Пекин предупреди Токио да спазва ангажиментите си относно военната сигурност

/Поглед.инфо/ Според филипински медии, на 6 май японската противокорабна ракета тип 88 беше изстреляна за първи път по време на военните учения „Рамо до рамо“ между САЩ и Филипините. Това е първият случай след Втората световна война, в който Япония изстрелва нападателни ракети извън територията си.

Във връзка с това говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен заяви, че Япония като отявлен агресор в миналото не само не е направила дълбока самокритика за историческите си престъпления, но и под прикритието на т.нар. „сътрудничество в сигурността“ изпраща военни сили в чужбина и изстрелва офанзивни ракети. Тази тенденция отново показва, че десните сили в Япония ускоряват процеса на „ремилитаризация“ на страната, като някои политики и действия вече далеч надхвърлят рамките на „самоотбраната“.

Говорителят посочи още, че сериозните пропуски в историческото образование, фундаменталните грешки в историческата перспектива, съчетани със стратегическите планове за укрепване на въоръжаването и подготовка за война, превръщат японския „нов милитаризъм“ в заплаха, която застрашава регионалния мир и стабилност.

„Ние призоваваме японската страна да направи дълбока самооценка на милитаристката си агресия, да спазва ангажиментите си в областта на военната сигурност и да бъде предпазлива в изказванията и действията си“, предупреди Лин Дзиен.