Новата стратегия на САЩ за борба с тероризма описва Европа като „развъдник на терористични заплахи“

/Поглед.инфо/ На 6 май Съединените щати публикуваха нова национална антитерористична стратегия. В документа американското правителство предупреждава, че Европа се превръща в „развъдник на терористични заплахи“ и призовава за засилване на мерките за борба с тероризма.

В доклада се посочва, че европейските държави остават ключови и дългосрочни партньори на САЩ в антитерористичното сътрудничество. В същото време обаче Европа е изправена пред сериозни рискове, тъй като е едновременно цел на терористични атаки и среда за развитие на терористични мрежи.

Според документа организации като „Ал Кайда“, „Ислямска държава“ и наркокартели се възползват от слабостите в европейския граничен контрол и от ограничените ресурси за борба с тероризма. По оценка на Вашингтон това създава „неконтролируемо пространство“ за планиране на атаки срещу граждани в Европа и САЩ.