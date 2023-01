/Поглед.инфо/ Идеологът на "Руски свят" за това защо Русия не беше готова да се бие със Запада



„Нашата социална, технологична и психологическа неподготвеност за окончателна и тотална конфронтация със Запада създава ужасно усещане. Сякаш спящ човек се бори с нападналите го вълци. Още не се е събудил. Хапят го, но той не разбира: още ли сънува или вълците вече са будни? - казва философът Александър Дугин. За това дали Русия има шанс да победи, защо ни остават няколко минути, за да възстановим страната за сблъсък на цивилизациите, възможни ли са преговори за лична трагедия - смъртта на дъщерята на Дария от ръцете на украински терористи, той каза в интервю за БИЗНЕС онлайн.

— Александър Гелиевич, 2022 г. се превърна в най-трудната за Русия в последно време. И най-страшната за вас лично. В същото време вие предварително предрекохте военен конфликт, включително и в интервю за нашия вестник преди две години. Защо специалната военна операция (СВО) беше неизбежна, а Владимир Путин, както казва той, нямаше друг избор?

- Това е не просто трудна година, тя е най-лошата, най-страшната година, поне в моя живот. Бих дал всичко, за да я няма, за да не ми се наложи да преживея това, което преживях, и това, което все още преживявам, и това, което вероятно никога няма да мога да преживея.

Думата "година" на руски идва от думата "годен" и означава нещо добро. Но тази година не беше никак годна. Беше антигодна. Всичко в нея рухна, всичко се разпадна. И за мен лично, и за страната.

Но СВО наистина беше неизбежна по обективни причини. За да има мир, е необходимо да се осигурят стабилни геополитически условия за него. Но при наличието на режим на Запад, ориентиран строго и рязко срещу Руската федерация, имащ под ръка такава радикална анти-Русия като Украйна с нейната нацистка идеология и милитаризъм, разбира се, предварително беше ясно накъде отива всичко .

Това, което се случва в Украйна сега, ми е очевидно от 2014 г. и много по-рано. Достатъчно е да прочетете отново "Основите на геополитиката", които излязоха в средата на 90-те години. Там вече всичко е описано - и за Крим, и за Новорусия. Днес виждаме, че нашият президент открито и честно призна, че е било грешка да спре освобождаването на Новорусия през 2014 г.

Сега Ангела Меркел се похвали, че е измамила Москва. Така и беше. Но каква е ползата от това, че ние, патриотите и пламенните привърженици на Новорусия, бяхме прави, а властите грешаха? Какъв е смисълът? В това няма нищо добро.

Няма нищо по-тежко от съдбата на Касандра, когато казваш какво ще се случи и обясняваш защо ще бъде така, какво не трябва да се прави, до какво ще стигнем в крайна сметка, даваш всички аргументи, рационални изчисления, и пак никой не те слуша. Властите понякога, уви, предпочитат да се доверят на негодници, крадци, шпиони, ласкатели и да не слушат хора, които искрено се тревожат за страната си.

Но ние все пак започнахме СВО, признахме ДНР, ЛНР, както и областите Запорожие и Херсон. Това не е цялата Новорусия и още повече не цяла Украйна. Но това е много важно, това е пробив. Нашият президент, цялата държава се събрахме и направихме това, което беше жизненоважно, което трябваше да направим отдавна, а когато не го направихме, само утежнихме ситуацията.

След като решението беше взето и то стана кулминацията на съвременна Русия, ние влязохме във война със Запада. По-скоро открито и честно признахме, че тя вече е в ход, осъзнахме мащаба на фундаменталната конфронтация и казахме: „Ние вече няма да крием главите си в пясъка, ние ще защитаваме и спасяваме себе си, Русия, Новорусия, човечеството. Светът."

И тогава според мен започна нещо чудовищно. Оказа се, че обществото и най-вече властите са напълно неподготвени да водят пълномащабна война със Запада. Сега сме във война, няма връщане назад, не можем да я спрем по никакъв начин. Но известно време след като влязохме в последната цивилизационна битка, стана ясно, че не сме готови за нея.

Може би 8 години сме се готвили за тази битка частично, по отделни въпроси. Колкото и да е странно, икономиката се представя добре. В икономиката не всичко е блестящо, но все пак горе-долу. Вероятно тук подготовката е била по-добра и са взети правилните мерки навреме.

Във военната сфера не можем да критикуваме, така че говоря много общо, но виждаме какво се случва. И най-важното е, че в обществото, в състоянието на нашия народ, в културата дори няма тази степен, която историята изисква от нас. В това отношение всъщност "потънахме".

- Защо не бяхме готови?

- Ние нямаме идеология, която да се бори със западната идеология. Ние обявихме, че се борим срещу украинския нацизъм. И ние разбираме това, то най-малкото ни мобилизира. Но какво следва? Това е важното.

В колективния Запад доминиращата идеология в никакъв случай не е фашизмът, а либерализмът. И как стана така, че по някаква внезапна и тайна заповед на „антифашисткия“ Запад, който унищожава следите от всякакъв национализъм на своя територия, нацизмът изведнъж се появи в Украйна толкова бързо, разрасна се до огромни размери и получи подкрепата на целия либерален свят? Как се случи този парадокс, не можем да си обясним.

Ние нямаме никакво идеологическо ядро. Ние се борим с идеологията на либерализма (не разбирайки напълно какво е и колко наистина чудовищна и заразна е тя - затова пазим много елементи на либерализма в себе си), с идеологията на нацизма (не осъзнавайки как, по каква логика антифашисткият Запад направи изключение за русофобската версия на нацизма), но ние самите нямаме идеология.

Обявяваме, че се борим за справедливост, а в обществото ни такава липсва, че косите ни чак настръхват. Ние говорим за честност и чистота и нашите герои, нашите хора, нашата църква, нашата история, нашата идентичност наистина въплъщават честност и чистота, но нашата управляваща класа изобщо не отговаря на тези критерии.

Мисля, че външно още се държим. Но малко повече, това е всичко. Всичко, което се смяташе преди СВО за основа и спойка на нашата държава, не работи. Само суверенитетът вече не е достатъчен. Необходима е спешна промяна и президентът говори за това в изказванията си. Той дори назова тези промени. Той определи с какво воюваме.

Той определи с Указ № 809 („За утвърждаване на основите на държавната политика за запазване и укрепване на традиционните руски духовни и нравствени ценности“ от 9 ноември 2022 г. - бел.ред.) нашите традиционни ценности. Всичко това е абсолютно правилно. Но това е най-малкото късно, защото всичко това трябваше да стане още преди 22 години, когато президентът-спасител дойде в Кремъл. Още тогава беше необходимо да се подготвим за сблъсък със Запада. Включително в идеологически смисъл, стъпка по стъпка възстановяване на дълбоките основи на руската цивилизация. Но ние изобщо не го направихме.

Сега, под нарастващия фронтален натиск на Запада, правилните неща най-накрая стана наложително да бъдат обявени. Всъщност остават само няколко мига, за да възстановим страната си по правилния начин за сблъсъка на цивилизациите. Но и тук виждам забавяне и забавяне, сякаш още не е достигнала остротата на ситуацията до нашите власти.

Виждаме президент, който се бори почти сам, има група хора, които го подкрепят политически, има народ, готов да въстане и да се събуди, за да спаси Русия. Но огромна задушаваща вълна на инерция не ни позволява да се възстановим.

Свързвам и личната трагедия - смъртта на дъщеря ми, която беше убита от украински терористи по ясно внушение на англосаксонските специални служби - с факта, че имаше два свята. Един тих, мирен, спокоен свят на съществуване, както обикновено. И светът на най-жестоката война с най-подлия враг, който идва на наша територия, убива невинни хора, забива ножове в гърба, напада най-чистите, мислители, философи, интелектуалци. И използва напълно терористични методи. Просто не бяхме готови за това. Никой от нас не осъзнаваше с какво си имаме работа.

Разбира се, относително казано, от първия ден на СВО всички трябваше да бъдем предупредени, че влизаме в окончателен конфликт със Запада.

На нас, особено на тези, които открито подкрепят СВО, трябваше да се каже: „Дръжте се и внимавайте“. Беше необходимо на всеки изразител на тази идеология да се осигури защита и подкрепа. Поне предупреждение...

Казахме, че охраняваме Донецк, Луганск, Херсон, Запорожие. Но трябваше да напуснем Херсон. Вече 10 месеца не успяхме да напреднем в Донбас, въпреки героичната борба на нашите войници: и редовни части, и мобилизирани, и доброволци. Има истински герои. Там има история. Но ако не можем да осигурим сигурност в нашия руски свят, от Новорусия до Московска област, тогава всички трябваше да бъдат предупредени за това.

Предупреждавайте своите, повярвалите. Това е най-трудното изпитание. Това е толкова черна година и в края й ние просто се връщаме там, откъдето трябваше да започнем.

- Имаме ли шансове да спечелим? Какво й трябва на Русия за това?

- За да победим, ни трябва не само крепка, силна, могъща, мощна, модерна армия. Имаме нужда не само от различно общество, не само от различна култура, не само от различно образование, не само от различен политически елит и различна управленска класа. За да спечелим, ни трябва съвсем различно състояние. Имаме нужда от възродена Свята Рус, истинска народна власт и мобилизационна култура.

Да, признахме четири нови субекта, което е прекрасно и неизбежно. Накрая направихме частична мобилизация, но никой не разбира защо шест месеца по-късно. Нашият президент провъзгласи идеологията в речта си в Кремъл на 30 септември по повод приемането на нови поданици в Русия, във Валдайската реч. Тази идеология всъщност е институционализирана с Указ № 809 за традиционните ценности.

Създадохме „Културен фронт” под ръководството на Николай Бурляев. Тази година се проведе епохалният Световен руски народен събор. Освен това предаваше висока нотка с важни значения и дълбока ориентация към пряка конфронтация със съвременния Запад и неговата мизантропска сатанинска цивилизация.

Всички тези инициативи са напълно подкрепени от фракциите в Думата и от мнозинството от народа. Но въпреки тези необходими и прекрасни действия, нашата социална, технологична и психологическа неподготвеност за окончателна и тотална конфронтация със Запада създава ужасно усещане. Сякаш спящ човек се бори с нападналите го вълци. Още не се е събудил. Хапят го, но той не разбира: още ли сънува или вълците вече са будни?

И това усещане за несъбуденост, полусън, в който се намира нашето общество и нашата държава, създава чудовищно впечатление. Това е източникът на колосални жертви. Благодарение на този полусън врагът изтръгва парчета плът от нас, изпива кръвта ни, разяжда сърцето ни. Тази ситуация е изключително тежка.

Не можете да се биете наполовина. Военният кореспондент Владлен Татарски наскоро каза много правилно. Между другото, той беше приятел с дъщеря ми, много интересен и коректен човек. Той пише, че руснаците винаги губят, ако се бият наполовина. И руско-японската, и финландската, и афганистанската, и Първата чеченска войни. Когато се борим наполовина, а не докрай, губим.

Ние наистина печелим отечествени войни само тогава, когато участва целият народ, цялата държава, когато всичко е за фронта, всичко е за победа, когато няма нито един елемент в държавата, в обществото, който да не е включен в системата на борбата. за победа. Ако войната е наполовина, ще бъде загубена.

Но не мога да се отърва от мисълта, че ние все още се борим наполовина, както говори Владлен Татарски, защото забавлението продължава, комфортът продължава, разглезеният начин на живот, който съществуваше преди 24 февруари, продължава.

Някой избяга, някой си тръгна. Но колко още хора с либерално, консуматорско, дребнобуржоазно съзнание останаха! Те се опитват да прогонят войната, в която се намираме. Този инат, това насилствено отхвърляне на реалността е умопомрачително.

Затова не знам коя е най-лошата година, въпреки факта, че е направено толкова много добро. Но резултатите са много плашещи. Сега е напълно ясно, че не бяхме готови – преди всичко идеологически, и сега въпросът е дали ще имаме време за бърза подготовка. Наваксваме, но явно ситуацията е лансирана много по-сериозно, отколкото много от нас предполагаха.

Честно казано, понякога си мислехме, че министрите-икономисти ще набият спиците, други либерални сили някак ще се намесят, но се оказа, че съвсем не е така. Изобщо не бяхме готови наистина да се бием със Запада. В общи линии. Ако спрем да се борим наполовина, имаме шанс да спечелим.

Но за това е необходимо да се положат такива усилия за властите на първо място, които тя предпочиташе да не прави през цялото това време. Ето защо имаме ужасна ситуация, в която се намираме. Не сме много добри в придвижването напред с необходимото темпо. А не можем да започнем преговори, сега мирът не е възможен.

- Защо преговорите са невъзможни?

- Няма предпоставки за мир и никой няма да ни го предложи, освен при условия, които са очевидно неприемливи. Абсолютно съм убеден, че при сегашното ръководство и състоянието на обществото ни е невъзможен преговорен процес при неудобни за нас условия, унизителни условия, тоест „неприличен мир“. Дори не си струва да се обсъжда.

Веднага щом тези преговори наближат момента на обсъждане на условията, нашата делегация веднага ще стане и ще си тръгне, защото ще й предложат това, което предлагат сега - да напусне Донбас, да напусне четирите нови субекта, Крим и също да плати репарации за Украйна, което за нас е неприемливо.

Тук започва разговорът. А ние дори още не сме освободили териториите си. Следователно сега нямаме възможност за мирни преговори. Докато Одеса, Харков, Николаев и част от нашите територии, които вече са част от Руската федерация в Херсонска област, в Запорожие, в ЛДНР, са под властта на врага, не може да има дори близки преговори. Говоренето за мир ще бъде възможно само когато цяла Новорусия бъде освободена.

Всъщност сме в задънена улица. Или победете, което е изключително трудно, или вземете крайни мерки за такава конфронтация със Запада, от която човечеството вече няма да оцелее. Но тези на Запад, които отиват на такава неконтролируема ескалация, ни тласкат към това. Ако нашите противници напреднат и започнат да успяват, те ще доближат ядрената зима за човечеството.

- Значи ситуацията наистина е на ръба?

- Ако сте забелязали, моите прогнози много често, понякога за съжаление, са склонни да се сбъдват. Понякога би било по-добре да не ги правя, но не говоря за желаните, а за онези вероятни посоки и тенденции, които следват от един балансиран геополитически, цивилизационен и културен анализ.

Изводите си основавам на широк набор от цивилизационни, геополитически, социологически теории и учения, а освен това развивам собствени системи – евразийството, теорията за многополюсния свят, Четвъртата политическа теория, Ноомахията и много други.

Съвременната евразийска геополитика, традиционалистката руска мисъл черпи от много източници. Нашите прогнози се основават на най-дълбокото разбиране на същността на случващото се. Ето защо те толкова често са прави. Но, за съжаление, враговете обръщат повече внимание на това, отколкото нашите . И това също е наш проблем. Няма пророк в собствената си страна.

Това е повече или по-малко разбираемо. Но тогава се включва петата колона, агенти на влияние вътре в Русия, които знаят, че сме прави, но съзнателно се опитват да отрекат тази истина и всичко става много трудно.

Така че имам много тревожна визия за бъдещето. Тази година беше най-ужасната, може би дори в историята на света. Твърде високи залози. Но наближихме 2023 г., балансирайки на ръба на бездната.

Още една стъпка напред-назад и или ще се хлъзнем в тази бездна, или ще се закрепим до нея, но все пак в непосредствена близост до нея. Следователно, нещо добро и следващата година е нереалистично да чакаме. Можем да изпълзим и да грабнем нещо или лесно да паднем в тази бездна. Човечеството се люлее на ръба. Историята може да свърши тук.

- Защо русофобията достигна такива размери в Украйна? Доколко Западът е виновен за това, доколко самата Украйна и доколко Русия?

- Манталитетът на украинците е в известен смисъл манталитет на ландскнехти, наемници. Историята на украинците през миналите векове ги е хвърлила или при нас, или в Европа. Те са били или под поляците, или под австрийците, или заедно с нас. Те са формирали мислене, в което центърът задължително трябва да е отвън. И до 2000 г. много украински националисти избираха към кого да се присъединят: към Русия с евразийска имперска мощ или към либералния Запад.

Арестович и много други представляваха класическа анархистка среда, за която по принцип няма значение дали са бели или червени, руснаци или европейци. Само да имаше "сватба в Малиновка", веселба, стрелба, грабежи, насилие. Украинците имат жива идентичност, а не фиксирана, те могат доста лесно да бъдат изместени както в едната, така и в другата посока.

До 2014 г., преди Майдана, все още имаше възможност да спечелим Украйна на наша страна. Не само с помощта на чиновници и бизнесмени, но и на ниво общество. Въпреки факта, че първоначално имаше много русофобия и национализъм в Украйна, до определен момент имаше възможност да се обърне ситуацията, защото тогава въпросът кое е по-близо до вас - Западът с неговите либерални ценности, които нямат нищо общо с вашите, или ние, братята славяни, на него украинците се поколебаха да отговорят.

А през 2013-2014 г. на Майдана украинското Гуляй-Поле беше непоправимо прехвърлено на русофобска страна. Дори може би нямаме представа какво точно са обещали на украинските националисти на Запад и в какъв мащаб, но нещо окончателно ги е затвърдило в русофобията, която винаги е съществувала там.

Поляците от векове създават русофобска идентичност в Украйна. Друга древна конфронтация между източните и западните руски княжества. Това е много дълга история. Всичко, разбира се, беше лансирано, но не толкова недвусмислено. А това, което започна след 2014 г., вече е истинска катастрофа.

Предполагам, че се е случило следното. Западът е изключително негативно настроен към нацизма във всичките му форми. И когато дори отдалечени намеци за национализъм, патриотизъм или дори неутралитет (както в случая с Швейцария) се появят в самия Запад, когато някой се опита да защити местните традиции, религия или нормално семейство, незабавно се надига вълна от негативизъм от управляващия либерал глобалистки сили.

Но, очевидно, на най-високо ниво е решено да се направи изключение за Украйна и да се използва украинският нацизъм в геополитическата конфронтация с Русия, да не се забелязва, да не се критикува или демонизира. Западът, в името на своите геополитически интереси, пренебрегна собствените си принципи и даде зелена светлина на украинския нацизъм. Ето какво означава геополитика.

Винаги съм настоявал, че именно този геополитически подход, поне в англосаксонските елити, далеч надхвърля по значение идеологията, културата и класическите теории за международните отношения. И в този момент започнахме да се колебаем с Новорусия, с руския свят. Провъзгласихме я, но не гяо завършихме.

Върнахме Крим, подкрепихме Донбас, но спряхме дотук. Не сме разбрали напълно значението на геополитиката. И не положихме всички усилия да обвържем здраво украинската граница, тази гранична територия, с Евразия. Това е първото.

Второ, ние не предложихме на украинските националисти абсолютно нищо от това, което можехме. Тогава се наложи съзнателно да влезем в остра опозиция на Запада и да защитим нашите традиционни ценности, които са ни общи с православната част от украинския народ. И исторически, и етнически.

И се оказа, че Русия се стреми към същия Запад, към Европа, както Украйна. Но Москва упорито настояваше – не, само след мен. Кой ще я хареса? Но ако директно бяхме обявили ориентацията към възраждането на великата евразийска империя с православие и традиционализъм, както и със социална справедливост и националност начело, тогава украинските ландскнехти щяха да се замислят сто пъти с кого да бъдат. Пропуснахме това, като изпратихме корумпирани служители и либерали в Украйна като наши контрагенти.

Трето. Пропуснахме възможността за последователна борба за руския свят и освобождението на Новорусия, когато всичко беше на една ръка разстояние. През 2014 г. Киев веднага след преврата беше объркан, Виктор Янукович беше с нас и можеше официално да поиска от Кремъл да спаси страната и да нареди на войските, лоялни на законния президент, да не се съпротивляват на руснаците.

Спънахме се. И Западът действаше последователно и стриктно. Всички тези 8 години отсрочка, които ни бяха наложени чрез измама, бяха използвани за подхранване на украинския нацизъм, въоръжаване на терористичните структури на Въоръжените сили на Украйна и прокарване на русофобската идеология дълбоко в обществото, което първоначално се колебаеше.

Преди това украинските националисти идваха в Русия, за да видят дали е възможно да се върви по-далеч с Русия, дали сме достатъчно силни, последователни, мощни, решителни в нашия суверенитет. И също така разбираме ли техните особености, готови ли сме да се съобразим с тяхната специална западноруска идентичност. Но ние не демонстрирахме нито едното, нито другото, нито третото.

А Западът им предложи това, за което не можеха и да мечтаят. В антифашисткия Запад украинският национализъм, който бързо се превърна в нацизъм, изведнъж тръгна с гръм и трясък и те започнаха да го подкрепят по всякакъв начин. След това украинският нацизъм стана патологичен, те спряха да се колебаят, преминаха на страната на Запада, НАТО, ЕС.

Появи се свастиката, откровеният сатанизъм и всичко това се превърна в нова идеология не в страната и държавата, а в адския противоестествен свят с напълно преобърнати ценности, значения и етични нагласи.

Мисля, че основната роля изигра стратегията на Запада, който отиде на забранен трик. Взе и направи идеологическо изключение за една гигантска, многомилионна европейска държава, в която допусна нацизма при условие, че е русофобски. Да ни удари там, където най-боли. Ние, разбира се, не отговорихме на това, както трябваше.

Плюс собствената идентичност на украинците като пограничен народ, както казваше дъщеря ми. Даша се занимаваше с философията на границата. Напоследък това й беше много интересно, изучаваше междинни идентичности, как става преходът от един народ към друг, от една култура и цивилизация към друга. И там, на тези граници – а Украйна е чиста граница (Украйна е „покрайнина“) – има преход от евразийската православно-славянска идентичност към източноевропейската, а след това към западноевропейската.

Следователно можем да се справим с тази територия по различни начини. Не е необходимо стриктно анексиране, но, разбирайки важността на тази територия за нашето историческо съществуване, за геополитиката, деликатно прехвърляне на наша страна.

Нищо чудно, че Збигнев Бжежински каза, че Русия без Украйна никога няма да бъде империя и независим полюс на един многополюсен свят. Съответно Русия може да стане независим полюс на многополюсния свят само с Украйна. Но това не означава, че трябва непременно да я заемем изцяло. Сега нямаме друг избор. Но теоретично може да стане геополитически неутрална. И още по-добре приятелска.

Във всеки случай, стартирайте много различни процеси там по евразийски начин. Но ние просто не опитахме. Вижте какви посланици изпратихме там, какви персонажи от името на Русия, Москва дори на предишни етапи, по време на „оранжевата революция“. Имаше хора, които сега са в най-тежка опозиция на нашия президент, на СВО и Русия. Чисти русофоби.

Русия тогава беше и дори сега е частично под влиянието на анти-Русия. Не само там, в Украйна, имаше анти-Русия, както каза нашият президент, но вътре в страната ни има много сериозен отломък, скала, крепост на русофобията. И ако украинската русофобия има историческа основа и традиция, те се смятат за по-малки братя, а нас за по-големи, и може би дори имаше нещо обяснимо, семейно в това, то все пак надрасна всички нормални граници, превърна се в садизъм, омраза, тероризъм, ярост . Това вече е маниакално общество, с което вече е невъзможно да се съгласим.

Но смятам, че не използвахме напълно възможностите, които имахме на предишните етапи. В крайна сметка не всичко се свежда до управление на нефтопровод или някакви споразумения между руски и украински олигарси. Много зависи от това как работим идеологически с тази или онази страна, кои сме ние самите в идеологически смисъл.

Тук, мисля, бяхме принудени да се окажем в ситуацията, в която се намираме. Сега, разбира се, много възможности вече са затворени, но някои все още остават. Ако не вземем ума, тогава останалите възможности ще се затворят. Разбира се, че ще победим, не се съмнявам в това, но на каква цена... Ситуацията е много мрачна.

— Казвате, че е било грешка да се спре движението в изтока на Украйна през 2014 г. Защо е направена тази грешка?

- Знаете ли, когато разговарях с Бжежински във Вашингтон през 2005 г., му казах: "Вие обещахте на Горбачов, че Германия няма да бъде в НАТО". А той ми отговори: "Измамихме го („We have tricked him“). Но кой трябва да си, за да бъдеш измамен? Същото се случва и сега.

Минаха 30 години, работи се върху грешките, всички скърбим за края на Съветския съюз като ужасна геополитическа катастрофа. Но тогава се появява Меркел, която казва, че с помощта на Минските споразумения Русия отново е била измамена. Още едно we have tricked you again, пак ви измамихме. И ние го признаваме, и те.

Защо за мен и за много неподкупни руски патриоти беше абсолютно очевидно, че през 2014 г. или продължаваме напред, или ще има война при много по-лоши начални условия? Дори и с всичките ни успехи през първите две седмици на СВО, условията на 2022 г. далеч не бяха най-добрите и бяхме убедени в това въз основа на всичко, което последва.

Въпросът е, че има две Украйни, две геополитически територии. Едната е Новорусия, територията от Одеса до Харков. Второто е всичко останало: Десен бряг, Галиция, Волин, Западенщината. Това са два народа, две общества. Вземете и отщипете две части от Новорусия - Крим, Донбас - и като цяло е невъзможно да спрете дотук.

Първоначално беше възможно или Украйна да бъде разделена на две държави, едната да бъде източноукраинска, проруска, а другата западноукраинска, пронатовска. Това нямаше да реши проблемите на цяла Украйна, но поне щеше да създаде предпоставки за някаква хармонизация.

Освобождаваме Източна Украйна, Новорусия, след което или се обединяваме, или се съгласяваме, или рестартираме държавата на конфедеративно ниво, или нещо друго.

Във всеки случай има две геополитически реалности, които не са най-добрите, но въпреки това отчасти осигуряват нашите интереси. Така е от 1991 г., когато ни измамиха (за първи път) и ни принудиха да признаем независимостта на Украйна в границите, в които тя съществуваше в рамките на СССР. Дори не Руската империя, а в СССР. Ние признахме тези граници, след което разделянето на Украйна стана неизбежно.

Или Украйна трябваше да остане завинаги двувекторна. Както, между другото, при Леонид Кучма и при Янукович. Харесва ни или не, Киев до определен момент стоеше и на Запад, и на Русия. Тази многовекторност позволи на Украйна да съществува, защото многовекторността произтича от двойствеността на самата структура на Украйна. От нейната гранична идентичност.

Но през 2014 г., когато западенците извършиха преврат, подкрепен от Запада, те решиха, че цяла Украйна ще бъде Западенщина. Съответно цялата втора половина на Украйна беше атакувана. А дългът на Русия, особено когато Янукович беше с нас, беше да освободи Новорусия.

Не знам как щяха да се развият нещата със Западна Украйна, но Новорусия, руският свят, трябваше да бъде освободен изцяло. И едва след това да спрете и да работете за мир. Източна Украйна - от Одеса до Харков - традиционно се отнасяше много добре с нас и тогава все още не беше подложена на ужасната пропаганда на неонацистите и психологическата обработка на западните куратори, както беше през последните 8 години. Тази Украйна, може би не много лесно, щеше да ни приеме и да стане нашата истинска граница. От този момент, след освобождението на Новорусия, можеше да се говори за мир.

Това не означава, че мирът ще бъде осигурен, но може да се говори за мир. Когато се ограничихме до обединението с Крим и несигурния статут на Донбас, направихме военния конфликт неизбежен. И жесток, както виждаме.

Ако отворите текстовете ми от 2014 г., тогава вече писах: „Какво правите, какво правим ние? Не ни стига Горбачов, не ни стига Елцин, не ни стига предателството? Пак ли сме на същия път? Ще трябва да се борим." Всички твърдяха, че това говорят само „радикали“ и „ястреби“, че „има ефективен хитър план“...

Но моят анализ съдържаше чиста геополитическа логика. Нямаше нищо лично в това. Не изпитвам никакво зло към украинците, не страдам от никакъв национализъм, никога не съм имал идея да ги пленя и анексирам на всяка цена. Има закони на геополитиката, които важат независимо дали ги харесваме или не.

Трябваше да освободим Новорусия, когато киевската хунта беше в объркване, когато Янукович можеше лесно да покани и приеме нашите войски. Нямаше да е война. А истинска СВО. Това, което се случва сега, вече не е CBO. А тогава можеше да има специална военна операция или антитерористична операция за защита на територията на Новуросия.

Защо не се случи? Измамиха ни. Как ги измамиха, какво обещаха на Москва, как ги натиснаха, какви методи използваха, какви структури помогнаха да се ограничи „руската пролет“, да се опакова и свали от дневния ред през 2014 г.? Някой ден може да разберем, а може би не. Не искам да влизам в това, защото все още е живо. Много хора все още са по местата си, някои от тях може да преживеят това като фатална грешка. Дано хората имат съвест.

Някой смята, че нещо по-късно се е объркало и някои споразумения не са били изпълнени. Някой признава грешка, като президента, а някой настоява, че това е било необходимо. Това е много сложно нещо, което е на границата на най-сериозните твърдения. Нека някой друг прави такива изявления. Сега се опитвам да бъда по-внимателен и точен в изразите.

Но е ясно, че Западът ни наложи 8-годишно примирие в Донбас, за да създаде онази система за защита и нападение, която да ни позволи да превърнем Украйна в нацистка държава и след това да я поставим на пътя на насилствено превземане далеч от териториите, които смятат за свои. Първо Донбас, после Крим.

Дали ще спрат там или след това ще се преместят в Белгород и други руски територии е трудно да се каже. Но не мога да си представя да се предадем на милостта на победителите. Ако бяхме тръгнали през 2014 г. и бяхме завършили всичко тогава, ситуацията щеше да е в пъти по-добра. Дори военните ни способности да не бяха достатъчни, дори и да не бяхме готови, щяхме да се научим бързо. И тогава нямаше да се конфронтираме с хората, които тогава все още искрено ни симпатизираха. Щяхме да се борим само с нацисткия елит, който току-що беше извършил държавен преврат. Това може да стане с малки сили.

Да се сблъскаш с целия Запад с едно консолидирано, абсолютно маниакално, истерично русофобско общество и огромна военна подкрепа е съвсем различна ситуация. Така че сравнете кой е патриот, кой говори истината, кой се тревожи за руския народ и кой, напротив, се отнася към него с безразличие, вярвайки, че всички реки от кръв, които сега сме пролели, са като вода. Това не е вода, а руска кръв.

И нашите герои, които се бият сега, няма да видят никакъв път назад. Сега имаме само един път - да победим, но при много по-лоши условия, отколкото можеше да бъде през 2014 г. Но ако спрем отново, няма да има само по-лоши условия, но и краят. Всичко ще се разпадне.

— Смятате, че в Украйна има сблъсък на цивилизации, че едни сили искат да запазят еднополюсен свят, а други провъзгласяват за цел многополюсен световен ред. Коя страна има предимство и как виждате развитието на събитията в зависимост от това кой ще спечели?

- Силите днес са разделени почти поравно - 50 на 50. Сега е най-страшният момент, защото 50 процента от ситуацията в глобален мащаб се контролира от глобалистите на Запада, привърженици на поддържането на еднополюсен свят. Останалите 50 процента - Русия, Китай, отчасти Индия, страните от ислямския свят - направиха избор в полза на многополюсен свят. А Украйна е просто чаша на везните.

От едната страна на везната е руската многополярност, от другата – западната еднополярност. Свършва еднополюсният начин на живот, започва многополюсният. Но не всичко, което започва, ще започне. Това е важното. Сега всичко зависи може би от едно перце, което ще бъде поставено на един от везните, защото сега всичко в света е 50 на 50. А в СВО е 50 на 50. Ние не печелим, но и не губим .

Западът се оказа много твърд и консолидиран, противно на очакванията. Но Русия по своята същност е непобедима. Не се отказахме, сплотихме се около нашия президент. Обществото и върховете на властта – не говоря за цялата управляваща класа, това е отделен разговор – са едно цяло. И това е много важно. Това също не бива да се подценява.

Значението, което Китай и Индия придават на всичко, което се случва, не може да се подценява, защото нашата победа ще бъде и тяхна победа. Но нашето поражение няма да е непременно тяхното поражение, поне директно. Сега те заемат доста изгодна позиция на изчакване. Те може да не бързат да правят залози, да изчакат, докато всичко се реши.

Русия отново се бори за цялото човечество. Още веднъж в историята. Имаме половината шансове да спечелим. Но ако за известно време еднополюсният свят демонстрира твърдост, радикализъм и фанатична воля да унищожи Русия на всяка цена, това може да доведе до смъртта на цялото човечество. Ето това е страшното. Защото така или иначе не еднополюсният свят ще спечели. Краят ще спечели.

В момента сме в много трудна ситуация. Бих искал да избегна този вид разговори със Запада, че или ще ни оставите да победим, или ще унищожим всички, но може да се развие такава ситуация. Ще го кажа внимателно. Нямаме опция за загуба. Мнозина на Запад дори не разбират, че можем или да победим, или... И тогава ще дойде краят на света. Русия няма възможност да загуби сама.

– Според вас Русия воюва срещу „сатанинския Запад“, в Украйна се води битка на рая и ада. Защо Русия има такава мисия и имаме ли право да казваме, че сме на страната на доброто, ако самите ние сме се отдалечили от светостта и Бога?

- Винаги трябва да сме на страната на духа, на страната на света, на страната на нашата традиция, на страната на нашата църква. Рус исторически играе ролята на катехон. След падането на Византия от 15-ти век ние олицетворяваме ролята на Удържащия. Този, който възпира, е според тълкуването на светите отци православната империя и съответно православният император. Това е част от нашата традиция. Това е императорът, империята, която не позволява на Антихриста да дойде в света.

Съвременната западна цивилизация е класическата цивилизация на Антихриста. Има разрушаване на семейството, всички традиционни институции, пълен упадък на морала, отхвърляне на всякаква религиозност, край на човека. Западните футуролози съвсем скоро, през следващото десетилетие, прогнозират прехвърляне на инициативата към изкуствения интелект.

Цивилизацията на Антихриста на Запад има дълги етапи, оформящи се в продължение на няколко века. Сега тя достигна своята очевидна кулминация. Можем да кажем, че това е метафора, но за вярващия не е метафора. Това е описание на това как всичко е по същество. И никой не може да се справи с Антихриста без божествена помощ.

Следователно ние, борейки се със западната цивилизация, предизвиквайки я, разбира се, се озоваваме на страната на светлината и доброто. Дори и да не го заслужаваме. Това е важното.

И в съветско време нашето противопоставяне на Запада беше ехо от мисията на катехона. „Свещеното” начало беше справедливостта и волята за съпротива срещу сатанинския капитализъм, цивилизацията на Мамона, златния телец. Да, болшевизмът беше еретично течение от строго православна гледна точка. Бяхме доминирани от атеизъм и материализъм. Но ние разбрахме, че в нашето общество, в нашата държава има нещо, което коренно ни отличава от хората на Запада.

И докато чувствахме тази разлика, тази цел, нашата мисия, ние имахме силна, красива, развиваща се държава. Когато започнахме да гледаме нагоре към Запада и да се сравняваме с него, когато изпаднахме в преклонение пред него в последните етапи на СССР, ние подготвихме по-нататъшния си упадък.

Относно това дали имаме право да казваме, че „ние сме на страната на доброто“. Строго погледнато, разбира се, ние сме недостойни за това. Но ние сме във война с чисто зло. Западната цивилизация днес е чисто, абсолютно зло. Никакви нюанси.

Това не е просто друга форма на исторически път, това не е друга религия, това вече е антирелигия, чист сатанизъм. Само светъл ангел може да се мери със Сатана. Русия в своя произход, в своите корени, в своите мечти, в пророчествата на руските старейшини винаги се е подготвяла за тази мисия.

В руската история винаги имаме работа с парадокс. Александър Блок виждаше едновременно свята Русия и грешна Русия, но разбираше това като неразривно единство. Той каза: „Лесно е да обичаш святостта. Обичайте падналите." Падналата Русия се виждаше от него като паднала София. Но е важно да не се отвръщаме от нея, да не я презираме, а да виждаме през падението й нежната светлина на руската святост, руската доброта.

Нашият народ, нашата държава, нашето общество, въпреки всичко, имат велика мисия – това ни дава сили да живеем и да издържим неизмеримите страдания, които сме търпели от векове. Ние сме хората на Христос. И нашето същество е Неговият кръст.

Нито едно общество никога не живее чрез задоволяване само на прости потребности – битови, телесни, стремеж към комфорт, богатство, благополучие. В сърцето на всяка нация лежи някаква висша цел. Нашата цел беше това – в последните времена да застанем на страната на Бога, на страната на света въпреки Антихриста. Това е ролята на катехона, сдържаща.

Тя се прехвърля у нас изцяло с царската титла при Иван IV, но още при Иван III, при Василий III започват да се оформят идеи, че Русия поема от Византия мисията на Третия Рим. И тази мисия е единственото нещо, което може да обясни кои сме. Ние наистина държим. И днес сме призвани да демонстрираме това качество в най-сериозния тест.

Разбира се, тук има огромен брой слоеве, слоеве на отчуждение от дълбок героичен сън, грозни последици от същото западно влияние. Но всъщност в основата си ние сме просто катехон. СВО е войната на възпиращото средство срещу сина на гибелта.

— Как трябва да се промени и трансформира Русия?

— Най-важното е да намерим центъра на тежестта в самата Русия. През цялото време търсим някакво ръководство извън себе си - понякога на Запад, понякога в по-малка степен на Изток. Ние сме привлечени, вдъхновени, хипнотизирани от нещо външно, екзотично. Винаги отиваме някъде в търсене на нещо, което нямаме в себе си.

Трябва да прекратим този вектор. Необходимо е да намерим центъра на привличането, вдъхновението в себе си. Трябва да разберем, че руската култура, руската цивилизация, руската идентичност, руската мисия - това е източникът на фундаментална, дълбока трансформация, светлина, щастие и радост. Тоест трябва да се преоткрием. За да направим това, трябва да бъдем пречистени, преобразени, трябва да възкръснем.

Тази възкресяваща се Русия не под въздействието на външни въздействия, а сама по себе си трябва да открие източника на собственото си битие. Търсенето на истинското битие в самата Русия, в народа, в руското сърце - това е основната задача.

Всичко останало, включително технически, икономически, социални, политически институции, ще се приспособят към този процес. Сега трябва да се установим в центъра на себе си, без да се налагаме на всички останали.

За едни тя ще бъде близо, за други не, но ние трябва да възстановим такава руска цивилизация, където центърът на тежестта й ще бъде иманентен, тоест ще се намира в самата нея. Тогава ще започнем да се радваме на това, че сме руснаци, че сме евразийци. И народите, които са с нас, ще го усетят. Дори чеченците вече много по-добре разбират религиозния смисъл на кампанията, която провеждаме. Те разбират както руския, така и духовния смисъл на СВО. Самите те застават на страната на катехона и му служат вярно.

Следователно не става въпрос за национализъм, не за гордост. Говорим за скромна служба и изпълнение на жертвения велик дълг на руския народ към цялото човечество. Но за да го изпълни, човек не трябва да се блъска в тази човечност, а да се концентрира върху себе си, трябва да стане себе си. Тогава ние ще изпълним своя дълг и ще изпълним своята мисия, която е отворена за всички, защото руското сърце е отворено за всички.

Това не е гордост, напротив, това е саможертва. Това е жертвата, която сега правим, и тя трябва да ни събуди за пречистване. Нито към омраза, нито към отмъщение, нито към жестокост, въпреки факта, че врагът е точно такъв. Но ние трябва да го преодолеем, да го надминем. И наистина отвори пътя към небесното добро.

Съвсем забравихме за небето. Ние живеем само от земята, от някакви подземни процеси: газификация, метро, петрол, амоняк. Израснахме твърде дълбоко в индустриалната почва и дигиталната джунгла на виртуалността ни довършва, омазнява ни, разпръсква ни напълно. Трябва отново да се научим да гледаме нагоре, трябва да гледаме към слънцето, към светилото и още по-високо – към небесния трон на Създателя на света.

Трябва да възстановим вертикала в себе си и това вертикално измерение ще стане нашата основна ос и пътят на нашето прераждане. Всъщност нашата идеология трябва да бъде идеята за общо възкресение. Възкресение на мъртвите, но не само. Не само мъртвите се нуждаят от възкресението. В това отношение общото възкресение засяга както живите, така и мъртвите. Живите, може би дори повече.

Русия на Възкресението е това, което трябва да бъде в центъра на нашата политика и нашата идеология. Ние трябва да възкресим Третия Рим в себе си. Трябва да пресъздадем, съживим, да открием в дълбините си, в сърцевината си катехона, който държи, да му бъдем верни докрай и да изпълним волята на небесните сили.

- Започнахме с това, че тази година лично за вас стана трагична. Какво се знае за разследването на смъртта на Даша, има ли нови данни?

- Знаем, че извършител е украинска диверсионно-разузнавателна група (ДРГ), действаща на територията на Руската федерация. Те извършиха терористична атака. Доказано е. Оказва се, доколкото знам, те са получили пряка заповед от Главното разузнавателно управление на Министерството на отбраната на Украйна от Кирил Буданов. Зеленски е бил наясно.

Предварително са подготвяли акция за информационно прикритие. На нея са присъствали либерали-предатели, преминали на страната на радикалната русофобия и откровения нацизъм, като Иля Пономарьов (лице, действащо като чужд агент – бел. ред.).

Това беше началото на терористична война срещу Русия, организирана от Украйна. Търсеха символична фигура. Въпросът е в мен ли са се прицелили, както си мислят повечето хора, или са искали да направят още по-лошо, защото това, което ми причиниха, е много по-лошо от това, ако ме бяха убили.

Но е ясно, че са визирали Дугини. Имаше задача - да ударят мен, дъщеря ми. Все пак тя е сърцето ми. И как може да се живее сега без сърце ...

Сега, когато започват да разследват по-дълбоко, се появява британската следа, защото всъщност аз не представлявах толкова важна символична цел за Украйна, както много други в Русия. Този път не участвах в активна пропаганда.

Да, подкрепях СВО, винаги съм казвал, че войната рано или късно ще се случи, че е неизбежна. Но този път не бях на преден план. Изразявах гледната си точка открито, но нямаше такова нещо, че да ме показват по всички канали. Затова за украинците аз не бях нито първи, нито втори, нито трети гол, а бях стотен.

Но за британците, за ЦРУ, за радикалните поддръжници на неконтролираната ескалация тази цел беше важна. Те разбраха, че идеологическите промени в Русия са неизбежни, че държавата ни просто не може да съществува в това състояние, в което е сега, че ще бъде принудена да заеме по-сериозна и пълноценна дълбока руска позиция. И тук беше важно да се ударят самите руски значения, руският логос.

И в същото време с тази терористична атака те започнаха поредица от терористични атаки, които се редят в определена последователност. След това експлозията на Северен поток 2, за да ни откъсне от Европа, след това атаката срещу Кримския мост, след това срещу базата на Черноморския флот, падането на украинските ракети в Полша и призивът на Зеленски да започне ядрена война срещу Русия. Всичко това се вписва в логиката на повишаване нивото на ескалация.

Първото е терористична атака срещу цивилни в Русия, близо до Москва, за да се даде рязък старт на пълноценна терористична кампания, а след това серия от терористични атаки, някои от които украинците просто не можаха да извършат. Те бяха изпълнени от британци. Съответно тук се проследи напълно логиката, както и във факта, че либералните среди в Украйна бяха замесени в информационното прикритие.

На Запад кампанията беше подготвена предварително и започна веднага. Дори в самата Русия има негодници, които се опитват да омаловажат подвига на дъщеря ми, която е истински герой, което беше напълно признато от президента Путин, който я награди посмъртно с държавна награда. Разбира се, има много малко такива негодници, но ги има.

Тоест всичко беше подготвено целенасочено. Тази терористична атака се вписва в логическата верига на онези сили на Запад, които искат неконтролируема ескалация в отношенията с Русия.

Има по-умерени сили. Те са и врагове, защото си поставят за цел да ни унищожат, за да ни няма изобщо. Но едни вървят към тази цел по радикален, бърз начин, усещайки слабостта ни, искат да ни довършат, а други мислят по-реалистично и смятат, че по-скоро преговорите ще ни съсипят, отколкото директна тежка ескалация.

Това е нивото, на което разследването вече е спряло. Установено е кой го е извършил. Клиентите в лицето на украинското ръководство на Зеленски и Буданов също се проследяват прозрачно. Що се отнася до следите на МИ6, вече е по-сложно, не мога да кажа нищо определено. Но това се вписва във веригата, която редица наши анализатори проследяват много последователно.

Разследването върви, не е приключило, разкриват се нови обстоятелства, появяват се обвиняеми, съучастници - преки и косвени. Случаят е много сериозен, защото такъв терористичен акт не е имало. Бил е един. Никой не е бил жертва на такава терористична атака, освен дъщеря ми, аз и семейството ми. Ако това беше началото на вълна от терористични атаки, това щеше да е друг въпрос. Но те убиха дъщеря ми, това е всичко.

А после атакуваха обекти: Кримския мост, Северен поток 2, базата на Черноморския флот. Разбира се, подготвяха се и други терористични атаки - палежи, атаки срещу нашите самолети, летища, включително ядрената триада, петролни рафинерии, железопътни линии, обстрел на мирни градове - както нови поданици на Русия, така и стари. Ясно е, че ни предстои тежък сблъсък. Но личният ужас докосна само мен. Този избор определено не е случаен.

Друго е, че това контрастира с отношението към мен на Запад и тук. На Запад много хора ме познават и ме смятат за най-сериозния враг на либерализма. Идеен враг, философ и идеолог на алтернативния световен ред - теоретикът на евразийството, ноомахията, Четвъртата политическа теория, теорията за многополюсния свят.

В нашето общество има различни хора и те се отнасят по различен начин към моите идеи. Има, разбира се, много поддръжници, които са силно притеснени от случилото се с Даша и искрено съчувстват. И това не изчезва. Времето минава, а чистият й външен вид става все по-пронизителен и по-чист. Някои училища и образователни институции са въвели „Уроци по смелост от Дария Дугина“. Хората безкрайно изпращат стихове и песни, рисуват картини, извайват бюстове, създават скици на паметници. Кметът на Ясногорск в Тулска област кръсти една от новите улици на града на Дария Дугина. Фондацията за борба с репресиите Мира Терада учреди годишна награда на името на Даша.

През цялото време се провеждат възпоменателни вечери. На нея са посветени представления (както в Новия театър на Едуард Бояков) и научни конференции, концерти и изложби. Паметта, любовта, състраданието са живи в много хора. Наскоро бях на откриването на изложба в Държавната дума за героичната история на Русия от Великата отечествена война до Северния военен окръг и имаше портрет на Даша.

Татяна Пономаренко-Левераш, художничка от Украйна, изобрази Даша сред панорамата на героите на руския свят. Откриването беше тържествено, всички разбраха за какво става дума. Важно е. Това показва, че те не са безразлични към съдбата на дъщеря ми, моята съдба, съдбата на руския свят и своята съдба. Кои сме всички ние, ако не руският свят?

Друго нещо е, че под западно влияние мнозина са забравили за това и са се опитали да не мислят за това. Някой се потопи в собствените си проблеми, едва свързвайки двата края, някой, напротив, потъна в придобивка и търсене на лесни пари и комфорт, някой прие за даденост онези форми на културен геноцид, които в хода на западните либерални реформи паднаха върху страната ни, а някой просто се е възползвал от ситуацията за лично обогатяване.

А някои забравиха, че сме руснаци. И така нашите врагове ни напомнят за това по такъв ужасен начин. Може би са искали да убият дъщеря ми Даша, но са я направили безсмъртна.

Превод: СМ

