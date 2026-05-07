Пекин високо оцени отговорността на френската страна за насърчаване на връщането на изчезнали културни ценности

/Поглед.инфо/Националното събрание на Франция прие с 141 гласа „за“ и 0 „против“ законопроект, който има за цел да опрости процедурата за връщане на незаконно придобити чуждестранни културни ценности.

На днешната пресконференция говорителят на Министерството на външните работи Лин Дзиен коментира, че китайската страна високо оценява отговорността на Франция за насърчаване на връщането на изчезнали културни ценности на страната им по произход. Китай очаква законопроектът да завърши законодателната процедура възможно най-скоро, както и очаква сътрудничество с Франция в тази област.

„Имаме желание, заедно с всички заинтересовани страни, включително и френската, да продължим чрез диалог и сътрудничество да насърчаваме защитата и връщането на изчезналите културни ценности“, заяви Лин Дзиен.