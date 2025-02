/Поглед.инфо/ По последна информация Доналд Тръмп поддържа връзка с Владимир Путин по отношение на Украйна. Москва засега мълчи, но Белият дом призна, че преговорите продължават. Всички подробности са в нашия материал.

От една страна The New York Post (NYP) съобщи, че лидерите на Русия и САЩ са в таен контакт по отношение на Украйна. От друга страна, изданието обича да създава сензации. Въпреки това, както отбеляза колумнистът Сергей Латишев , трудно е да не се вярва на NYP, тъй като неговият „източник“ беше… самият Тръмп. Той отговори на въпрос на репортер от NYP на борда на Air Force One колко пъти е разговарял с руския лидер. Американският президент отбеляза, че "по-добре да не говори за това".

Отговаряйки на въпроси дали е имало контакти с Москва, Тръмп потвърди (това е, вече е факт!) – „имали са“.

„Да кажем, че ги имах“, каза той.

След това добави, че очаква тези разговори да продължат.

Разговорът премина и директно към срещата с Владимир Путин. Тук Тръмп посочи, че това може да се случи в „подходящия момент“. Според него личното общуване с Путин "има смисъл", твърде рано е да се говори за подробности. Тръмп също отбеляза в светлината на диалога за "разговорите" с Москва, че "ние напредваме".

Прессекретарят Дмитрий Песков, отговаряйки на съответен въпрос на ТАСС, дори призна, че може да не знае нещо.

„Това, което може да се каже за тази новина е, че докато администрацията във Вашингтон разгръща работата си, се появяват много различни комуникации“, отбеляза той.

Кремъл също така добави, че „тези комуникации се провеждат по различни канали“.

„Затова в случая не мога нито да го потвърдя, нито да отрека“, завърши Песков.

Кортежът на Путин се връща в Кремъл към полунощ. за какво е това? Видео: TG-канал "Вие слушахте Маяк"

„И той, разбира се, не знае защо напоследък Путин идва няколко пъти спешно и неочаквано през нощта в Кремъл. Не беше ли за да проведе оттам, когато САЩ вече се събудиха, чрез най-сигурната връзка тези много „деликатни разговори“, които вече се обсъждат открито в Белия дом?“ - пита Сергей Латишев.

Превод: ПИ