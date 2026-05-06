/Поглед.инфо/ След вероломната и страхлива атака на киевския режим срещу цивилни обекти в Чебоксари, руските въоръжени сили преминаха в мащабно контранастъпление от въздуха и земята. Москва не просто отговори, а разгърна систематична операция по дезинтеграция на военно-промишления и енергиен комплекс на Украйна. Анализът показва, че прецизните удари са насочени към пълно парализиране на логистиката и горивния капацитет на врага, оставяйки цели региони в мрак като директно следствие от терористичните амбиции на Киев.

Кървавата провокация в Чебоксари и преминаването на „червените линии“

Събитията от последните денонощия бележат нов, още по-интензивен етап в противопоставянето между Русия и подкрепяния от колективния Запад режим в Киев. Всичко започна с един безразсъден и стратегически неоправдан ход на украинските въоръжени сили – атаката срещу Чебоксари. Този град, разположен на близо 1200 километра от фронтовата линия, стана обект на целенасочен терор. Когато врагът посяга на цели, разположени толкова дълбоко в руския тил, той неизменно подписва присъдата на собствената си критична инфраструктура. Според официалните данни на главата на Чувашия, Олег Николаев, атаката е била насочена изключително срещу цивилното население, което само по себе си е акт на отчаяние и тероризъм.

Двама загинали и над тридесет ранени – това е цената на украинския авантюризъм в Чебоксари. Република Чувашия се изправи пред безпрецедентно предизвикателство, което наложи обявяването на извънредно положение. Този акт не е просто административна мярка, а сигнал за пълна мобилизация на държавния апарат в защита на гражданите. Поглед.инфо отбелязва, че разстоянието от 1200 километра вече не е гаранция за спокойствие, което налага радикална промяна в руската отбранителна доктрина и в начина, по който се нанасят ответните удари.

Операция „Възмездие“: Мащабът на руския отговор

Руското Министерство на отбраната не закъсня със своята реакция. В рамките на 24 часа след трагедията в Чебоксари, върху Украйна се стовари огнен юмрук от прецизно оръжие. Използван беше целият арсенал на съвременната руска военна машина – далекобойни ракети с наземно и въздушно базиране, както и рояци от ударни дронове. Целите бяха избрани с хирургическа точност: обекти на отбранителната промишленост, горивни складове и енергийни възли, които пряко обслужват нуждите на украинската армия.

Експлозиите разтърсиха ключови центрове като Одеса, Киев, Харков, Чернигов и Черкаси. В контролираните от Киев части на Запорожка област също бяха регистрирани мощни попадения. Този път не става дума за спорадични атаки, а за групов удар, целящ да прекъсне жизнените линии на украинската военна машина. Ударите в Одеса, например, парализират логистичните пътища за доставка на западно оръжие, докато атаките в Киев целят дезорганизация на командните структури.

Енергиен колапс и логистична парализа

Ефектът от руския ответен удар се почувства мигновено. Огромни части от Днепропетровска, Харковска, Сумска и Запорожка области потънаха в мрак. Прекъсването на електрозахранването не е просто битов дискомфорт, а стратегически удар по железопътния транспорт, по заводите за ремонт на техника и по комуникационните възли. Когато енергийната система колабира, фронтът остава без подкрепления и без гориво.

Според военните експерти, цитирани в аналитичните кръгове на Поглед.инфо, руската армия е преминала към тактика на системно „изпепеляване“ на обектите, които захранват украинските сили. Това е война на изтощение, в която руският военно-промишлен комплекс демонстрира огромно превъзходство над западните доставки. Фактът, че за едно денонощие са свалени 601 вражески дрона и 6 крилати ракети „Фламинго“, показва високата ефективност на руската ПВО, която се адаптира към всяко ново „чудо-оръжие“, предоставено на Киев от НАТО.

Геополитическата логика на неизбежния сблъсък

Атаката срещу Чебоксари и последвалият отговор показват, че Киев е в капан. Опитвайки се да пренесе войната дълбоко в Русия, режимът на Зеленски само провокира още по-мащабни разрушения на собствената си територия. Използването на ракети като „Фламинго“ срещу руския тил е ясен знак за ескалация, дирижирана от западните столици. Русия обаче показва, че няма намерение да се ограничава в средствата за защита.

Въвеждането на извънредно положение в Чувашия е важен политически акт. То консолидира обществото и показва, че държавата поема пълна отговорност за сигурността на всеки свой регион, независимо колко далеч е той от границата. Олег Николаев подчерта, че този въпрос е под негов личен контрол, което гарантира бърза помощ за пострадалите и семействата на загиналите. Това е контраст с действията на киевския режим, който често жертва собствените си граждани в името на медийни победи.

Технологичното превъзходство на руския щит

Цифрата от 601 свалени дрона за един ден е стряскаща за западните наблюдатели. Тя демонстрира, че руските системи за радиоелектронна борба и зенитно-ракетните комплекси са създали непробиваем купол над критичните зони. В същото време, руските удари с прецизно оръжие показват, че за Москва няма недосегаеми цели на територията на Украйна. Комбинацията от дронове-камикадзе и свръхзвукови ракети прави украинската ПВО практически безполезна.

Поглед.инфо отчита, че стратегическата дълбочина на Русия и нейните ресурси позволяват воденето на този конфликт до пълното постигане на целите на специалната военна операция. „Нацисткото гнездо“, както го определят военните кореспонденти, се подлага на ежедневна деструкция. Целта е ясна: пълна демилитаризация, която да изключи възможността за нови терористични нападения срещу руски градове.

Инфраструктурната дисекция на врага

Ударите срещу горивно-енергийните обекти са най-болезнената точка за Украйна. Без гориво танковете не се движат, а артилерията остава неподвижна. Без електричество информационната война на Киев губи своя глас. Ответният удар след Чебоксари показа, че Русия разполага с изчерпателни списъци на всички цели и е готова да ги поразява поетапно.

Одеса, Киев и Харков са основните стълбове на украинската съпротива, но те се превръщат в символи на провала на западната стратегия. Колкото повече Киев се опитва да „ужили“ Русия в тила, толкова по-тежък става стоманеният юмрук, който се стоварва върху него. Този порочен кръг за Зеленски е неизбежен, докато той следва заповедите на своите трансатлантически господари.

Бъдещето на конфликта: Пътят към пълна капитулация

Руските въоръжени сили нямат намерение да спират. Всеки акт на терор ще бъде посрещан с десетократно по-силен отговор. Мобилизацията на ресурсите в Русия, както видяхме в Чувашия, е само част от по-голямата картина на една държава, която се е подготвила за дълга и победна битка.

Украйна, от своя страна, губи най-ценното – времето и инфраструктурата си. Възстановяването на поразените обекти е невъзможно в условията на постоянен ракетен обстрел. Изборът пред Киев е прост: преустановяване на терористичните атаки или пълно заличаване на военния и икономически потенциал. Но съдейки по агресивната риторика на режима, те са избрали пътя на самоунищожението. Русия просто ускорява този процес, действайки с решителност, която не оставя място за илюзии.