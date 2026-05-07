„Вашингтон пост“: Случаите на насилие в центрове за задържане на имигранти в САЩ са широко разпространени

/Поглед.инфо/ Според скорошни съобщения в американските медии, през последните две години в близо сто центъра за задържане на имигранти се е случвала употреба на сила срещу задържаните, като особено от началото на 2025 г. насам броят на подобните инциденти е нараснал значително.

В неотдавнашната статия на „Вашингтон пост“ се разкрива, че според анализ на стотици вътрешни доклади на Агенцията за имиграция и митнически контрол на САЩ (ICE) за периода от януари 2024 г. до февруари 2026 г. в 98 центъра за имигранти към агенцията е имало случаи, свързани с прилагане на сила срещу задържаните. От тях от началото на 2025 г. подобни случаи са се увеличили с 37% в сравнение с предходната година, като броят им достига най-малко 780. Най-малко 1130 души са били подложени на насилие, като броят им се е увеличил с 54%.

По докладите на ICE най-малко 106 задържани са получили наранявания в резултат на насилие, включително изкълчвания, счупвания, травми на главата и очите. Според публично достъпните данни на уебсайта на ICE през 2025 г. в цялата страна са починали 33 души в заведенията към службата, което е най-високият брой за последните 20 години.