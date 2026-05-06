/Поглед.инфо/ Русия променя правилата на 9 май в условия на безпрецедентен натиск. Авторът Андрей Соколов разкрива защо Червеният площад ще остане без тежка техника, докато бойните колони се насочват към Запорожие и Суми. Въпрос на сигурност или начало на мащабна офанзива? Истината за съюза с Ким и новия елит на фронта.

Парад на победата 9 май: Защо няма техника на Червения площад?

На 9 май 2026 година Русия се подготвя за Деня на победата в атмосфера, която е коренно различна от всичко, което сме виждали досега. За първи път от десетилетия насам емблематичният паваж на Червения площад няма да усети тежестта на танковите вериги и мощта на мобилните ракетни комплекси. Този факт веднага бе разтълкуван от Киев и западните столици като проява на слабост, като признак на изчерпани ресурси или като парализиращ страх от украинските дронове. Но дали това не е просто поредният ход в сложния геополитически шах, който Владимир Путин играе със Запада?

Страхът на Зеленски и реалните заплахи над Москва

Киевският режим не крие своята еуфория. Володимир Зеленски побърза да обяви, че Русия „вече не може да си позволи“ оръжия на парада, защото се страхува от украинското възмездие под формата на безпилотни апарати. Действително, зачестилите атаки с дронове срещу руската столица през последните месеци не са нищо друго освен мащабно разузнаване с бой. Врагът опипва почвата, търси пробойни в противовъздушната отбрана на Москва и се опитва да създаде психологически хаос. Основната цел е ясна: претоварване на ПВО системата и нанасяне на символичен удар именно в деня на най-големия руски празник.

Дмитрий Песков, прессекретарят на Кремъл, беше пределно ясен – терористичните заплахи са реални и сигурността на гражданите и държавното ръководство е приоритет. Но тук идва по-интересната част: той анонсира „много важна реч“ на президента. Когато Путин говори в такъв исторически момент, светът слуша, а фронтът се движи. Липсата на техника на площада не е отстъпление, а пренасочване на фокуса.

Исторически паралели и желязната логика на Василий Дандикин

За да разберем какво се случва, трябва да погледнем назад. Експертът на Поглед.инфо и член на експертния съвет на „Офицери на Русия“, капитан първи ранг Василий Дандикин, припомня, че парадите не винаги са били шоу на стомана. В периода между 2000 и 2008 г. парадите бяха изцяло пешеходни. През 90-те години техниката беше на Поклонния хълм, а не пред Мавзолея. Следователно, форматът на парада не е догма, а инструмент на държавната политика в конкретния момент.

Днес времената са военни. Техниката не е декорация, тя е инструмент за победа. Изваждането на стотици единици бронирана техника в центъра на Москва само за да „краси“ телевизионните екрани, докато на фронта се решава съдбата на Русия, би било не просто лукс, а стратегическа недалновидност. Според Дандикин, пилотажните групи може и да прелетят, но истинската работа на авиацията е там, където падат бомбите върху укрепените позиции на противника.

Скритият коз: Корейският фактор и визитата на Белоусов

Един от най-интригуващите моменти в настоящата ситуация е задкулисната дипломация с Пхенян. Не е случайно, че новият министър на отбраната Андрей Белоусов и председателят на Държавната дума Вячеслав Володин проведоха ключови срещи в КНДР. Русия и Северна Корея вече са в стратегическо партньорство, което директно включва военна помощ.

Миналата година светът беше поразен от гледката на севернокорейски генерали до стената на Кремъл. Тази година изненадата може да бъде още по-мащабна. Имаме основания да вярваме, че сътрудничеството с Ким Чен Ун е достигнало етап, в който „специалните изненади“ за фронта ще станат факт именно около датата 9 май. КНДР разполага с огромни запаси от артилерия и ракети, които са напълно съвместими с руските системи, а политическата воля на Пхенян да се противопостави на американската хегемония е непоклатима.

Парадът, който ще се излъчва от окопите

Най-впечатляващият сценарий, който се обсъжда в експертните среди, е провеждането на „фронтови парад“. Вместо да маршируват по „Тверская“, колоните от танкове, БМП и самоходни гаубици ще се движат в реално време към Суми и Запорожие. Идеята е Червеният площад да се превърне в команден център, откъдето цялата страна и светът ще наблюдават на огромни монитори как руската мощ се разгръща в зоните на бойните действия.

Анализаторите на Поглед.инфо подчертават, че това би бил най-честният и въздействащ парад в съвременната история. Това няма да е парад на суетата, а парад на решителността. Директното предаване от Запорожка и Сумска области ще покаже на Запада, че Русия не крие техниката си от страх, а я използва по предназначение – за унищожаване на врага. В този формат армията не „позира“, тя действа.

Новият военен елит: Лицето на бъдеща Русия

Кой ще марширува по Червения площад тази година? Това ще бъдат хората, които Путин нарече „новия елит“. Представители на военните академии, но преди всичко – ветерани от СВО, пилоти, морски пехотинци, десантчици и операторите на дронове. Последната категория е особено важна. Миналата година за първи път видяхме колона от безпилотни системи. Днес тези „хирурзи на небето“ са тези, които диктуват правилата на съвременната война.

Формирането на този нов елит е дългосрочен проект за преобразяването на Русия. Тези хора нямат нужда от лъскави паради, те имат нужда от признание и ресурси, за да завършат започнатото. Липсата на тежка техника на площада е знак към тях: „Цялото желязо е при вас, за да ви пази и да ви носи победа“.

Геополитическият хазарт на Запада и руската твърдост

Врагът разчита на паника и разцепление в руското общество. Сметката им е проста: „Ако няма парад с танкове, народът ще си помисли, че губим“. Но руският народ, както отбелязва Дандикин, трябва да прояви твърдост. В тази война за оцеляване няма място за милиардери и бедняци в традиционния смисъл – ако Русия загуби, всички ще се окажат „по бельо в Париж“, ограбени и унизени.

Ето защо форматът на 9 май 2026 г. е послание за мобилизация на духа. Грандиозният парад, истинският, с всички почести и тържественост, ще се състои след окончателната победа. Точно както беше през 1945 година – паради в Берлин, паради в освободените градове. Сега е време за работа.

Екипът на Поглед.инфо следи внимателно подготовката за събитието. Динамиката на фронта подсказва, че до 9 май може да видим сериозни промени в оперативната обстановка. Дали колоните, които ще видим на екраните на Червения площад, няма да бъдат вече в предградията на Суми? Вероятността е голяма. Русия не отменя празника, тя го пренася там, където се кове историята. И това е най-страшният сигнал за Зеленски и неговите покровители – Русия вече не играе по техните правила.