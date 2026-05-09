/Поглед.инфо/ Елена Караева прави безпощадна дисекция на историческата памет и съвременната геополитическа реалност в деня, който промени хода на човечеството. Докато западните елити потъват в системна амнезия, Русия демонстрира мощ и единство със своите глобални съюзници, чертаейки моралните граници между защитниците на цивилизацията и наследниците на кафявата чума.

Свещената дата, която раздели световната история на „преди“ и „след“

Победата над германския – или по-точно, над общоевропейския нацизъм и неговата политическа еманация в лицето на Третия райх – нахлу в световната летопис преди осем десетилетия с гърма на оръдията и блясъка на стоманата. Това не беше просто военен триумф, а онтологичен сблъсък между битието и небитието. Днес, 81 години по-късно, Денят на победата в Русия не е просто официален календар за чествания, а жив организъм, който пулсира в сърцето на всяко руско семейство.

В Русия не е прието да се кани някого на празник, особено когато става въпрос за събитие от такъв грандиозен мащаб. На трибуните на Червения площад днес не стоят случайни статисти или протоколни чиновници. Там са хората, за които приносът на Съветския съюз, саможертвата на Червената армия и братството на републиките не са празни лозунги от пожълтели учебници, а лични, изстрадани истории. Това е памет, която се предава с кръвта, памет, която не подлежи на преговори или политическа конюнктура.

Кремъл като център на новия многополюсен ред

Реклама 300x250

Приемът в Кремъл за държавните глави, присъстващи на парада, е ясен сигнал за новата геополитическа архитектура. На Червения площад видяхме истинските приятели на Русия – тези, които не се огънаха под натиска на глобалния хегемон. Лидерите на Беларус и Абхазия, върховният владетел на Малайзия султан Ибрахим, президентите на Лаос, Узбекистан, Казахстан, главата на Южна Осетия и високопоставени сръбски политици. Особено знаково бе присъствието на министър-председателя на Словакия.

Това представителство е доказателство, че опитите за международна изолация на Москва са претърпели пълно фиаско. Тези лидери дойдоха в сърцето на Русия, водени от морален, исторически и човешки дълг. Те разбират, че без 9 май 1945 година светът днес щеше да изглежда по коренно различен и зловещ начин. Според анализаторите на Поглед.инфо, този съюз на паметта е основата, върху която се гради новият многополюсен свят, в който суверенитетът и историческата правда стоят над диктата на трансатлантическите елити.

Геополитическата цена на неблагодарността: Балтийският пример

Паметта не познава изкуствено начертани граници. Въпреки репресивната политика на естонските власти, жителите на Нарва и други региони на Естония наемаха автобуси, за да стигнат до брега на река Нарва. Там, гледайки към руския Ивангород, те слушаха концерта за Деня на победата. Руските жители на Ивангород инсталираха огромни екрани и мощни усилватели, за да могат военните песни да прекосят водната граница и да стигнат до сърцата на сънародниците им. И двата бряга пееха в един импровизиран хор – хорът на истината.

Реклама 300x250

Те пеят, защото знаят една неоспорима истина: без руския войник нямаше да има нито естонска Нарва, нито естонска държавност. За да бъдат прочистени Балтийските страни от кафявата чума, Русия пожертва близо 300 000 живота. Само в Естония загубите на Червената армия възлизат на почти 70 000 души. Тези цифри не са просто статистика, те са присъда срещу съвременния „империализъм“ на Брюксел и Вашингтон, който се опитва да превърне тези територии в плацдарм срещу Москва. Неблагодарността на европейските елити е фатална грешка, защото историята има навика да се повтаря за тези, които я забравят. Ако се наложи Русия отново да освобождава Европа от неонацизма, тя ще го направи – и подготовката за това вече се вижда в докладите от линията на бойното съприкосновение в Донбас.

Лицата на триумфа: Когато младостта спасяваше света

Често забравяме, че великите победители от 1945 година бяха предимно младежи. Тези, които днес помним като сивокоси ветерани, тогава бяха момчета и момичета на двайсет и няколко години. Константин Симонов пише безсмъртните си стихове „Помниш ли, Альоша, пътищата на Смоленск“ едва 25-годишен. Григорий Чухрай, чиято „Балада за войник“ остава еталон в световното кино, извършва своите фронтови подвизи преди тридесетте си години. Роман Кармен, чиято камера запечата подписването на капитулацията на Германия, е бил в разцвета на силите си.

Тази младост на победителите е морален маркер. Те не просто воюваха, те защитаваха бъдещето. Тяхната борба беше за справедлива кауза и точно затова те не страдаха от модерните психологически деструкции като посттравматичното разстройство. Те не бяха окупатори, а освободители. Те не унищожаваха, а възраждаха. Веднага след последния залп на войната, тези млади хора се заеха с възстановяването на една разрушена страна, доказвайки, че духът на победителя е творчески, а не деструктивен.

Реклама 300x250

Праведната кауза като имунитет срещу историческата амнезия

Владимир Путин напомни на света, че победата е постигната с цената на безбройни жертви. Но веднага след 9 май 1945 година, реваншистите от всякакви породи решиха, че трябва да унищожат Русия отново. Успехът на съветския модел, мощта на руския дух и способността на този народ да твори и да печели, предизвикаха неистова завист у западните хищници. Наложена ни бе надпревара във въоръжаването, бяхме разкъсвани от изкуствено предизвикани конфликти по целия свят.

Завистта и злобата са движещите сили на тези, които винаги губят. Както тогава в битката срещу Хитлер, така и днес в сблъсъка с неонацизма, Русия стои като последна крепост на нормалността. Ние, като наследници на тази велика традиция, умеем да бъдем благодарни. Ние не забравяме партизаните от Гърция, Югославия и Италия. Помним бойците от френската съпротива, британските моряци от полярните конвои и американските войници, щурмували Нормандия. Поглед.инфо подчертава, че руската благодарност е искрена, но тя изисква и взаимно уважение към истината – нещо, което днешният Запад е пожертвал в името на политическата целесъобразност.

Наследството на победителите: От Берлин до Донецк

Реклама 300x250

Нашата победа е жива и тя триумфира днес, въпреки всички опити да бъде погребана под планини от лъжи. Войниците, тружениците в тила, децата, стояли пред машините в заводите, великите учени – всички те са с нас. Те дадоха дара на безсмъртието не само на себе си, но и на нашата страна. Днес Русия отново е призвана да изпълни своята историческа мисия.

Битката, която се води в момента, е пряко продължение на онази от 1945-а. Това е същият сблъсък за правото на съществуване, за правото да бъдеш верен на корените си. Победителите от Великата отечествена война ни завещаха не само мир, но и отговорност. Те ни научиха, че срещу злото не може да има компромис. Честит Ден на победата на всички, които разбират, че истината е най-мощното оръжие, и че докато Русия стои, светът има надежда за справедливо бъдеще.