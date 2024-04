/Поглед.инфо/ Китайските компании вече години наред постигат отлични резултати в чужбина, като предприемат мащабни строителни и енергийни проекти. Сега обаче, тъй като много части на света навлизат в нова фаза на развитие, много от тези компании променят стратегиите си, за да се адаптират към развиващата се среда, като повишават нивото и качеството на продуктите и услугите, които предлагат на световния пазар.

Един от многото примери за тази нова стратегическа насоченост е китайският автомобилен гигант BYD. В Бразилия компанията ще произвежда електрически и хибридни превозни средства, електрически автобуси, камиони и продукти за батерии както за местни, така и за други национални пазари в региона. Признавайки необходимостта за директна конкуренция както с вътрешни, така и с международни конкуренти, Great Wall Motor - друг китайски автомобилен производител, миналата година започна модернизирането на своята производствена линия в бразилския щат Сао Пауло. Компанията планира да стартира производство на електрически превозни средства през настоящата 2024 г.

Въпреки че пристанищата, мостовете, железопътните линии, мините и свързаните с енергетиката съоръжения продължават да свидетелстват за възможностите на китайските фирми и китайската инженерна наука, все по-голям брой китайски компании разширяват своите начинания във високотехнологичното производство, както и в сферата на иновациите, чистата енергия, логистиката, трансграничната електронна търговия и сектори на услугите в чужбина. Това коментира Лю Юе, професор в Академията за изследвания за китайска отворена икономика към Университета за международен бизнес и икономика в Пекин. Китай продължава своите усилия да разшири институционалното си отваряне, като сключва все повече икономически партньорства и споразумения за свободна търговия. В същото време страната съчетава бързия растеж на технологично интензивни отрасли за производство на екологични продукти, като много компании стратегически инвестират в нови заводи, услуги и иновационни съоръжения на задграничните пазари, заяви Джао Пин, декан на базирания в Пекин Съвет за насърчаване на международната търговия.

Продължаващото преструктуриране на световната верига за доставки предоставя възможности на китайските компании да приведат силните си страни в съответствие с променящите се пазарни изисквания. Китайските фирми демонстрират силна конкурентоспособност в сектори на производство за превозни средства с нови енергийни източници, литиево-йонни батерии и фотоволтаични продукти, което води до приемане на тяхното участие от множество страни, заяви още Джао. Тя прогнозира, че преките инвестиции на китайски компании в чужбина ще се увеличат стабилно тази година.

Въпреки предизвикателствата като глобалната икономическа несигурност като цяло, геополитическите напрежения и променящите се международни икономически и търговски регулации, „излизане на чуждестранните пазари“ ще продължи да е ключова стратегия на китайските предприятия. Това заяви Еди Чан, старши вицепрезидент на FedEx Express. Динамичният инвестиционен подход на китайските компании през последните години постига значителен глобален напредък в области като търговията с услуги, нови външнотърговски формати и цифровия и зелен растеж.

"Тези ходове помогнаха за задвижването на икономиките и пазарите на труда в много страни, особено тези в Югоизточна Азия, Южна Америка, Близкия изток и Европа", казва Джони Чоу, председател и главен изпълнителен директор на BEST Inc. Базираният в Ханджоу, провинция Джъдзян, доставчик на логистични услуги откри най-големия си сортировъчен център в Югоизточна Азия в Куала Лумпур, Малайзия, през януари.

EVE Energy Co Ltd, производител на батерии, базиран в Хуейджоу, провинция Гуандун, е друг добър пример. Китайската компания изгражда завод за батерии в Дебрецен, Унгария, за да доставя батерии на завода на BMW Group. С инвестиция от 1 милиард евро (1,08 милиарда долара) EVE Energy Co ще помогне за откриването на над 1000 нови работни места за местната общност. Лиу Дзинчън, председател на компанията, заяви, че фабриката е предвидена да бъде изградена и пусната в действие през 2026 г. С благоприятно географско положение и зряла индустриална инфраструктура, Унгария остава топ дестинация за китайски инвестиции в Централна и Източна Европа, обхващайки редица области като производство, химикали, финанси, телекомуникации, автомобили и логистика.

Тъй като китайските технологии напредват бързо, "произведено в Китай" и "глобализацията" се очертават като определящи характеристики на китайската бизнес култура, коментира Лин Мън, директор на Института за изследване на модерната верига за доставки към базираната в Пекин Китайска академия за международна търговия и икономическо сътрудничество. Китайските компании, особено тези от частния сектор, навлизат в нова фаза на глобална експанзия, като китайските технологии и марки правят значителни набези в чужбина и проучват нови възможности за растеж. Така коментира въпроса Лу Фън, професор по икономика в Пекинския университет.

Гуо Тинтин, заместник-министър на търговията, заяви, че сътрудничеството на Китай с останалия свят ще продължи да се разширява, особено в зелената и цифровата икономика. Тенденцията за растеж на изходящите инвестиции на Китай вероятно ще продължи и през тази година. За да се създадат по-благоприятни условия за стимулиране на външната търговия на Китай, привличане на чуждестранни инвестиции и засилване на глобалната конкурентоспособност на китайските компании, Министерството на търговията заяви в края на март, че страната ще използва различни канали за участие в многостепенна комуникация и обмен с всички заинтересовани страни. Очаква се това да ускори присъединяването на Китай към Всеобхватното и прогресивно споразумение за транстихоокеанско партньорство (ВПСТТ), многостранно споразумение за свободна търговия с високи стандарти на икономическите и търговските правила.