Майчината подкрепа в пътя на Си Дзинпин

/Поглед.инфо/ Най-дълбоката привързаност често остава скрита в обикновените моменти от ежедневието. През януари 1969 г., още преди да навърши 16 години, Си Дзинпин заминава на работа в село Ляндзяхъ в провинция Шаанси.

Тогава майка му, Ци Син, му ушива торба, върху която избродира думите „Майчино сърце“.

Ци Син съчетава ролята на майка с тази на революционен деец, преминал през изпитанията на войната. В продължение на много години тя работи в местни организации в Шаанси, Гансу и Нинся. Си Дзинпин често изразява гордост от произхода си и строгото си възпитание в традициите на своето семейство.

Израснал в среда с ясни ценности и придобил опит от трудния живот на Льосовото плато, той поставя нуждите на хората като основен приоритет. През десетилетията Си Дзинпин следва неотклонно принципа, че най-важният политически успех е постигането на реални ползи за народа.

„Работи усърдно, учи се постоянно и се справяй добре с всичко“ – това е личното верую на Ци Син и нейното основно изискване към децата ѝ.

По време на Пролетния фестивал през 2001 г., когато работните ангажименти не позволяват на Си Дзинпин да се прибере у дома, думите, които той чува по телефона от майка си, казват всичко: „Синко, имаш толкова много работа, а тя е важна – радвам се да го чуя. Не е важно дали ще се прибереш, или не. Достатъчно е да си вършиш работата добре. Това е най-голямата почит към баща ти и майка ти... Имаш пълната ми подкрепа“.