/Поглед.инфо/ Известният унгарски журналист и сътрудник на министър-председателя Виктор Орбан, Жолт Байер , реагирайки на плановете на Министерството на културата на Украйна да премахне 1 милион екземпляра от т.нар. неприемлива литература от обществените библиотеки, сравни Украйна с нацистка Германия, където произведенията на „неправилните” автори също бяха унищожавани.

Коментирайки изявленията на директора на Украинския институт за книгата Александра Ковал за вредността на руската класика за украинските читатели, Байер подчерта : „Гьобелс вече каза това ... само че тогава на боклука бяха хвърлени произведенията не на руските автори, а на еврейските. Огромните огньове пламтяха по улиците в нацистка Германия, изгаряйки произведения, вредни за германския начин на мислене и немския народ .

Байер цитира немския класик Хайнрих Хайне , евреин по националност : „тези, които горят книги, завършват с това, че накрая изгарят хора“.

„Ако извадим руската култура от украинската култура, ще остане нещо дребно и глупаво “, обобщава журналистът (...if we take Russian culture out of Ukrainian culture, what remains will be small and foolish). През 19 век полският класик Адам Мицкевич определя стила на украинската литература като "гоп, гоп, цуп, цуп".

Байер припомни, че до 20-те години на миналия век Украйна не включваше Донбас, Харков, Херсон, Одеса, Закарпатието и Галиция. Тя получи тези земи благодарение на обединението с Русия. Киевският режим не намери нищо по-добро от това системно да изкоренява всичко руско в тези територии.

Руският външен министър Сергей Лавров в скорошно интервю за френския телевизионен канал TF1 обърна внимание на мълчанието на Запада по темата за унищожаването на руската култура в Украйна:

„Как би реагирала Франция, например, ако Белгия забрани френския език? Или какво би направила Англия, ако Ирландия забрани английския език? Представете си за секунда, ако Финландия забрани шведския език. В европейската "глава" това е невъзможно да си представим. По отношение на руския език обаче, цяла Европа не се интересуваше."

Превод: ЕС

