Кольо Колев: България влиза в буря , а старият модел рухва. Защо българите с гняв наказаха властта?

/Поглед.инфо/ Кольо Колев пред Владимир Трифонов с безпощадна диагноза за България след изборите: огромен обществен гняв, тежко финансово наследство, енергийна несигурност, натиск отвън и Европа, която все по-трудно удържа собствените си противоречия.

В първата част от разговора на Владимир Трифонов с Кольо Колев, ръководител на социологическа агенция „Медиана“, се прави тежък анализ на политическата ситуация след изборите от 19 април.

Колев говори за финансовото състояние на държавата, бюджетния дефицит, риска от енергийна и икономическа криза, задачите пред новото правителство и причините за голямата победа на „Прогресивна България“.

Според него това не е било просто гласуване за надежда, а мощен вот на гняв и омерзение срещу стария модел, натрупаните лъжи и усещането, че България е тласкана към чужди войни и чужди решения.

Разговорът засяга и бъдещето на Европейския съюз, опасността от разпад вместо федерализация, както и драматичния срив на българското ляво.

Втора част утре вечер: ...

