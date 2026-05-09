Новият президент на Коста Рика призова за засилено практическо сътрудничество с Китай

/Поглед.инфо/ Ръководителят на Китайската агенция за международно развитие Чън Сяодун присъства, в качеството му на специален пратеник на председателя на КНР, на церемонията по встъпване в длъжност на новия президент на Коста Рика Лаура Фернандес, която се проведе на 8 май в столицата Сан Хосе.

Ден по-рано те проведоха среща, на която Чън Сяодун подчерта, че връзките между Китай и Коста Рика са отбелязали значителен напредък през изминалите 19 години от установяване на дипломатическите отношения, носейки реални ползи за народите на двете страни. Той допълни, че китайското правителство винаги разглежда отношенията с Коста Рика от стратегическа и дългосрочна перспектива и изрази готовността на Пекин да насърчава техния постоянен, здравословен и стабилен напредък.

Лаура Фернандес посочи, че двустранните отношения се развиват успешно, а огромният китайски пазар предлага огромни възможности. Президентът подчерта, че Коста Рика приветства инвестициите на китайски компании и желае да засили практическото сътрудничество в области като инфраструктура, образование и здравеопазване. Тя също така изрази стремеж за разширяване на костариканския износ към Китай, за по-нататъшно задълбочаване на приятелството и постоянен напредък на двустранните отношения.