Европа започна да се отрича от Победата. 9 май се превърна в мишена на новия реваншизъм

/Поглед.инфо/ Забрани на съветски символи в Берлин, ожесточен медиен сблъсък около ролята на СССР във Втората световна война и все по-видим опит за пренаписване на историческата памет превърнаха Деня на Победата през 2026 година в много повече от годишнина. Европа започва да се разделя не само политически, а и в отношението си към самата история на XX век. В този голям анализ проследяваме как войната в Украйна променя начина, по който Западът гледа на Победата, и защо битката за миналото постепенно се превръща в битка за бъдещето на Европа.

Берлин забрани не знамената, а паметта

Тази година Европа отбеляза Деня на Победата така, сякаш се страхува от самата дума „Победа“. И това вече не може да бъде скрито зад дипломатически фрази, медийни конструкции и дежурни приказки за „ценности“. Защото онова, което се случи в Берлин около мемориалите на съветските воини, не беше административна мярка. Беше исторически симптом.

Германия забрани съветски знамена, руски символи, георгиевски ленти, песни и редица знаци около паметниците на Червената армия. Формалният мотив беше сигурност и предотвратяване на провокации. Но в исторически план това изглежда като нещо далеч по-голямо — Европа започна да отделя победата над нацизма от армията, която реално счупи гръбнака на Третия райх. И тук вече не говорим за политика. Говорим за опит за пренаписване на историческата памет. ( trud.bg )

Десетилетия наред Западът приемаше неудобната, но безспорна истина — че без Съветския съюз Хитлер нямаше да бъде победен. Да, англо-американската помощ бе огромна. Да, Западният фронт беше важен. Но именно Червената армия понесе основния удар, плати чудовищната цена и влезе в Берлин. Това знаеха всички поколения след войната. Днес обаче започва постепенното изместване на този факт от общественото съзнание.

И точно тук европейските медии през 2026 година показаха нещо много характерно. Вместо да говорят за мащаба на жертвата, за историческата цена на войната, за цивилизационния ужас на нацизма, огромна част от публикациите бяха концентрирани върху това как Русия „използва“ Победата, как Кремъл „експлоатира паметта“, как парадът бил „инструмент на пропагандата“. ( theguardian.com )

Това е много опасна подмяна.

Защото когато започнеш да разглеждаш Победата единствено през призмата на днешния конфликт, постепенно стигаш до идеята, че и самата Победа е подозрителна. А това вече разрушава моралната архитектура на следвоенна Европа.

Най-парадоксалното е, че континентът, който десетилетия наред се кълнеше в антифашизма, днес започва да изпитва неудобство от символите на армията, унищожила нацизма. Това е цивилизационен обрат.

И тук не става дума за любов към Русия или за отношение към Путин. Става дума за историческа честност. Ако Европа започне да дели паметта за Втората световна война на „правилна“ и „неправилна“ според текущата геополитическа конюнктура, тя неизбежно ще стигне до морална деградация. Защото историята не може да се редактира според моментната идеология без тежки последици.

Именно затова тази година Денят на Победата изглеждаше толкова тревожно. За пръв път не се усещаше благодарност към миналото. Усещаше се желание то да бъде контролирано.

Европа започна да се страхува от Русия дори в миналото

Във въздуха на тазгодишния 9 май имаше нещо болезнено нервно. Това не беше спокойната атмосфера на континент, който почита историята си. Това беше атмосферата на континент, който вече гледа на всяко руско знаме като на заплаха — дори когато то стои върху гроб на войник, загинал срещу Хитлер.

Именно това е голямата психологическа промяна в Европа.

След началото на войната в Украйна европейските елити постепенно преминаха от критика към Русия към почти цивилизационно отрицание на всичко руско. Култура, спорт, медии, музика, литература, история — всичко започна да бъде пречупвано през новата идеологическа линия. Но Денят на Победата показа, че този процес вече навлиза в най-опасната зона — зоната на историческата памет.

Медиите в Германия, Великобритания и Франция говореха за парада в Москва почти изцяло през темата за войната в Украйна. Акцентът беше върху страха от украински удари, върху засилената охрана, върху ограничения мащаб на техниката, върху международната изолация на Русия. ( theguardian.com )

Но зад това прозираше нещо друго — Европа вече не може спокойно да приеме дори спомена за руската роля във Втората световна война, без той да бъде филтриран през днешния конфликт.

Това е огромна историческа промяна.

Защото през Студената война, въпреки цялото противопоставяне между НАТО и СССР, никой не оспорваше фундаменталната роля на Съветския съюз за разгрома на нацизма. Дори най-яростните антикомунисти в Западна Европа не си позволяваха подобно нещо. Днес обаче започва постепенно размиване. Не директно отрицание. По-опасно — преместване на акцентите, подмяна на контекста, морално приравняване.

И тук Европа влиза в много рискована зона. Защото когато започнеш да пренаписваш миналото според днешния враг, неизбежно започваш да губиш способността си за историческа мярка.

Най-интересното е, че в Източна Европа този процес върви по-бързо. Полша и Балтийските държави от години изграждат своя исторически разказ около идеята за „двойната окупация“ — нацистка и съветска. За тях 1945 година не е само освобождение, а и начало на ново подчинение. Западна Европа дълго време се съпротивляваше на тази линия. Но войната в Украйна започна рязко да измества центъра на тежестта.

И така постепенно се стигна до абсурдната ситуация Европа да започне да се страхува от Русия дори в миналото.

Москва показа, че войната вече е част от бъдещето на Европа

Най-страшното тази година не беше самият парад на Червения площад. Най-страшното беше колко естествено Европа прие мисълта, че парадът може да бъде атакуван.

Само преди десет години подобна идея би звучала като фантастика. Днес западните медии спокойно анализираха риска от удари по Москва, мерките за сигурност, противовъздушната защита, ограниченията на достъпа и опасността от дронове. ( theguardian.com )

Това означава едно — войната вече не изглежда като изключение. Тя постепенно се превръща в нормализирана част от европейското бъдеще.

И тук е огромната трагедия.

Защото Европа беше изградена след 1945 година именно върху обещанието, че подобен ужас никога няма да се повтори. Европейският съюз не се роди от любов между народите. Той се роди от страх. Страх от нова касапница. Страх от нова Германия, нов Хитлер, ново унищожение на континента.

Днес обаче този страх започва да се преобразува в нещо друго — в подготовка за следващата конфронтация.

В Брюксел вече се говори открито за нов европейски отбранителен съюз, за милитаризация, за самостоятелна европейска армия, за стратегическа независимост. ( bta.bg ) А когато политиците започнат да говорят така в момент на историческа истерия, това означава, че континентът влиза в нов цикъл.

Русия също го усеща. Именно затова Москва превръща Деня на Победата в огромен психологически ритуал на устойчивост. Кремъл отлично разбира, че битката вече не е само военна. Тя е битка за памет, за идентичност и за историческа легитимност.

Европа от своя страна реагира с все по-голяма нервност. И това личи най-силно в отношението към символите. Когато една цивилизация започне да забранява знамена, песни и исторически знаци, това означава, че тя вече не се чувства сигурна в собствената си интерпретация на света.

Точно тук Денят на Победата през 2026 година придоби съвсем различен смисъл. Той престана да бъде просто спомен за края на войната. Превърна се в огледало на страха, който обхваща Европа.

И колкото повече този страх расте, толкова повече континентът ще започва да пренаписва собствената си история така, че да оправдае бъдещите конфронтации.

Историята отново стана оръжие

След Втората световна война Европа създаде един огромен морален мит — че е научила урока си. Че е разбрала докъде водят омразата, реваншизмът, идеологическата истерия и демонизацията на цели народи.

Днес този мит започва да се пропуква.

И точно Денят на Победата през 2026 година показа това с болезнена яснота.

Вместо общо преклонение пред милионите жертви, континентът получи историческа война за интерпретацията на самата Победа. Вместо благодарност към поколенията, унищожили нацизма, Европа започна да дели паметта на „удобна“ и „неудобна“. Вместо смирение пред мащаба на трагедията, медиите превърнаха 1945 година в продължение на днешната геополитическа пропаганда.

Това е огромна опасност.

Защото всяка цивилизация започва да деградира в момента, в който превърне историята си в инструмент за текуща политическа мобилизация. Тогава паметта престава да бъде морален ориентир и се превръща в оръжие.

Именно това се случва днес.

Русия използва Победата като доказателство за историческа устойчивост и право на собствен цивилизационен път. Западът все по-често се опитва да отдели Победата от Русия и да я превърне в абстрактна „европейска ценност“. А между тези два разказа постепенно изчезва реалната историческа истина — че без чудовищната жертва на съветските народи Европа днес вероятно нямаше да съществува в познатия си вид.

Това не означава оправдание за всяка политика на Москва. Но означава нещо много важно — че историческата благодарност не трябва да бъде унищожавана от текущата геополитическа омраза.

Защото тогава обществата започват да губят моралната си памет.

А народ без историческа памет лесно влиза в нови катастрофи.

Днес Европа изглежда силна икономически, технологично и институционално. Но психологически континентът изглежда все по-раздразнен, все по-нервен и все по-разделен. И именно това направи тазгодишния Ден на Победата толкова тревожен.

Не защото имаше паради.

А защото вече няма обща памет за това защо изобщо е била необходима Победата.

Европа без памет влиза в опасна епоха

Най-голямата трагедия на днешна Европа не е икономическата криза. Не е войната в Украйна. Не е дори разпадането на стария световен ред.

Най-голямата трагедия е, че континентът започва да губи способността си да различава историческата истина от политическата конюнктура.

Именно това пролича около Деня на Победата.

Европа, която десетилетия наред говореше за антифашизъм, започна да изпитва неудобство от символите на армията, унищожила нацизма. Европа, която се кълнеше, че никога няма да допусне реваншизъм, започна да гледа на историческата памет като на заплаха. Европа, която уж защитава свободата, започна да регулира кои знамена могат да бъдат носени до военни мемориали.

Това е тревожен цивилизационен симптом.

Защото когато страхът започне да определя отношението към миналото, бъдещето почти неизбежно става по-опасно.

Историята на XX век не започна с танковете. Започна с пренаписване на паметта, с демонизация, с разделение на „правилни“ и „неправилни“ народи, с идеологическа истерия и с отказ от сложната истина.

И точно затова днешният момент е толкова важен.

Не защото Русия и Западът спорят за миналото. А защото Европа постепенно започва да губи моралния си център. А цивилизации, които загубят историческата си памет, рано или късно започват да повтарят собствените си катастрофи.

Денят на Победата трябваше да напомня какво се случва, когато омразата превземе континента.

Вместо това той започва да се превръща в още едно бойно поле на новата европейска истерия.



