Кольо Колев: България влиза в буря , а старият модел рухва. Защо българите с гняв наказаха властта?

В първата част от разговора на Владимир Трифонов с Кольо Колев, ръководител на социологическа агенция „Медиана“, се прави тежък анализ на политическата ситуация след изборите от 19 април.
Колев говори за финансовото състояние на държавата, бюджетния дефицит, риска от енергийна и икономическа криза, задачите пред новото правителство и причините за голямата победа на „Прогресивна България“.
Според него това не е било просто гласуване за надежда, а мощен вот на гняв и омерзение срещу стария модел, натрупаните лъжи и усещането, че България е тласкана към чужди войни и чужди решения.
Разговорът засяга и бъдещето на Европейския съюз, опасността от разпад вместо федерализация, както и драматичния срив на българското ляво.
