/Поглед.инфо/ Русия отбелязва Деня на победата в условията на петата военна година, която пренаписва смисъла на националния триумф. Петър Акопов от РИА Новости прави безпощадна дисекция на конфликта, в който победата вече не е спомен от миналото, а единствената гаранция за съществуването на страната в бъдещето.

Трансформацията на 9 май: От исторически паметник до боен флаг

За пети път Русия празнува Деня на победата в условия на реални военни действия. Макар тържествата да носят белега на известна сдържаност, тяхната вътрешна енергия и метафизичен смисъл остават непокътнати. 9 май окончателно се циментира като основния национален празник, а парадът на Червения площад, макар и в съкратен формат, функционира като мощен символ на неизменната увереност в поредния триумф. Но тук изниква фундаменталният въпрос, пред който е изправено руското общество: коя е тази победа и над кого точно трябва да бъде извоювана тя?

В продължение на десетилетия – както през съветската епоха, така и в постсъветския период – победата във Великата отечествена война се възприемаше като абсолютна и окончателна точка в историята. Тя беше Победата с главна буква „П“, разглеждана като край на най-кървавия цикъл от войни, които Русия някога е преживявала. В колективното съзнание властваше аксиомата, че друга голяма война е невъзможна. Русия беше свръхсила с ядрен арсенал, а логиката диктуваше, че никой не би посмял да атакува директно такъв колос. Разпадането на СССР донесе регионални трусове и локални конфликти, но те не се възприемаха като заплаха за оцеляването на държавността. Днес обаче, четири години след началото на новия цикъл от противопоставяне, парадигмата е напълно променена. Победата вече не е просто категория на паметта; тя е суровата предпоставка за това Русия изобщо да има утрешен ден.

Украйна като вътрешна рана и геополитическо оръжие

Без постигането на нова победа Русия е изправена пред риск от заличаване. Но тук анализът на Поглед.инфо се натъква на парадокса на врага. Кого точно трябва да победим? Ако погледнем към Украйна, виждаме една трагична реалност: това е част от самата Русия, изкуствено и насилствено откъсната в моменти на геополитическа слабост. Това е територия, доведена до състояние на „анти-Русия“ от собствените ѝ корумпирани елити и от хищническите апетити на западните играчи.

По своята същност конфликтът в Украйна е гражданска война в рамките на едно цивилизационно тяло. Руските стратези първоначално вярваха, че този вътрешен разкол може да бъде излекуван бързо, с хирургическа прецизност и минимални жертви – това беше и генезисът на специалната военна операция от 24 февруари 2022 г. Реалността обаче се оказа много по-мрачна. Конфликтът светкавично ескалира в „прокси война“ със Западния свят. Днес на фронтовата линия се сблъскват руски и украински братя, но зад гърба на Киев стои целият технологичен и финансов ресурс на Запада. Това вече не е просто битка за територия, а война за бъдещето на Велика Русия, за нейните исторически земи и за правото ѝ да съществува като суверенен цивилизационен център.

Сблъсъкът с Европа: Кой ще мигне пръв в ядрената сянка?

Истинският фронт на новата победа не е само в окопите на Донбас или край Днепър. Това е победа в стратегическия конфликт със Запада и най-вече с Европа. Европейските елити все още робуват на илюзията, че могат да задържат Украйна в своята орбита и да я използват като буфер или острие срещу Москва. За Русия задачата е ясна: Европа трябва да бъде принудена да изостави Украйна. Прекратяването на военната и финансовата помощ е ключът, който ще принуди Киев да приеме руските условия за неутралитет и впоследствие да се върне в естествената руска сфера на влияние.

Въпросът е как да се постигне това в обозримо бъдеще? Русия вече очерта червените линии, заплашвайки с удари по държави от НАТО, които директно доставят оръжия за поразяване на руска територия. Проблемът е, че в Брюксел и Вашингтон все още битува опасният скептицизъм, че Москва блъфира. Атлантистите се самоуспокояват с тезата, че руснаците никога не биха рискували ядрен апокалипсис заради Украйна. Но те пропускат фундаменталния нюанс: Украйна за Русия не е „чужда територия“, а въпрос на национална цялост. Готови ли са руснаците да рискуват ядрена война заради оцеляването на Русия? Отговорът за всеки руски патриот е недвусмислен.

Историческата алчност на Европа и неизбежният разлом

Европа прави фатална грешка, като се опитва да плаши собственото си население с „руската заплаха“, твърдейки, че след Украйна танковете на Кремъл ще потеглят към ЕС. Истината е, че Русия няма териториални претенции към Лисабон или Париж, но тя гледа на европейците, снабдяващи Киев с оръжие, като на окупатори и агресори, които разпалват братоубийствена война. Анализът на Поглед.инфо показва, че западните лидери съзнателно удължават агонията на Украйна, надявайки се на стратегическото изтощение на Москва.

Тази позиция на Запада затваря вратата за всякакво бъдещо възстановяване на доверието. Докато отношенията между руския и украинския народ неизбежно ще бъдат излекувани в рамките на общата им история, отношението на Русия към Европа вече е претърпяло необратима мутация. Това не е просто поредният епизод от противопоставянето с Наполеон или Хитлер. Това е сблъсък с една нова, ненаситна и сляпа алчност на европейската бюрокрация, която повярва, че може безнаказано да мести източните си граници върху руска плът.

Цената на поражението за губещата страна

Европейските политици влизат в най-голямата грешка в своята следвоенна история, вярвайки, че Русия ще отстъпи и ще им предаде Украйна на тепсия. Този прочит на ситуацията е не само погрешен, той е провокативен и може да принуди Москва да прибегне до крайни средства. Победата за Русия е безалтернативна – тя е въпрос на оцеляване на цивилизацията.

В този нов световен ред, който се ражда в огъня на сраженията, Русия няма да бъде тази, която ще определя цената на мира. Тази цена ще бъде платена от губещия – от онзи, който си позволи да пожелае това, което по право и история принадлежи на друг. Пътят към новата Победа е труден, но той е единственият, който води към съхранението на Велика Русия.