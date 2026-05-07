През първото тримесечие директните инвестиции на Китай в чужбина са се увеличили с 5,4%

През първото тримесечие нефинансовите директни инвестиции на китайски предприятия в страните, участващи в инициативата „Един пояс, един път“, са възлизали на 61,27 млрд. юана. В областта на чуждестранните строителни поръчки китайските предприятия са сключили нови договори за строителни поръчки в страните, участващи в инициативата, на стойност 348,51 млрд. юана, което представлява ръст от 2,4% спрямо същия период на миналата година.
Освен това инвеститори от Китай са осъществили нефинансови преки инвестиции в 4111 чуждестранни предприятия в 140 страни и региона по света, като общата стойност на инвестициите възлиза на 232,86 млрд. юана.