Ли Цян поздрави Румен Радев с избора му за премиер и изрази готовност за задълбочаване на китайско-българското стратегическо сътрудничество

В нея той посочва, че през изминалите 77 години от установяването на дипломатическите отношения Китай и България винаги са се придържали към принципите на равенство и взаимно уважение, и подчертава, че приятелството между двете държави, основано на взаимна изгода и общи интереси, става все по-устойчиво с течение на времето.

Ли Цян отбелязва, че Пекин отдава голямо значение на развитието на двустранните връзки с България и изразява готовност за съвместна работа с министър-председателя Радев за активизиране на контактите на всички нива и задълбочаване на сътрудничеството в различните сектори.

„Целта ни е да изведем китайско-българското стратегическо партньорство на по-високо ниво, за да създадем още по-големи ползи за народите на нашите две страни“, подчертава Ли Цян.