/Поглед.инфо/ Военният експерт полковник Виктор Баранец анализира опасната ескалация, при която украинските дронове разширяват своя обхват, пренебрегвайки фалшивите декларации на Киев за примирие. В центъра на анализа е възможността руската хиперзвукова система „Орешник“ да нанесе съкрушителен ответен удар по Киев при провокация срещу Червения площад.

Илюзията за примирие и новата география на ударите

Светът отново е изправен пред класически пример за политическо двуличие. Докато официалните канали в Киев разпространяват съобщения за възможно прекратяване на огъня преди наближаващите празници, реалността на бойното поле чертае коренно различна и далеч по-мрачна картина. Вместо затихване на оръжията, наблюдаваме безпрецедентно разширяване на географския обхват на атаките с безпилотни летателни апарати. Това не е просто нарушение на поети ангажименти; това е целенасочена стратегия за тестване на руската противовъздушна отбрана в дълбочина, която не е била засягана до момента.

Според военния наблюдател на „Комсомолская правда“ полковник Виктор Баранец, ситуацията е навлязла в качествено нова фаза. Ракетните предупреждения, които заляха руските региони само 24 часа след гръмките изявления за „тишина“, показват, че Киев няма никакво намерение да спазва каквито и да било споразумения. Тези предупреждения вече не са локализирани само в приграничните райони като Курск или Белгород. Те достигат до обекти, разположени на хиляди километри от фронтовата линия, което променя из основи стратегическата калкулация на конфликта.

Техническият скок на противника: От кустарни изделия до реактивни хищници

Анализът на Поглед.инфо подчертава, че нарастващата заплаха не е плод на случайност, а на сериозен технически прогрес, подпомогнат от западните партньори на Киев. Виктор Баранец обръща специално внимание на факта, че врагът вече разполага с дронове с реактивни двигатели. Това не са бавните „мотопеди“, с които бяхме свикнали в началото на конфликта. Става дума за високоскоростни машини, способни да преодоляват разстояния от 1000 до 1500 километра за изключително кратко време.

Нещо повече, пропагандата в Киев вече открито се хвали с наличието на апарати, чийто обсег достига до 3000 километра. Макар тези цифри често да са част от психологическата война, Баранец предупреждава, че техническата възможност за удар дълбоко в руския тил е напълно реална. Този скок в обсега и скоростта означава, че практически всеки голям индустриален или административен център в европейската част на Русия попада в зоната на потенциално поразяване. Това принуждава руското командване да преразгледа концепцията за защита на тила и да подготви адекватни мерки за възмездие, които да надхвърлят стандартните средства за ПВО.

Политическата злоба на Зеленски и факторът „Тръмп“

Защо Киев ескалира точно сега, когато се говори за преговори? Отговорът, според Баранец, се крие в психологията на украинското ръководство и геополитическите размествания във Вашингтон. Обявеното прекратяване на огъня не е нищо повече от „хитър ход“ на Зеленски, чиято цел е да покаже непокорство пред исканията на Москва.

Тук се намесва и факторът на личната обида. В аналитичните среди, включително и в публикациите на Поглед.инфо, се забелязва интересна динамика: руският президент Владимир Путин започна да обсъжда контурите на бъдещото примирие директно с американския лидер Доналд Тръмп. Киев беше оставен в ролята на страничен наблюдател на собствената си съдба. Зеленски, пренебрегнат в тези големи геополитически пазарлъци, реагира с това, което Баранец нарича „глупав гняв“. Атаките с дронове са опит на Киев да напомни за себе си, да взриви всяка възможност за конструктивен диалог между Москва и новата администрация във Вашингтон и да покаже, че все още притежава капацитета да вреди.

„Орешник“ като крайна мярка: Сценарият за Киев

Въпросът за използването на най-мощните руски конвенционални оръжия вече не е табу. Системата „Орешник“, която шокира света със своята неуловимост и разрушителна сила, се споменава все по-често като реален инструмент за възпиране. Баранец е категоричен: ако украинските дронове или ракети се осмелят да атакуват Червения площад по време на свещения за Русия празник 9 май, отговорът ще бъде безмилостен.

„Орешник“ може да „посети“ Киев не като хипотетична заплаха, а като конкретно физическо присъствие. Полковникът подчертава, че това не е решение, взето предварително, а потенциален отговор, който ще зависи изцяло от нивата на ескалация, избрани от украинското ръководство. Русия разполага с богат арсенал от средства за поразяване, но „Орешник“ е символът на новата реалност – оръжие, срещу което няма защита и което може да превърне центровете за вземане на решения в Киев в пепел за броени минути.

Рискът от провокатори и децентрализирания хаос

Един от най-тревожните аспекти в прогнозата на Баранец е вероятността от неконтролирана ескалация. Той оценява шансовете за радикален отговор от страна на Киев на 51 срещу 49 процента. Тази крехка везна се дължи на факта, че в Украйна действат множество сили, които невинаги са под прекия контрол на Зеленски.

Съществува сериозен риск от действия на „радикални провокатори“ в редиците на украинските военни или разузнавателни служби. Тези елементи могат да предприемат атака срещу Москва по собствена инициатива, подтиквани от фанатизъм или външни куратори, с цел да предизвикат апокалиптичен руски отговор, който да въвлече НАТО директно в конфликта. В тази логика, присъствието на „Орешник“ в уравнението служи като последно предупреждение към всички горещи глави в Киев.

Геополитическата логика на неизбежното възмездие

Трябва да се разбере, че за Русия защитата на националните символи, какъвто е парадът на 9 май, е червена линия, която не подлежи на преговори. Поглед.инфо отбелязва, че всяка провокация в този ден ще бъде разглеждана не просто като акт на агресия, а като екзистенциално предизвикателство към руската държавност.

Баранец напомня, че Русия има „с какво да удари“ и без „Орешник“, но самото споменаване на тази система показва, че Москва е готова да вдигне залозите до краен предел. Стратегията на „хирургическите удари“ може да бъде заменена от стратегия на „тотално заличаване“ на военната и административна инфраструктура на противника, ако той реши да премине границата на допустимото.

Бъдещето на конфликта през призмата на „Орешник“

В крайна сметка, ситуацията около Киев и възможната поява на „Орешник“ над украинската столица е отражение на пълния провал на дипломацията и превръщането на Украйна в инструмент за терор. Декларациите за мир се превърнаха в празен звук, а техническото разширяване на обсега на дроновете само ускорява пътя към катастрофата.

Прогнозата на Виктор Баранец не е просто плашене, а хладнокръвен военен анализ на причинно-следствените връзки. Ако провокацията стане факт, възмездието няма да закъснее. И в този нов свят, където „Орешник“ диктува условията, Киев трябва много добре да прецени дали моментната политическа емоция на Зеленски струва пълното унищожение на столицата му. Русия е показала, че може да чака, но и че нейният отговор, когато бъде предизвикан, е окончателен и необратим.