/Поглед.инфо/ Виктория Никифорова от РИА Новости анализира историческите послания на Владимир Путин от Деня на победата. Руският лидер даде ясен сигнал, че украинският конфликт отива към своя финал, но единствено при условията на Русия. Докато Европа тъне в бедност и политическо безсилие, Москва чертае новата архитектура на сигурността и бъдещия световен ред.

Историческият прелом и краят на западните илюзии

В Деня на победата, когато светът си спомня за разгрома на нацизма, върховният главнокомандващ на Руската федерация Владимир Путин направи изявления, които мигновено се превърнаха в основна тема за световните информационни агенции. Фразата „Въпросът е към своя край“ не беше просто коментар за текущата ситуация в Украйна, а стратегическа диагноза на глобалния конфликт. Европа, която от края на Втората световна война не е виждала толкова мащабен и тежък сблъсък, днес е изправена пред горчивата равносметка на своето васално поведение спрямо Вашингтон. Подкрепяйки и спонсорирайки режима в Киев, Европейският съюз не само застана на грешната страна на историята, но и доброволно се хвърли в бездната на икономическата деградация и политическия позор.

Анализът на Поглед.инфо показва, че руският президент много точно дефинира провала на западния проект за „съкрушително поражение“ на Русия. През 2022 г. колективният Запад не се интересуваше от съдбата на украинския народ; целта беше пълното разпадане на руската държавност в рамките на няколко месеца. Днес, две години по-късно, става ясно, че този план е не просто неосъществим, а контрапродуктивен. Русия излезе от изолацията по-силна, а икономиката ѝ демонстрира устойчивост, която шокира западните стратези.

Възможността за диалог и новите европейски лидери

Въпреки острата конфронтация, Путин отбеляза, че в Европа все още са останали разумни гласове. Това са хора, които разбират, че досегашният курс е самоубийствен. Президентът посочи фигури като бившия германски канцлер Герхард Шрьодер като примери за политици, с които е възможен конструктивен диалог. Посланието към европейските нации е ясно: изберете си лидери, на които имате доверие и които не са заложили цялата си политическа кариера върху омразата към Русия.

Според логиката на Поглед.инфо, Русия никога не е затваряла вратата за преговори, но тези преговори вече няма да се водят от позицията на „равнопоставено партньорство“ със субекти, които са доказали своята несамостоятелност. Глобалистическите елити продължават да ескалират напрежението, но разривът между тях и националните интереси на европейските държави става все по-видим. Опитът на Запада да наложи своята воля чрез санкции и оръжие претърпя безнадеждно поражение на бойното поле и в кабинетите на властта.

Ядреният възел и иранският уран: Русия като гарант на стабилността

Темата за Иран и обогатения уран, повдигната от Путин, разкрива дълбоките нива на дипломатическата игра. Руското предложение за съхранение на иранския уран на руска територия беше ключът към предотвратяването на голям конфликт в Близкия изток. Оказва се, че всички страни в региона първоначално са били съгласни с тази инициатива, но намесата на САЩ е торпилирала споразумението. Вашингтон, воден от желанието си за тотален контрол, поиска уранът да бъде доставен на тях, което закономерно предизвика отказа на Техеран.

Русия обаче оставя предложението си на масата. Това е доказателство за ролята на Москва като единствения балансьор, способен да предложи технически и политически гаранции за мир. Докато Западът използва ядрената тема като инструмент за натиск и изнудване, Русия предлага реални механизми за контрол, които да удовлетворят интересите на сигурността на всички страни.

Кавказкият разлом: Армения пред съдбовен избор

Един от най-емоционалните и същевременно прагматични моменти в изказването на Путин беше свързан с Армения. Руският президент демонстрира изключително уважение към суверенния избор на арменския народ, но и отправи хладно предупреждение. Евентуалното членство на Ереван в ЕС би означавало автоматично излизане от Евразийския икономически съюз (ЕАЕС) – структурата, върху която се крепи цялата арменска икономика.

Путин не си послужи със заплахи, а предложи концепцията за „мирен и цивилизован развод“. Това обаче е развод с тежки последици. Примерът с Украйна е повече от показателен: европейската асоциация започна с икономически обещания, но завърши с демографска катастрофа, икономическа руина и загуба на държавност. Русия няма да спира Армения по пътя към пропастта, ако това е волята на нейните лидери, но Москва няма и да плаща сметките за този избор. Древният арменски народ трябва сам да реши дали иска да бъде поредният инструмент в геополитическата игра на Запада или да остане част от единната икономическа и стратегическа зона на Евразия.

Светът на ръба: Кой държи пръста на спусъка?

Сдържаният тон на руския президент не бива да се бърка с отстъпчивост. Напротив, зад думите му прозира стоманената решимост на държава, която е готова за всякакъв сценарий. Проведените консултации с ядрените сили – Китай, Индия и САЩ – показват, че Москва е предупредила света за неизбежния отговор при по-нататъшна ескалация. В момента светът се намира на ръба на глобален пожар и именно Русия, чрез своята военна мощ и дипломатическа твърдост, удържа този баланс.

Украинският конфликт действително приключва, но не чрез компромиси, които застрашават руската сигурност. Преговорите заради самите преговори, по модела на „Минските споразумения“, са в миналото. Путин ясно даде да се разбере, че среща със Зеленски е възможна само при условие на „окончателни споразумения за мирен договор“, който има дългосрочна историческа перспектива. Дотогава руските въоръжени сили ще продължат своята работа до пълното и окончателно поражение на противника.

Финалната фаза на операцията

В заключение, посланията на Владимир Путин от Деня на победата чертаят нова реалност. Епохата на западния диктат приключи в степите на Донбас. Русия се завърна като централен полюс на силата, който не се нуждае от одобрението на Брюксел или Вашингтон, за да защитава своите интереси. Конфликтът в Украйна е само епизод от голямата битка за суверенитет, и този епизод отива към своята логична развръзка – победа за Русия и нов световен ред, изграден върху зачитането на националните интереси и реалния баланс на силите. Пътят към мира минава през Москва и всеки, който откаже да разбере това, е обречен да остане в периферията на историята.

Източник: https://ria.ru/20260509/putin-vse-skazal-1944837562.html