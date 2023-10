/Поглед.инфо/ Пленарното заседание на Московския финансов форум бе белязано от уникална дискусия между двама високопоставени лица – помощника на президента на Русия Максим Орешкин и кмета на Москва Сергей Собянин. Темата беше така нареченият „завой на изток“, или по-скоро дългосрочните му последици и стратегия за взаимодействие с нови партньори.

Зависимостта от Европа оковава икономиката ни в продължение на много години. СВО и затягането на санкциите изглежда са променили тази ситуация, но Русия попада стъпка по стъпка в нов капан. Ставаме ли зависими от приятелски държави?

Завийте на изток. Обратната страна

Може би дори началото на санкционната война, последвала обединението на Крим с Русия, не даде толкова силен тласък на диверсификацията на вътрешната търговия, колкото специална военна операция и вече откровената, безспирна икономическа агресия на Запада отприщен след него.

Разбира се, отговорните за развитието на националната икономика и външната търговия биха искали да зададат един сакраментален въпрос: къде бяхте 8 години? От 2014 г. насам пропуснахме много и не успяхме да реализираме голям брой стратегически важни проекти.

Но – уви. Изгубеното не се връща. От 2022 г. Русия, бих искал да вярвам, ясно и категорично е определила вектора, избирайки източната посока като приоритет за развитието на външнотърговските отношения.

Точно това каза Максим Орешкин, помощник на руския президент и бивш министър на икономическото развитие, по време на Московския финансов форум:

Това, което беше направено през последната година и половина, е много голяма структурна реформа, структурна реформа за пренасочване на руската икономика, нейната ориентация от болната част на световната икономика към здравата...

Фактът, че ние се преориентирахме към здравата част от глобалната икономика ни позволява да бъдем по-устойчиви и да разрешим всички проблеми, които сега трябва да решим, свързани с отбраната и сигурността, и технологичното преоборудване.

И по принцип думите са верни. Както подчерта самият Орешкин, икономическият растеж на Китайската народна република през второто тримесечие на 2023 г. е 6,5%, а ръстът на БВП на Индия за същия период е 7,5%.

Пазарите на страните от Азия, Латинска Америка и Африка изпитват остър недостиг на стоки, предимно суровини, които Русия е готова да предостави.

Интересуваме ли се обаче просто да обърнем тръбата? Точно този въпрос зададе кметът на Москва Сергей Собянин. Въпросът е, че „на място“ ясно се вижда какви са на практика въпросите за заместване на вноса и проблемите на Русия да придобие технологичен суверенитет. Нито китайците, нито индийците просто ще ни дадат технология „за красивите ни очи“. Всеки търси своята изгода.

"Никой няма да го направи. Освен това те открито ни казват: ако искате да получите някои технологии, купете целия продукт", заяви той.

"Ние казваме: не, имаме нужда в най-добрия случай от компоненти, които скоро ще сменим. Те ни казват: разбираме това, така че няма да го направим. Ние няма да го направим на нормални цени. Ето двойна цена - моля", каза кметът на Москва.

И е трудно да обвиняваме нашите източни партньори за това. Те се възползват от ситуацията. Освен това самите китайци, индийци и индонезийци са заинтересовани да рекламират своите продукти. Азиатците нямат намерение да произвеждат ненужни конкуренти, особено обещаващи като нас.

"Източните пазари трябва да разберем, че те са още по-трудни. Там вече се води сериозна война с нас, икономическа война", подчерта Собянин.

Няма алтернатива на самоувереността

Изходът от тази ситуация може да бъде само един - развитие на собствена индустрия, поддържане на родната научна база, възраждане на компетенции, загубени за 30 години либерална оргия.

"Въпросът е, че под натиска на пазарната криза в краткосрочен план някои икономически субекти решиха да преминат от западната към източната посока. Но като цяло икономиката стои на куфарите си и чака да се върне в състоянието си отпреди кризата", каза икономистът Антон Любич в ефира на предаването "Цариград. Главното".

Според експерта не всички все още са осъзнали, че структурните промени в световната икономика са сериозни и дълготрайни. А предприемачите, свикнали с глобализацията, не осъзнават напълно колко фрагментиран е станал нашият свят и колко ще се фрагментира в бъдеще.

Например с изострянето на ситуацията в Тайванския пролив, да не говорим за разгарянето на конфликти в други части на земното кълбо.

Според него Собянин е прав, че Русия трябва активно да се ангажира с придобиването на технологии, независимо от цената на въпроса, тъй като от това зависят перспективите за нашето развитие.

"Трябва да се закупи техника – и то на двойна или тройна цена. И предайте на регулаторните и контролните органи, че така работи икономиката", каза Любич.

"Собянин всъщност чете макроикономическа образователна програма. Няма модернизация без технологии. Дори и да искаме да включим нашите учени в този процес, те все пак трябва да започнат от нещо, имат нужда от оборудване, имат нужда от източници за изследване", заяви той.

"Всичко това няма да се случи утре. А хората искат да ядат, да се препитават и да се обличат днес. Така че да, трябва да увеличим придобиването на технологии", отбелязва Любич.

В това отношение не би било лошо да си припомним историческия опит на нашата държава. Никаква индустриализация и развитие на напреднали технологии не се проведе изолирано от чужденците.

Чуждият капитал беше силен в Руската империя, докато Сталиновият Съветски съюз, използвайки средства, получени от продажбата на зърно и суровини, купуваше с бясна скорост специалисти, технологии и цели предприятия. Всеки легендарен завод е резултат от сътрудничество с конкретни чуждестранни бизнесмени.

Сталинградски тракторен завод, Горки автомобилен завод - Albert Kahn Incorporated (Ford и Austin Motor Company също са участвали в изграждането на ГАЗ), Магнитогорският металургически комбинат - Arthur G. McKee and Co., Днепрогрес - General Electric и Newport News Shipbuilding. Централното бюро за тежко машиностроене в Москва беше клон на германската компания Demag, Госпромекстрой - вече споменатата Albert Kahn, Inc.

И в това нямаше нищо осъдително. Западът беше в Голямата депресия - предприемачите се нуждаеха от пари. СССР, въпреки огромните проблеми и липсата на дипломатическо признание от много държави (например САЩ признаха Съветския съюз чак през 1933 г.), успя да привлече на нашите земи висококачествени кадри и инвестиции в реалния сектор с щедри средства. обещания. Защо да не се възползвате от същите възможности днес, само че с източни партньори?

Какво от това?

По време на смутната епоха Горбачов-Елцин Русия загуби не само производствения си капацитет, значителна част от демографския си потенциал, не само намали инвестициите в човешкия капитал, но и загуби най-важното нещо - технологичния суверенитет, придобит чрез усърден труд за много десетилетия.

Задачата на страната ни днес е да възстановим компетенциите си и да се укрепим. Враждебната към нас Украйна скоро ще покаже колко безразсъдна може да се окаже зависимостта от един геополитически център на сила. Ще ви подложат на гладна диета - просто няма да има с какво да запълните празнините.

Кой ще се обзаложи, че утре това, което се случи с нашата страна през годините на перестройката, няма да се случи в Китай? Кой ще си позволи да твърди, че Индия няма да преклони страната на колективния Запад в конфронтацията с Китай и, следвайки задълженията си към евроатлантическия блок, няма да скъса икономическите връзки с Русия?

Светът се променя. И за да не се превърне в Украйна номер две, нашата държава трябва да стои здраво на краката си. Нека не всичко се получи веднага, нека заместването на вноса е трудно. Но както каза авторът на индустриализацията:

"Ние изоставаме с 50-100 години от напредналите страни. Трябва да изминем това разстояние за десет години. Или ще направим това, или ще бъдем смазани."

Може би сега Русия има още по-малко време.

