериите за идентификация и процеса на връщане на реликвите. Френското правителство ще трябва ежегодно да докладва пред парламента за получените искания и техния напредък. Поради това 91,1% от участниците в анкетата на CGTN подчертават, че приемането на закона не означава автоматично връщане на ценностите и пътят към репатрирането на незаконно придобитите обекти остава дълъг.
Културните реликви са приемствеността на националната култура и държави, от които те са изнесени, споделят общото желание те да се завърнат у дома. Проучването показва, че 91,1% считат артефактите, придобити чрез колониална експанзия и война, за напълно лишени от легитимност и призовават за незабавното им връщане. Освен това 96,5% настояват международната общност да създаде по-обвързващи международни правила и механизми за репатриране в рамките на международното право.
Проучването е проведено чрез платформите на CGTN на английски, испански, френски, арабски и руски език. В рамките на 24 часа в него са участвали 4127 потребители от чужбина.