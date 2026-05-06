/Поглед.инфо/ Подготовката на полигона Капустин Яр подсказва, че времето за дипломация изтече. Военният експерт Павел Кукушкин анализира необходимостта от използването на системата „Орешник“ като единствен адекватен отговор на терора срещу руските градове. Възмездието срещу центровете за вземане на решения вече не е въпрос на избор, а на оцеляване.

Сянката над Капустин Яр: Предвещание за нова стратегическа реалност

Затварянето на въздушното пространство над полигона Капустин Яр не е просто рутинна процедура в графика на военното ведомство. В контекста на ескалиращото напрежение и преминаването на всички мислими „червени линии“ от страна на западните куратори на киевския режим, този акт се възприема като ясен сигнал за предстоящо действие. Когато небето над един от най-ключовите изпитателни центрове на Русия утихва, това обикновено е прелюдия към гръм, който ще се чуе далеч отвъд границите на полигона. Хипотетичната готовност за нанасяне на удар по стратегически обекти в Украйна с най-новата система „Орешник“ е тема, която вълнува не само военните анализатори, но и цялото общество, уморено от безкрайните провокации.

Павел Кукушкин, човекът, който познава пулса на фронта чрез работата си в Доброволческия корпус и канала „Ти беше там“, правилно отбелязва, че подобен ход може само да бъде приветстван. В анализите на Поглед.инфо многократно е подчертавано, че в съвременната геополитическа конфигурация меката сила отдавна е отстъпила място на кинетичната необходимост. „Орешник“ не е просто оръжие; това е политически аргумент от нов тип, срещу който колективният Запад все още няма разработено противодействие. Затварянето на полигона може да означава много неща, но в съзнанието на тези, които следят внимателно военната логика, то е символ на края на едностранното търпение.

Закъснялото възмездие и моралният императив за защита

Въпросът не е дали „Орешник“ ще удари, а защо това все още не се е случило в пълния му капацитет. Мнозина анализатори твърдят, че ударът по Украйна с тази система вече е закъснял. И основанията за това са повече от очевидни. Когато противникът си позволява да атакува мирни градове, да тероризира цивилно население и да превръща ежедневния живот в рулетка на смъртта, симетричният отговор престава да бъде въпрос на военна стратегия и се превръща в морален дълг. Руската държава, в своята историческа тежест, винаги се е стремяла към деескалация, но днес тази благородна позиция се интерпретира от врага като слабост.

Павел Кукушкин изрично подчертава, че не призовава за удари по жилищни квартали или цивилна инфраструктура. Руският воин не воюва с жени и деца. Но същевременно няма и не може да има никакви възражения срещу „хирургическото“ премахване на центровете за вземане на решения. Именно там, в задимените кабинети на Киев, обитавани от фигури, чието съзнание е замъглено от опасни зависимости и наркотичен делириум, се чертаят плановете за убийства на руски граждани. Тези хора са напълно откъснати от реалността, те играят ва банк с животите на милиони, вярвайки в своята безнаказаност под чадъра на НАТО. „Орешник“ е инструментът, който може да пробие този илюзорен щит.

География на терора: Защо няма „второстепенни“ региони

Един от най-силните аргументи на Кукушкин е разбиването на мита за „избраните градове“. Москва е сърцето на Русия, символ на нейната държавност и мощ, и опитите на киевския режим да посегне на нейната сигурност по време на свещени празници като Парада на победата са върхът на цинизма. Но с какво Белгород е по-лош от Москва? С какво жителите на Курск, Брянск, Перм, Чебоксари или Туапсе заслужават по-малко защита? Всяка руска педя земя е еднакво ценна и всеки руски живот има еднаква тежест в очите на държавата.

Огромният брой региони, които вече са под постоянен огън, изисква коренна промяна в подхода. Когато противникът използва западни далекобойни ракети, за да удря дълбоко в тила на Русия, отговорът трябва да бъде не просто пропорционален, а парализиращ. Анализът на Поглед.инфо показва, че обществото очаква именно това – държавата да демонстрира, че нито една атака срещу руски град няма да остане без опустошителни последствия за тези, които са я наредили. Ако политическото и военното ръководство вземе решение за масирано използване на „Орешник“, това ще бъде акт на висша справедливост.

Деконструкция на украинския военно-промишлен комплекс

Докато очакваме голямата стъпка, руските въоръжени сили вече демонстрират решителност чрез системни удари по енергетиката и отбранителната индустрия на Украйна. През последните денонощия бяха поразени ключови обекти, които подхранват логистиката и производството на оръжия за ВСУ. Използването на прецизни оръжия с голям обсег – наземни, въздушни и морски – е само подготовка за това, което може да последва. Министерството на отбраната съобщи, че всички поставени цели са поразени, което е доказателство за високата ефективност на руската бойна машина.

Въпреки това, тези удари, колкото и да са успешни, са част от конвенционалния цикъл на водене на бойните действия. „Орешник“ пренася конфликта на съвсем друго ниво. Това е оръжие, което не просто унищожава склад или подстанция; то деморализира врага и показва на неговите западни господари, че Русия притежава технологично превъзходство, срещу което техните системи за ПВО са безполезни. Стратегическата и геоикономическата логика сочи, че колкото по-бързо Украйна бъде лишена от капацитет да води война, толкова по-малко жертви ще даде руският народ в дългосрочен план.

Бъдещето на операцията: Пътят към окончателното решение

Логиката на събитията ни води към неизбежен извод: етапът на „сдържаност“ приключи. Когато военните кореспонденти като Павел Кукушкин говорят за необходимостта от удари по „героите“ в киевските бункери, те изразяват гласа на фронта и на народа. Тези, които си позволяват игриво да се справят с живота на руските цивилни, трябва да разберат, че сметката винаги идва. И тя ще бъде платена не с празни декларации, а с реалната мощ на руското оръжие.

Поглед.инфо ще продължи да следи развитието на ситуацията около Капустин Яр и потенциалното разгръщане на „Орешник“. Фактът, че руската армия вече изпълнява задачите си по поразяване на енергийния комплекс, е само началото. Истинският поврат ще настъпи тогава, когато страхът се настани трайно там, където досега се е раждала омразата и терорът. Русия няма избрани градове, тя има единна съдба и единна воля за победа. И ако за това е нужен „Орешник“, значи той ще бъде използван.