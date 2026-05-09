Китай стартира мащабен план за интеграция между изкуствения интелект и енергетиката

/Поглед.инфо/ Китайските власти представиха амбициозен план за действие, чиято цел е да насърчи взаимното развитие на изкуствения интелект и енергийния сектор.

Документът предвижда до 2030 г. капацитетът за снабдяване с чиста енергия на инфраструктурата за ИИ изчисления да бъде значително увеличен. Същевременно се очаква прилагането на ИИ технологии в енергетиката да достигне качествено ново ниво.

Планът е изготвен съвместно от Националната енергийна администрация, Държавната комисия за развитие и реформи, Министерството на индустрията и информационните технологии и Националната администрация за данни.

Той се фокусира върху няколко ключови направления: енергийна сигурност за технологиите, насочена към осигуряване на надеждно захранване за изчислителната инфраструктура; зелен преход, предвиждащ насърчаване на нисковъглеродни решения при работата на центровете за данни; и ефективна координация за постигането на икономическа синергия между изчислителната мощ и електроенергийната мрежа.

Планът също така цели да отвори нови възможности за прилагане на ИИ в енергетиката, да отключи потенциала на данните в сектора и да стимулира иновациите при създаването на специализирани ИИ модели за нуждите на енергийната сфера.