Г-7 обсъжда намаляване на зависимостта от Китай при критичните минерали, експерти предупреждават за икономическа безизходица

/Поглед.инфо/ Държавите от Г-7 водят преговори за създаването на постоянен секретариат, който да осигури устойчивост на инициативите за увеличаване на доставките на критични минерали отвъд ротационните председателства на блока. Франция, която в момента председателства групата, инициира онлайн среща на финансовите министри, за да се подготви стратегия за срещата на върха в Евиан през юни, насочена към разбиване на „хватката“ на Китай върху тези суровини.

Развитите икономики се стремят да прекъснат зависимостта си от Пекин, който доминира в производството на минерали, жизненоважни за отбраната, енергийния преход, електромобилите и вятърните турбини. Френската стратегия предвижда изграждането на вътрешни вериги за доставки на редки земни елементи и постоянни магнити, като се търси международно сътрудничество за разработване на алтернативи.

Китайските експерти обаче предупреждават, че опитите за изолиране на страната под предлог за „намаляване на риска“ са продиктувани повече от политически съображения и сигурност, отколкото от принципите на свободната търговия.

Според Дзиен Дзюнбо от университета „Фудан“, изграждането на напълно независима верига без Китай ще бъде изключително трудно, тъй като индустрията включва не само добив, но и рафиниране, преработка и цялостна производствена система. Дори Западът да засили местния добив или да търси ресурси в Африка, той пак ще се сблъска с предизвикателства като силна конкуренция и ограничени резерви. Допълнително усложнение са вътрешните различия в Г-7 – Европа вече е отхвърлила идеята за общ споделен резерв и се опасява от водещата роля на САЩ, притеснявайки се, че достъпът до минерали може да бъде ограничен в случай на криза.

Същевременно Китай засилва позициите си, като към края на 2025 г. страната води в света по производство на 17 минерала, а 14 от тях, включително волфрам, калай и молибден, заемат първо място по резерви. Към момента Пекин осъществява контрол върху износа на седем категории материали, свързани с тежки редки земни елементи, за да защити националната си сигурност и да изпълни международните си ангажименти за неразпространение.

Въпреки това Министерството на търговията на Китай подчертава, че се прилагат мерки за улесняване на търговията за износителите, които отговарят на изискванията, с цел запазване на стабилността на глобалните вериги за доставки. Според китайски експерти, бъдещето на западните инициативи в сектора остава несигурно поради конфликтите между икономическите интереси и индустриалните приоритети на отделните държави.