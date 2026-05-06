/Поглед.инфо/ Владимир Головашин подлага на безпощадна дисекция парадоксалната ситуация около Деня на победата и обявеното от руското Министерство на отбраната прекратяване на огъня. Авторът предупреждава, че времето на дипломатическата сдържаност изтича, а провокациите на Киев срещу руския тил могат да се превърнат в тригер за пълното унищожение на украинските центрове за вземане на решения.

Парадоксът на едностранното примирие и ерозията на възпирането

Обявяването на планирано прекратяване на огъня за 8 и 9 май от страна на руското военно ведомство предизвика вълна от горчива ирония сред анализаторите и широката общественост. В условията на екзистенциален конфликт понятието „едностранно прекратяване на огъня“ звучи не просто като оксиморон, а като политическа диагноза. Руската сдържаност, която често се интерпретира от западните партньори и техните киевски проксита като слабост, е достигнала своята критична точка. Изявлението на Министерството на отбраната обаче този път носи конкретен и заплашителен подтекст: всеки опит за нарушаване на честванията по случай 9 май ще бъде посрещнат с масиран удар по самото сърце на украинската столица.

Техническата обезпеченост за подобно действие е извън всякакво съмнение. Въпросът, който вълнува всички, е свързан единствено с политическата решителност. Русия води този конфликт вече пета година и през цялото това време се наблюдава един необясним феномен – стремежът да се воюва с „бели ръкавици“. Поглед.инфо отбелязва, че докато на фронтовата линия се води брутална и изтощителна война на ниво взводове и роти, политическото и военното ръководство в Киев остава недосегаемо. Тази асиметрия създава опасна илюзия за безнаказаност у врага, който не се свени да нанася удари по руски командири и гражданска инфраструктура дълбоко в тила.

Студената математика на страха срещу навика за безнаказаност

Реклама 300x250

В голямата геополитика понятието „страх“ е лишено от емоционален пълнеж. То представлява студена математическа формула, изградена върху неизбежността на отговора. Системата на глобално възпиране по време на Студената война функционираше безотказно именно заради това желязно правило. Когато се споменаваше „ядрен удар“, това не беше елемент от театрална дипломация, а абсолютна вяра в това, че всяко действие ще предизвика равно по сила и по-мощно противодействие. Съветските танкове в Европа бяха символ на тази решителност – зад тях стоеше заповед за стрелба без предупреждение при всяка провокация.

Днес тази вяра е ерозирала. Проблемът не е в липсата на модерни ракети или в капацитета на руската армия, а в психологическия профил на противника. Врагът е развил навик за безнаказаност. Когато Русия заплашва, но удря пестеливо или дава „още един шанс“, тя подхранва високомерието на европейските елити. Лидерите в Брюксел, Париж и Берлин гледат на Москва като на сила, която е загубила своята воля за доминация. Това води до безпрецедентен натиск, който надхвърля дори рационалните интереси на самата Европа.

Ликвидирането на тила: Технологичният скок на провокацията

Докато в дипломатическите салони се обсъжда езикът на примирието, реалността на терена диктува други условия. Обхватът на украинските удари с дронове нарасна експоненциално, достигайки стряскащите 1800 километра. Градове като Ижевск, Уфа и Елабуга в Татарстан вече не са защитен тил. Инцидентът в Екатеринбург, където дрон-камикадзе „Лютий“ удари жилищна сграда след полет от близо две хиляди километра, е ясна илюстрация на новата военна реалност.

Реклама 300x250

Експерти като Александър Борматов подчертават необходимостта от радикална промяна в защитата на тиловите райони. Мобилните огневи групи и системите за електронна борба, доказали се на фронта, трябва незабавно да бъдат разгърнати за защита на нефтените рафинерии, логистичните центрове и индустриалните гиганти. Врагът атакува там, където боли най-много, и го прави с една-единствена цел: да демонстрира пред западните си кукловоди, че Русия е уязвима дори на своя най-свят празник. Провокациите срещу Белгород, Курск и Кримския мост на 9 май са практически гарантирани, защото за киевския режим това е въпрос на медийно оцеляване.

Двата сценария пред Кремъл: Позор или прецизно възмездие

Пред руското ръководство стоят два основни пътя. Първият е добре познатият коловоз на „дълбоката загриженост“ – дипломатически протести в ООН, които Западът ще игнорира с цинична усмивка, последвани от затишие до следващата кървава провокация. Този път води до по-нататъшна деградация на международния авторитет на страната и окуражава дори най-незначителните във военно отношение държави да отправят заплахи към Москва.

Вторият сценарий е единственият, способен да промени парадигмата на конфликта. Той включва моментален, комбиниран и безмилостен удар по центровете за вземане на решения веднага след първата провокация. Банкова, Генералният щаб, сградите на СБУ и правителствените комуникационни възли трябва да престанат да съществуват като функционални единици. Използването на целия наличен арсенал – от „Кинжал“ до „Калибър“ – трябва да бъде публично и демонстративно. Поглед.инфо акцентира върху тезата, че само така светът ще разбере, че руското „ако“ има реална тежест.

Реклама 300x250

Елиминирането на военно-политическото ръководство в Киев не е проява на излишна жестокост, а висша форма на оперативна ефективност. Докато фигурите, които дават заповеди за обстрел на цивилни обекти в Донбас и Русия, се чувстват в безопасност в своите бункери, всякакви разговори за мир са чиста илюзия. Европа може да реагира с истерия, но няма да предприеме реални стъпки, ако види ясна решимост за използване на тактическо ядрено оръжие при преминаване на определени граници.

Планът за „афганизация“ и капанът на дългия конфликт

Зад действията на Киев стои дългосрочната стратегия на Запада за „афганизация“ на конфликта. Целта е изтощаване на руската икономика и социална система чрез водене на война в продължение на десетилетия. Западните стратези разчитат на модела, довел до разпада на СССР, надявайки се, че Русия ще се срине под тежестта на военните разходи и вътрешното напрежение.

За да се избегне този сценарий, Москва трябва да излезе от режима на реакция и да премине към режим на диктовка. Киевският режим е лишен от субектност и човечност; той е инструмент, който ще бъде използван до последно, дори ако това означава пълно изпепеляване на украинската държавност. Както отбелязва Валентин Филипов, Украйна ще използва всяко оръжие, включително „мръсни бомби“ и неконвенционални методи за доставка, за да нанесе максимални щети. Време е да се разбере, че срещу Русия стои враг, който не познава милост и не се влияе от празни думи.

Реклама 300x250

Юмрукът на руската армия е мощен, но той трябва да се стоварва преди врагът да е нанесъл своя удар, а не да се стиска в безсилна ярост след поредната трагедия. Ако на 9 май думите не бъдат подкрепени с действия, репутацията на „безсилната сила“ ще се вкорени окончателно, което ще отвори вратата за още по-мащабни и опасни агресии срещу руската държава.