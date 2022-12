/Поглед.инфо/ От първите дни на началото на СВО в Украйна чуждестранните експерти започнаха да обмислят каква ще бъде цената на тази операция за Москва. Публикувани са десетки различни оценки.

Основните компоненти на разходите, които попадат в полезрението на експертите, са: 1) разходите за водене на бойни действия; 2) загуба на оборудване и човешки загуби; 3) загубите, понесени от руската икономика в резултат на налагането на санкции от Запада и преструктурирането на производството за изпълнение на военни поръчки; 4) възможни бъдещи разходи, които ще трябва да бъдат направени във връзка с възстановяването на разрушената икономика на Украйна; 5) скрити разходи (да речем, поради намаляване на раждаемостта).

Много е изсмукано от пръстите и служи като пропаганден инструмент: казват, че Русия скоро ще рухне под бремето на непосилни разходи. Правят се някои оценки, за да се разбере колко дълго Русия е в състояние да продължи военните действия.

Ще се спра на някои чуждестранни оценки относно първите два компонента (разходи за водене на военни действия и загуби на бойните полета). Ето , например , публикация в Ground Report от 28 май „Цената на войната: Колко Русия харчи всеки ден за война с Украйна?“ (Cost of War: How much Russia spending each day on war with Ukraine?): „Само преките загуби от войната – включително унищожено военно оборудване и загуби на персонал – струват на Русия около 7 милиарда долара през първите пет дни.“

Авторите обаче не обясняват как са направили своите сметки. И как са оценявали човешкия живот, също не обясняват. Изданието цитира оценка на американския военен експерт Робърт Фарли , според който един ден война с Украйна струва на Русия най-малко 500 милиона долара. И отново, без дешифриране. Мнозина сравняват цифрата на Фарли с оценка за руската операция в Сирия. По едно време тази операция се оценяваше на около 2,4 милиона долара на ден (в Сирия участваха 1600 военнослужещи, два порядъка повече са в СВО в Украйна).

Друга публикация от този вид се появи в Newsweek на 6 май: Русия харчи около 900 милиона долара на ден за войната в Украйна . Заглавието на статията е квинтесенцията на разсъжденията на автора на публикацията Адам Стайн. 900 милиона долара на ден изглежда е оценката, направена от Робърт Фарли, но в статията не се споменава името на този експерт. Споменава се също, че преките загуби от войната струват на Русия около 7 милиарда долара.

В същото време се уточнява, че флагманът на ВМС "Москва" е станал най-голямата загуба на руснаците. Според Forbes Украйна , тази загуба се оценява на 750 милиона долара. Както можете да видите, като цяло числата на Newsweek съвпадат с тези на Ground Report .

През август в Israel Hayom се появи още по - голяма публикация : Москва изпитва трудности да се изправи пред цената на войната в Украйна . Авторът повиши обичайната цифра на ежедневните разходи на Русия за провеждане на военни операции в Украйна, като я увеличи от 900 милиона на 1 милиард долара.

И такива цифри обикаляха различни издания в продължение на няколко месеца, докато накрая в края на ноември Forbes Украйна публикува обширен преглед на разходите на Русия за СВO в Украйна: Moscow is having a hard time facing the costs of the Ukraine war. (Русия е похарчила 82 милиарда долара за войната си с Украйна от 24 февруари насам).

Тук обаче за изчисленията са използвани данните на Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна за загубите на техника и жива сила на руската армия, броя на изстреляните от руската страна ракети и интензивността на артилерийския обстрел. Авторите смятат, че през първите месеци месечните разходи на Русия за военни операции са възлизали на около 5 милиарда долара (това е значително по-малко от цифрите, цитирани от повечето западни издания). Но през последните месеци разходите се удвоиха, възлизайки на около 10 милиарда долара на месец (все пак това е значително по-малко от сензационните цифри на западните медии). Ето основните компоненти на предложената от Forbes оценка за Украйна (милиарди долара):

доставка на военно оръжие, боеприпаси и боеприпаси - 29;

заплата за военнослужещи - 16;

плащания на семействата на загинали военнослужещи - 9;

подпомагане на семействата на ранените във войните - 7,7;

загуба на военна техника от руската армия на територията - 21.

Не се наемам да коментирам тези цифри, не познавам кухнята на изчисленията. Но те вече предизвикаха голям резонанс. И те се тълкуват по много различен начин.

Някои смятат, че ако разходите за СВO останат на същото ниво, Русия може да продължи операцията много дълго време.

Други посочват, че тъй като операцията в Украйна тече вече десети месец и декларираните цели не са постигнати, Москва ще трябва радикално да увеличи разходите за СВО, а след това руската икономика може да се пренапрегне.

Трети пък казват, че Москва ще трябва да увеличи разходите за поддръжка на СВO, но в същото време Москва готви сериозна мобилизация на икономиката, която ще позволи подобно увеличение.

И накрая, четвъртите са сигурни, че дори сегашното ниво на разходите за Русия е непоносимо.

Ето статия от Илън Берман , Истинската цена на войната на Русия срещу Украйна , публикувана на 30 ноември в The Hills. Това е много уважаван американски експерт, който заема длъжността старши вицепрезидент на Американския съвет за външна политика ( American Foreign Policy Council ) във Вашингтон.

Бърман смята, че през следващата година ще бъде трудно за Русия да поддържа нивото на разходите си за СВO, дори при сегашното ниво от 10 милиарда долара на месец. Той пише: „Тази пролет Русия печелеше повече от 1 милиард долара на ден от продажбата на петрола и газа си в чужбина – повече от достатъчно пари, за да поддържа военна агресия срещу Украйна. Сега обаче приходите на Кремъл от продажба на енергийни ресурси в чужбина намаляват. През септември те достигнаха 14-месечно дъно... Резултатът беше почти 13 процента намаление на средствата, постъпващи в хазната на Кремъл. Всичко това прави много по-трудно за Москва да плаща месечната сметка от около 10 милиарда долара за войната в Украйна“.

Въпреки това, смята Берман, Русия има резерви, използвайки които ще продължи СВО. Берман отбелязва: „Москва все още има пари за харчене; към тази есен валутните резерви на Русия се оценяват на около 549 милиарда долара. Около половината от тази сума е замразена от чужди страни, приятелски настроени към Украйна. Но Русия може да използва по-голямата част от останалото, за да продължи военната си офанзива, ако е необходимо.“

Американският експерт не вижда пълния набор от все още неизползвани резерви, които Русия има, но трябва да се признае, че много руски служители също все още не ги виждат. Валутните резерви на Руската федерация са само част от тези резерви. Разбира се, трябва да се вслушаме в съветите на авторитетния американски експерт и да ги използваме. А за това – да се преодолее съпротивата на руските парични власти (ЦБ и Министерство на финансите), които правят всичко възможно да не допуснат разпечатането на „валутната торба“ – златно-валутните резерви на Руската федерация .

Превод: ЕС

