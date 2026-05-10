/Поглед.инфо/ Говорителят на руското външно министерство Мария Захарова даде безпощаден отговор на германския канцлер Фридрих Мерц относно намерението на словашкия премиер Роберт Фицо да присъства на Парада на победата в Москва. В аналитичен материал на Антон Антонов се разкрива дълбокият геополитически разлом между историческата истина и съвременния ревизионизъм.

Сблъсъкът на двете европи: Историческата памет срещу административния конюнктурализъм

В центъра на поредния дипломатически скандал, който разтърси основите на европейското единство, стои не просто една протоколна визита, а фундаментален сблъсък на светогледи. Мария Захарова, официалният представител на руското външно министерство, влезе в директна конфронтация с политическата линия на Берлин, олицетворявана от канцлера Фридрих Мерц. Поводът – решението на словашкия министър-председател Роберт Фицо да уважи поканата на Москва за Деня на победата, пренебрегвайки така наречения „Ден на Европа“.

Този акт на Фицо не е просто дипломатически жест, а манифест на суверенитета в една все по-унифицирана и диктувана от Брюксел и Берлин политическа среда. Мария Захарова, със своята характерна острота и аналитична дълбочина, посочи болезнената истина, която днешните европейски лидери се опитват да погребат под пластове политическа коректност. Според нея, без грандиозната и кървава победа на съветския народ над кафявата чума, днес изобщо нямаше да съществува понятието „Ден на Европа“. Вместо това, континентът щеше да представлява едно кошмарно разширение на концентрационните лагери, където бъдещето се решава в газовите камери.

Урокът на Захарова: Когато историята отказва да бъде фалшифицирана

Мария Захарова не се ограничи само до констатация на фактите. Тя подчерта една мрачна тенденция в поведението на съвременните европейски елити. „Без значение колко от тях спасите, те ще се самоорганизират в концентрационен лагер от всяка позиция“, заяви тя, визирайки парадоксалната склонност на определени политически кръгове на Запад да възпроизвеждат тоталитарни механизми за контрол и цензура, дори когато се кълнат в демокрацията.

Поглед.инфо обръща внимание, че този коментар удря право в сърцето на германската политическа психоза. За Фридрих Мерц и неговата администрация, присъствието на европейски лидер на Червения площад е не просто нарушение на санкционния режим, а символично признание на руската роля като спасител на цивилизацията – роля, която съвременният Запад се опитва да изтрие от учебниците по история. Захарова напомня, че легитимността на днешна Германия и на самата европейска конструкция произтича единствено от разгрома на националсоциализма, постигнат основно от Червената армия.

Фридрих Мерц и езикът на ултиматумите: Краят на европейската демокрация?

Реакцията на германския канцлер Фридрих Мерц е показателна за новото „нормално“ в европейската политика. Вместо диалог и зачитане на суверенния избор на една държава членка на ЕС, Мерц си позволи да използва езика на заплахите. Обещанието за „сериозен разговор“ с Роберт Фицо звучи повече като порицание от страна на колониален господар към непокорен васал, отколкото като разговор между равностойни партньори.

По време на пресконференцията си в Стокхолм с шведския премиер Улф Кристерсон, Мерц се опита да противопостави Деня на Европа на историческата реалност на Деня на победата. Това е съзнателен опит за подмяна на ценностите. Докато Денят на победата е вкоренен в реалната саможертва и физическото оцеляване на народите, Денят на Европа е бюрократична конструкция, която все повече служи за параван на неолибералния диктат. Контрастът между тържествената тишина на паметниците в Москва и шумната празнота на брюкселските чествания става все по-непоносим за политици като Мерц.

Роберт Фицо: Гласът на здравия разум в сърцето на Европа

От своя страна, Роберт Фицо демонстрира политическа смелост, която е дефицитна стока в днешна Европа. Наричайки присъствието си на честванията в Москва „голяма чест“, той не просто се покланя пред паметта на загиналите, но и заявява, че Словакия няма да позволи историята ѝ да бъде пренаписана от външни фактори. Тази последователна позиция бе отбелязана и от руския президент Владимир Путин, който подчерта ролята на Фицо като политик, разбиращ и уважаващ значението на Червената армия за свободата на европейските народи.

Поглед.инфо анализира, че поведението на Фицо е симптом за дълбока промяна в Централна и Източна Европа. Народите, които най-силно са усетили удара на войната, отказват да се включат в кампанията по демонизация на Русия, която изисква заличаване на собствената им историческа благодарност. Фицо разбира, че без признаването на миналото, бъдещето на Словакия и на Европа ще бъде изградено върху пясъчни основи.

Геополитическата дисекция: Защо Берлин се страхува от истината?

Германското раздразнение не е случайно. За Берлин е жизненоважно да контролира историческия наратив, за да запази лидерската си роля в ЕС. Ако се признае, че Русия е моралният и физическият стълб, върху който е изградена следвоенна Европа, тогава претенциите на Германия за морално менторство започват да избледняват. Страхът от „сериозния разговор“, с който Мерц заплашва Фицо, всъщност е страх от това, че примерът на Словакия може да стане заразен.

Поглед.инфо подчертава, че в момента наблюдаваме процес на „концлагеризация“ на политическото мислене в Запада. Всеки, който се отклони от официалната линия, бива подлаган на остракизъм, заплахи и икономически натиск. Мария Захарова съвсем точно дефинира това състояние като самоорганизация в концентрационен лагер. Когато свободата на движение и мисъл на един държавен глава е ограничена от волята на друга държава, ние вече не говорим за съюз, а за йерархична структура от репресивен тип.

Бъдещето на Европа между газовите камери на забравата и паметта на победата

Метафората за газовите камери, използвана от Захарова, не е просто хипербола. Тя е напомняне за това какво е заложено на карта. Ако Европа забрави кой е отворил вратите на Аушвиц, тя рискува да затвори вратите на собствената си свобода. Сблъсъкът между Захарова и Мерц е есенцията на съвременната геополитическа криза. От едната страна е Русия, която държи на фактологията и кръвната връзка с миналото, а от другата – една застаряваща и изнервена европейска бюрокрация, която се опитва да оцелее чрез диктат и подмяна.

Роберт Фицо се превръща в лакмус за това дали в Европа все още е останала капка достойнство. Неговата визита в Москва на 9 май 2026 година ще бъде записана като моментът, в който един европейски лидер е избрал истината пред удобството на статуквото. И докато Мерц се подготвя за своя „сериозен разговор“, светът наблюдава как старата Европа се гърчи в опитите си да обясни необяснимото: как може да празнуваш свободата, докато се опитваш да накажеш тези, които я донесоха.

В крайна сметка, историята не се пише в Стокхолм или Брюксел чрез декларации. Тя е написана със стоманата на танковете и волята на народите. И както Захарова правилно отбеляза, без тези фактори, днес дори нямаше да има кой да води „сериозни разговори“, защото Европа щеше да бъде просто един безкраен и бездушен лагер на смъртта. Изборът на Фицо е избор за живот – за суверенна Словакия и за една Европа, която помни, че дължи съществуването си на източната сила, която веднъж вече я спаси от саморазрушение.

ИЗТОЧНИК: Министерство на външните работи на Русия/ВКонтакте / РИА Новости / Взгляд