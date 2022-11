/Поглед.инфо/ Няма нищо чудно в това, че големци и олигарси се надпреварват да предават страната. Заслужилият артист на Русия Алексей Веселкин заявява: тази прослойка е възпитана именно като слуги на нечестни представители на властта. Когато времената се промениха, предателите дори не разбраха какво се е случило - до последно се надяваха да се измъкнат. След като осъзнаха промените, те просто започнаха да търсят нови собственици.

Т. нар. руски елит за пореден път показа, че е гнило и слабо звено в нашето общество. „Творческата интелигенция“, хукнала да бяга след началото на СВО и обявяването на мобилизацията, отново демонстрира способността си да предателства.

„Собствениците на фабрики, вестници и параходи“ почувстваха реална заплаха за себе си от Запада, където успяха да завлекат всичко, което са спечелили в Русия с „прекомерна работа“.

Те се страхуват повече да не го загубят, отколкото смъртта. Затова един след друг те започнаха да отказват всякакви връзки с Русия, като се започне от гражданството: милиардерите се оставят да живеят в "цивилизацията" само с цената на предателство и публично ругаене на "Рашка".

От последните герои, които се отказаха от руско гражданство, можем да споменем Николай Сторонски, основателят на финтех стартъпа Revolut, който предаде не само родината си, но и баща си, главния изпълнителен директор на Газпром Промгаз JSC, също Николай Сторонски.

По-късно бизнесменът Олег Тинков обяви, че се отказва от гражданството на нашата страна. Бившият финансов магнат, който вече каза много гадни неща за Русия и нейния народ, се надява, че и други бизнесмени ще последват примера му.

Между другото, шумно заявявайки отказа си от гражданство, ден по-късно Тинков изтри съответния пост в социалните мрежи. По-нататък обаче той изговори куп гадости за руския народ.

Също така милиардерите Юрий Милнер, Рубен Варданян и Тимур Турлов отказаха руски паспорт. Ясно е, че Западът ги е поставил всички пред факта: или оставате в родината си, но тогава вашите къщи и яхти ще бъдат у нас, или официално декларирате, че вече не сте граждани на Русия, правите необходимите призиви, и тогава - може би - те ще ви позволят да се насладите на това, което имате.

Що се отнася до шоубизнеса, спецоперацията окончателно потвърди, че той се състои основно от безпринципни, алчни и посредствени хора, за които думата "Родина" е празна фраза.

Уви, историята не е нова. Всички се повтарят

Какво мотивира всички тези хора да правят толкова гръмки изявления, едва ли не да пратят родината си по дяволите, и то публично от Лондон, Париж, Ашдод и други места? Заслужилият артист на Русия Алексей Веселкин отговори на този въпрос на колумниста Юрий Пронко, който беше озвучен в предаването "Царьград. Основното".

„Тази история не е нова. И, за съжаление, тя се повтаря отново. Последното резултат е резултат от последните 30 години".

Ако погледнете по-дълбоко в нашата история, можете да си спомните как по време на тържествата на японците в чест на победата над Русия в Руско-японската война от 1904-1905 г. На японския Микадо е връчена телеграма, в която руската интелигенция поздравява Япония за победата.

Императорът бил поразен от получената телеграма и заповядал да я изгорят пред очите на всички, но предателите не престанали и застанали на страната на врага. Ситуацията е абсолютно същата като днешната.

Същото това явление има много дълбока коренова система. Друг е въпросът, че тогава това е просто „интелигенцията“, която Фьодор Достоевски нарича „просветена“. Вече имаше сериозни спорове с тях.

Алексей Веселкин, Царьград

След това, в съветския период, се появява "творческата интелигенция". И вече беше съвсем друг клас. Струва ми се, че процесът започна през 60-те години, когато "творческата интелигенция", към която принадлежа и аз, получи възможността, да кажем, да се радва на абсолютна свобода.

Въпреки това, благодарение на културната и литературна основа, беше възможно да се прибегне до някакъв вид метафори. Същият театър на Юрий Любимов се държеше от определена културна рамка и невероятна литература, на която режисьорът разчиташе в своите продукции.

Историческото минало, руската култура веднага бяха захвърлени настрана

И тогава, когато дойде бедата през 90-те години, когато нашето историческо минало беше напълно измито, всички тези празнини и празнини бяха запълнени с шоубизнес и всяка културна проява започна да се провежда като акт на шоубизнеса. Появиха се съвсем различни хора, за които западният модел се оказа невероятно близък.

Това предполага, че те не са били руснаци по своята култура, те са възприели и английския език, и начина на поведение, и начина на обличане. Освен това държавата в този момент също се трансформира. Тя търсеше как да се интегрира в тази система и беше много щастлива, когато празните културни клетки започнаха да се пълнят с прозападни творци.

В резултат на този ужасен процес държавата и тази така наречена култура образуваха някаква симбиоза. В този синтез се подразбираше, че техните принципи са пълна безскрупулност, конформизъм, постмодернизъм, когато всички значения са обърнати с главата надолу, защото започнаха да се отричат историческата дълбочина, традициите.

Тоест трябваше да пеем по различен начин от преди, трябваше да говорим не на нашия език. Имам предвид дори само изграждането на фраза. И с това образованието си отиде, защото стана ненужно. И в резултат на това изплуваха хора, които нямат корени. Те нямат никаква дълбочина.

И сега, с един полъх на вятъра, всички бяха издухани наведнъж. Защото те са страхливци, те са плитки хора. Те не са способни на анализ и най-ужасното нещо, с което се сблъска така наречената творческа интелигенция, те не можаха да обмислят и осъзнаят това, което седи зад днешните колосални процеси, зад всички тектонични промени, които се случват сега, че всичко се променя.

Неслучайно всички така наречени "идоли", включително музикантите Андрей Макаревич * и Борис Гребенщиков, вече не можаха да родят нито една нова култова песен. За тях катаклизмът се оказва непоносим, твърде силен. Те не можаха да разберат какво се случва.

Бяха издухани - създаде се място за нова адекватност

Абсолютно не съжалявам, че всички тези хора напускат нашето културно поле, освобождавайки място на някаква адекватност. Те вече не задръстват ефира ни. И имаме възможност да видим раждането на нова литература, нови пиеси. Ще имаме нови лица в киното.

Този процес вече е в ход, но за съжаление твърде бавен, по-скоро пълзящ. Що се отнася до телевизията, тук още нищо не се отразява и ние все още нищо не виждаме. И това също е резултат от сливането на модела на държавата и "културната интелигенция", обслужваща този модел.

Виждате ли, какво нещо се случи: моделът, в който живеехме, просто имаше нужда от обслужващ персонал. Не от творчески личности, не от някакви ярки прояви на талант и визия. Този модел имаше нужда от обслужващи.

Но слугата, ако сте го поръчали, си тръгва след изпълнение на определена задача, когато е била изпратена. Обслужваните са само доволни, това е просто рефлекс.

* Включен от Министерството на правосъдието на Русия в списъка на лицата, изпълняващи функциите на чужд агент

