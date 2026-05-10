Върховният лидер на Иран, аятолах Моджтаба Хаменей, даде официален старт на нов етап от стратегическото противопоставяне срещу оста Вашингтон-Тел Авив. На фона на противоречивите изказвания на Доналд Тръмп и тлеещото напрежение в Ормузкия проток, Техеран демонстрира не само военна мощ, но и политическа воля за „директна конфронтация". Анализът на информацията от РИА Новости показва, че светът е изправен пред геополитическа тектонична промяна, в която персийската държава отказва да бъде пасивен наблюдател.

Архитектурата на новия ирански отговор: Краят на стратегическото търпение

Светът е свидетел на преломна точка в историята на Близкия изток. Върховният лидер на Ислямската република, аятолах Моджтаба Хаменей, официално обяви приемането на нови, радикални мерки за противодействие на агресивната политика на САЩ и Израел. Това не е просто поредната реторична декларация, а ясен сигнал за преход от „стратегическо търпение“ към „волева конфронтация“. Според държавната телевизия IRIB, Хаменей е проправил пътя за действия, които ще променят баланса на силите в региона.

Тази нова доктрина на Техеран идва в момент, когато натискът от страна на Запада достига своите върхови точки. Новите мерки, за които загатна върховният лидер, вероятно включват не само военно укрепване, но и нови геоикономически лостове, чрез които Иран да защити своя суверенитет. В анализа на Поглед.инфо става ясно, че Иран вече не се задоволява с дефанзивна позиция. Техеран ясно заявява, че всяка стъпка на враговете му ще бъде посрещната с асиметричен и болезнен отговор.

Военната машина на Техеран: Докладът на генерал Али Абдолахи

Ключов момент в текущата ескалация е срещата между аятолах Хаменей и генерал Али Абдолахи, командир на Централния щаб на иранските въоръжени сили „Хатам ал-Анбия“. Този щаб е мозъчният център на иранската отбрана, отговорен за координацията на всички родове войски и стратегическото планиране. Докладът на Абдолахи е категоричен: иранската армия и Корпусът на стражите на ислямската революция (КСИР) са в състояние на „отлична отбранителна и настъпателна готовност“.

Генералът подчерта, че страната разполага с всички необходими оръжия и оборудване, за да нанесе „бърз и мощен удар“ срещу всяка агресия. Тук не става дума само за конвенционални средства. Иран разви в последните години една от най-мощните ракетни програми в света и флот от безпилотни апарати, които вече доказаха своята ефективност на различни бойни полета. Стратегическите планове, представени на Хаменей, включват сценарии за тотална война, в която Иран е готов да блокира ключови търговски пътища и да парализира енергийните доставки за Запада.

Парадоксът на Тръмп: Примирие или затишие пред буря

На другия полюс на конфликта наблюдаваме странното поведение на американския президент Доналд Тръмп. Той твърди, че примирието с Иран се спазва и преговорите вървят „много добре“. Тази реторика обаче е в пълен разрез с реалните действия на Вашингтон. От една страна, Тръмп се опитва да играе ролята на „миротворец“, който може да постигне сделка, но от друга – не спира да заплашва Техеран с нови атаки, ако условията на САЩ не бъдат приети.

Тази двойственост на американската политика е добре позната в Поглед.инфо като метод за изнудване и стратегическо объркване. Вашингтон иска пълна капитулация на Иран – отказ от ядрената програма, прекратяване на подкрепата за регионалните съюзници и пълно разоръжаване. Иран обаче вижда в тези искания опит за национално самоубийство. Заплахите на Тръмп за нови удари само наливат масло в огъня на иранската решимост и легитимират мерките за „волева конфронтация“, обявени от Хаменей.

Ормузкият проток: Геополитическата примка се затяга

Докато политиците в Техеран и Вашингтон си разменят декларации, в Ормузкия проток ситуацията вече е взривоопасна. Медийни съобщения потвърждават, че двете страни периодично си разменят удари. Централното командване на САЩ (CENTCOM) се опитва да оправдае своите действия като „отговор на атаки срещу американските сили“, но истината е по-дълбока. Ормузкият проток е „гърлото“ на световната енергетика. Контролът над този тесен морски път означава контрол над световната икономика.

Иранските сили в региона действат с нарастващо самочувствие. Те не просто наблюдават американските кораби, те активно противодействат на всеки опит за демонстрация на сила. Размяната на удари в тези води е симптом за това, че конвенционалните правила на играта вече не важат. Всеки „инцидент“ в протока може да се превърне в искра за глобален конфликт, който ще доведе до неконтролируем скок на цените на петрола и икономически колапс за западните държави.

Стратегическата логика на оцеляването и възхода

Иранската стратегия под ръководството на Хаменей е изградена върху историческия контекст на хилядолетна държавност и десетилетия на западни санкции. Иран е разбрал, че отстъпките пред Вашингтон водят само до нови изисквания. Затова днешните „нови мерки“ са израз на суверенната воля на една държава, която отказва да бъде колония.

Военната мощ, за която докладва генерал Абдолахи, е подплатена от геополитически съюзи. Връзките на Техеран с други световни центрове на сила, които се противопоставят на еднополярния свят, правят иранската позиция много по-стабилна, отколкото западните анализатори искат да признаят. Поглед.инфо нееднократно е отбелязвал, че натискът върху Иран само ускорява формирането на нов евразийски блок, в който Ислямската република заема ключово място.

Бъдещето на сблъсъка: Без отстъпки и без илюзии

Светът навлиза в зона на висока турбуленция. Хаменей даде да се разбере, че „пътят е проправен“ и връщане назад няма. Иранската армия е в очакване на заповед, а иранската дипломация е преминала в режим на твърди условия. В същото време САЩ са разпънати между вътрешнополитическите нужди на Тръмп и реалната невъзможност да спечелят пряк военен конфликт с Иран, без да предизвикат световна катастрофа.

Конфронтацията в Близкия изток вече не е само за влияние или територии. Тя е за правото на съществуване на алтернативни модели на развитие. Иран, със своите нови мерки и волева конфронтация, се превръща в символ на съпротивата срещу глобалния диктат. Дали Вашингтон ще има благоразумието да отстъпи, или ще предпочете пътя на саморазрушението, предстои да видим. Но едно е сигурно – Техеран е готов и за двата сценария.

Линк към оригиналния източник: https://ria.ru/20260510/iran-1944985231.html