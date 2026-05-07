/Поглед.инфо/ На 7 май в Пекин членът на Политбюро на Централния комитет на ККП и министър на външните работи Уан И се срещна с делегация на американски сенатори, водена от Стив Дейнс, която е на посещение в Китай.

Уан И заяви, че това посещение е първата делегация на сенатори от двете основни партии в САЩ, която посещава Китай след встъпването в длъжност на президента Доналд Тръмп, и има важно символично значение.

Отношенията между Китай и САЩ засягат благосъстоянието на народите на двете страни и оказват влияние върху стабилността на света. Политиката на Китай към САЩ е последователна – двете страни трябва да вземат за основа взаимното уважение, да се стремят към сътрудничество и обща печалба и заедно да допринасят за мира и стабилността в света. Социалните системи и пътищата на развитие на Китай и САЩ са различни, но и двете произтичат от собствената им история и култура и са избор на техните народи. Китай няма да следва остарелия път, според който силната държава неизбежно се стреми към хегемония, а ще се придържа към мирното развитие и твърдо ще следва пътя на социализма с китайска специфика. Уан И изрази надежда, че американската страна ще гледа обективно и ще изгради рационално разбиране за Китай и ще изпраща повече положителни сигнали към света.