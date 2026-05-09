Радев започва нов преход: Ген. Стоимен Стоименов обяви битка за държавата

/Поглед.инфо/ Ген. Стоименов отхвърля обвиненията, че е „сив кардинал“ на Румен Радев, но очертава една много по-голяма картина – България е стигнала до предел, в който вече не е достатъчна смяна на властта, а е нужна смяна на целия модел на управление. В разговора става дума за войната в Украйна, НАТО, Русия, националната доктрина, новата кръгла маса и трудната битка за държава, която отново да служи на народа си.