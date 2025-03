/Поглед.инфо/ За първи път от 7 години китайски игрален филм бе показан пред широката публика в 37 български киносалона в София и в почти всички градове на страната. Прожекциите стартираха от 14 март в киносалоните на големите търговски вериги, както и в други киносалони на Варна, Бургас, Пловдив, Габрово, Перник, Пловдив, Смолян, Кърджали и много други български градове.

Да припомним, че от 2018 г. за първи път пред широката българска публика се прожектира игрален китайски филм, като разбира се през всичките тези години бяха показвани различни анимационни и документални филми от Китай, както и някои игрални филми, но само като участие в международни филмови фестивали и конкурси.

Българските киномани вече имат възможността да видят в новия китайски игрален филм, който е със субтитри на български език, свои любими от други китайски филми герои, бойни изкуства, традиционна китайска история, култура и изкуство.

Мотото на филма всъщност е „Истинските герои не завладяват нови земи, а бранят своите” и то се прокрадва като основен мотив през цялото време. Всички сцени са свързани именно със стремежа за запазване на собствените територии. Изпълнената с екшън и емоции сага „Легенда за героите на Кондор” е адаптирана по класическото произведение на г-н Дзин Йон„Легенда за героите на Кондор“, част от трилогията „Кондор“. Киношедьовърът ни пренесе още по-дълбоко в епичната вселена на историята, пленила милиони читатели по света от поколения насам.

Накратко за сюжета – филмът разказва за един свят, изпълнен с огорчение и омраза, в разкъсваната от войни епоха на борба за власт. Българската публика се срещна с един от най-известните китайски актьори Гуо Дзин (в ролята – Сяо Джан), който напуска родния си град и усвоява изключителната сила на бойните изкуства, за да промени съдбата си. Въпреки че е уважаван от кунгфу майсторите и е завещал на поколенията ненадминатите „Наръчник на деветте Ин“ и „Осемнадесетте длани за победа над дракона“, към него се заражда завист от всички страни и той става обект на публични критики. Гуо Дзин, заедно с Хуан Жун (в ролята – Джуан Дафей) обръщат хода на събитията и защитават границата на династията Южна Сун сред дъжд от стрели на противници.

Целият филм, изпълнен с динамика и зашеметяваща хореография, отвежда зрителите в древен Китай, като през цялото време напрежението е високо, породено от сблъсъците не само с непоколебимите врагове, но и със сложни персонажи и драматични обрати. Режисьор на филма е Цуй Харк, а сценаристи - Цуй Харк и Сон Сюан. В главните роли българската публика за първи път видя известните китайски актьори Сяо Джан, Чжуан Дафей, Люнг Ка-Фай Тони, Джан Уънсин, Баяерту, Алан и Ада Чой.

След прожекцията на филма коментарите бяха различни – някои от зрителите все още бяха под впечатленията на величествените батални сцени, други коментираха прекрасното изпълнение на актьорите, а трети се вълнуваха и коментираха преди всичко бойните умения на участниците.

Но ето и нещо съвсем конкретно – на въпрос на КМГ за мнението й от филма, г-жа Цветелина Божинова от морския град Бургас, ни пише следното: „Легенда за героите от Кондор” е една прекрасна кинематографична продукция, което за китайска продукция, разбира се, е нормално! Те винаги снимат много добре! Хареса ни автентичното представяне на монголската династия, а също и музиката на филма...” Тя е гледала прожекцията в киносалона на най-големия бургаски търговски център, заедно със съпруга си и приятелки. Любител е на китайски филми, като познава и някои от главните герои на този филм – например Сяо Джан, който е гледала за първи път във филма „Вълкът” /The Wolf/. «Знам какво умее, и затова бях сигурна, че филмът ще ми хареса+, категорична е тя, като същевременно изразява и съжалението си, че засега в България по екраните или телевизионните канали все още изключително рядко могат да се гледат китайски филми. Тя е любител на такива и редовно следи преди всичко различни китайски, както и други азиатски сериали, но само по Интернет. Заедно със свои приятели и съмишленици очакват с нетърпение прожекцията на следващия китайски филм в България – през м.април „The creation of the Gods”.