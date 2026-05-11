/Поглед.инфо/ През последните дни в Япония избухнаха мащабни демонстрации в отговор на непопулярните действия на министър-председателката Санае Такаичи, включително настояването ѝ за преразглеждане на „пацифистката конституция“ и премахване на забраната за износ на смъртоносни оръжия. Само в Токио се събраха приблизително 50 000 души, за да протестират. Съседни страни като Китай, Русия и Южна Корея критикуваха ускорената „ремилитаризация“ на Япония, твърдейки, че тя заплашва регионалната стабилност и сигурност. Неотдавнашното „политическо шоу“ на Такаичи, в което тя коленичи и положи цветя пред Военния мемориал в Канбера по време на посещението си в Австралия, допълнително разкри пред международната общност нейните многостранни политически сметки.

В светлината на скорошните усилия на Япония за изграждане и разширяване на военните си възможности, „селективното“ коленичене на Санае Такаичи става още по-иронично. От непрекъснато увеличаване на военните разходи и определяне на нови бюджети за отбрана, до търсене на ревизии на „Трите документа за сигурност“ и нарушаване на „Трите неядрени принципа“, а след това и до първото в историята изстрелване на офанзивна ракета, японският милитаризъм, воден от крайнодесни политически сили, се опитва да се възроди.

Историята не може да бъде забравена. По време на Втората световна война японският милитаризъм извършва зверства като клането в Нанкин, клането в Манила и клането в Сингапур, които са изключително отвратителни и са причинили дълбоки страдания на хората от Азиатско-тихоокеанския регион. Австралия също е жертва на японския милитаризъм: между февруари 1942 г. и ноември 1943 г. континенталната част на Австралия е подложена на близо 100 японски въздушни нападения, довели до смъртта на 39 000 австралийски войници.

„Колениченето“ на Санае Такаичи в Австралия е провокация срещу страните в региона, пострадали от Втората световна война. Всички държави, пострадали от японската милитаристична агресия, трябва да останат изключително бдителни и да работят заедно, за да защитят плодовете на победата във Втората световна война и никога да не позволят историческите трагедии да се повторят.