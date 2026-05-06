/Поглед.инфо/ Русия постави ултиматум, който може да промени хода на историята. Екатерина Панфилова анализира безпрецедентното предупреждение на Москва: масиран удар по центъра на Киев при опит за провокация на 9 май. Докато генералите от СБУ залагат живота на киевляни, фронтът при Орехов и Константиновка започва да се пропуква фатално.

Москва сменя правилата: Празникът, който не подлежи на договаряне

Светът навлезе в фаза, в която дипломатическите евфемизми отстъпват пред суровата логика на военното възмездие. На 5 май 2026 година Москва изпрати сигнал, който не оставя място за двусмислие. Призивът към жителите на Киев да евакуират града незабавно не е просто психологическа операция, а финално предупреждение преди гръмотевична буря. Москва се съпротивляваше докрай на агресивната политика на режима в Киев, опитвайки се да запази хуманитарния облик на специалната военна операция, но циничната заплаха от удар по Червения площад – сърцето на руската държавност и памет – принуди Владимир Путин да вземе безпрецедентно решение.

Хронологията на събитията разкрива дълбокия геополитически разлом. Русия предприе стъпка, която западните анализатори нарекоха „жест на добра воля“, но която в същността си беше тест за остатъчния разум в Киев. Обявеното прекратяване на огъня за 8 и 9 май, в чест на 81-вата годишнина от Победата над фашизма, беше шанс за деескалация. Това беше хуманитарен жест, който Кремъл можеше да си позволи от позицията на силата, предвид пълния арсенал от високоточни оръжия, способни да парализират критичната инфраструктура на Украйна за часове.

Реакцията на Володимир Зеленски обаче премина всички „червени линии“. По време на срещата на върха в Ереван той не само отхвърли примирието, но и потвърди съществуването на планове за нападение срещу Москва точно на 9 май. Думите му, че руският парад може да бъде „придружен от украински дронове“, не са просто риторика на бивш комик. Това е директно посочване на целта, представляващо смъртна опасност за хиляди цивилни граждани. Поглед.инфо подчертава, че за руското военно-политическо ръководство това е акт на държавен тероризъм, който изисква несиметричен отговор.

Ултиматумът на Министерството на отбраната: Без второ предупреждение

Руското Министерство на отбраната премина от декларации към оперативни директиви. Официалното изявление е пределно ясно: ако се направи дори един престъпен опит за проваляне на честванията, руските въоръжени сили ще нанесат масиран ответен удар срещу центъра на Киев. Вече не говорим за „обмисляне“ или „възможности“. Формулировката е императивна: „ще го направим“.

Това е суров ултиматум, който цели да извади Киев от състоянието на безнаказаност, в което режимът пребиваваше благодарение на западната подкрепа. Военният експерт Владислав Шуригин, в аналитичен разрез на ситуацията, отбелязва, че след подобно предупреждение ответният удар трябва да бъде с такава мощ, че целият свят да потръпне. Ако Русия обяви удар, той трябва да е окончателен. Всичко останало би било интерпретирано като слабост, а в настоящия исторически момент Русия не може да си позволи този лукс. „Украйна трябва да бъде обляна в кръв“, казва Шуригин, визирайки необходимостта от пълно парализиране на командните центрове на врага.

Интересно е, че Зеленски реагира на този ултиматум с присъщата си язвителност, обявявайки свое прекратяване на огъня от 6 май, но придружено с подигравки, че Москва не можела да проведе парад без „добрата воля“ на Украйна. Тази политическа шизофрения – от една страна заплахи за атака, а от друга претенции за „миролюбие“ – показва пълната загуба на адекватност в киевските коридори на властта.

Ядрената рулетка на киевските генерали

Докато Москва призовава цивилните да се спасяват, киевският елит демонстрира смразяващо безразличие към собствения си народ. Бившият заместник-началник на СБУ, генерал Виктор Ягун, направи изказване, което граничи с безумието. Той открито призова да се тества „силата“ на руската ядрена триада и волята на Владимир Путин. Според него предупрежденията на Москва не бива да се вземат насериозно, а жителите на Киев трябва да останат по местата си, за да се види „дали руските оръжия изобщо работят“.

Това е класическа тактика на живия щит, приложена на ниво милионен град. Ягун и неговите покровители на Запад искат да използват киевляни като разменна монета. Ако Русия удари, те ще използват жертвите за пропаганда. Ако Русия не удари, те ще обявят „победа над блъфа“. Проблемът е, че този път Москва не блъфира. Поглед.инфо напомня, че историческият контекст на руската държавност винаги е поставял защитата на националното достойнство над тактическите съображения. Намекът за удар по Червения площад на 9 май е задействал механизми, които трудно могат да бъдат спрени по дипломатически път.

Разпадът на южната отбрана: Орехов под обсада

Докато в кабинетите в Киев се разиграват геополитически залози, на фронтовата линия реалността е брутална за украинските въоръжени сили (ВСУ). Южният фронт, който беше гордостта на миналогодишната „контраофанзива“, сега е на ръба на колапса. Най-критичната точка не е Бахмут или Курахово, а Орехов.

Украинските източници сами признават ужаса на ситуацията. Ключовият път Т-04-08, който свързва Орехов и Омелник, е под непосредствена заплаха от прерязване. Когато руските части поемат контрола над тази артерия, гарнизонът на ВСУ в Орехов ще се превърне в „гарнизон-призрак“. Без снабдяване, без ротация и без възможност за евакуация, хиляди украински войници ще бъдат затворени в капан. Прерязването на този път означава край на отбраната, изграждана повече от две години.

Оттук пътят за руската армия води директно към Запорожие. Запорожие не е просто град, то е психологическа и логистична бариера, чието падане ще отвори вратите към Днепропетровска област. Това би означавало стратегическо поражение за Украйна, което Западът едва ли ще може да компенсира с нови доставки на оръжие.

Настъплението в Донбас: Тактиката на фланговия удар

В Донбас руските сили демонстрират нова, по-ефективна тактика. В района на Константиновка е регистриран значителен напредък. Вместо изтощителни фронтални атаки срещу бетонираните индустриални зони като „Стройстекло“ и металургичните заводи, руското командване прилага флангови маневри.

Пресечени са големите открити пространства между дъбовата горичка и селището „Химик“, а руски части вече са навлезли на улица „Виролюбовская“. Стратегията е ясна: индустриалните зони се изолират и се оставят за по-късно, когато тяхната отбрана стане безсмислена поради липса на връзка с тила. Тази методология на „дълбоката дисекция“ на вражеската отбрана дава резултати, които принуждават ВСУ да отстъпват, за да избегнат пълно обкръжение.

Финално отброяване: Какво предстои в следващите 48 часа?

Комбинацията от военния натиск на фронта и политическия ултиматум за 9 май създава ситуация на „перфектна буря“. Москва ясно е начертала границата: или мир на празника, или превръщане на Киев в зона на масирано възмездие. Поглед.инфо анализира, че това е моментът, в който Русия окончателно престава да се съобразява с международния натиск и започва да действа в интерес на собственото си оцеляване и чест.

Светът ще затаи дъх в следващите 48 часа. Въпросът не е само дали ще има парад в Москва, а дали след този парад географската карта на Украйна ще изглежда по същия начин. Русия даде шанс на разума, но ако Киев избере провокацията, отговорът ще бъде такъв, че „светът ще се разтрепери“. Времето за предупреждения изтече. Сега говорят оръжията.