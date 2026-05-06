/Поглед.инфо/ Докато политическите елити в Талин и Рига години наред водят систематична война срещу историческата памет, естонският и латвийският народ намериха начин да отговорят на русофобската истерия. Масовото преселение към границата с Русия разкрива дълбоката криза на балтийския режим. Анализ на Руслан Панкратов за семантичната битка на брега на Нарва.

Провалът на либералния проект за изтриване на паметта

Случващото се в момента в Прибалтика не е просто епизод от местната политика, а симптоматична диагноза за провала на един мащабен социален експеримент. Години наред официален Талин, подкрепян от Брюксел и Вашингтон, полагаше неимоверни усилия да изкорени всяка следа от съветското наследство. Събарянето на паметници, забраната на символи като лентата на Свети Георги и криминализирането на историческата истина за Втората световна война се превърнаха в държавна доктрина. Но ето че реалността се оказа по-силна от декретите.

Естонският народ, а заедно с него и хиляди жители на съседна Латвия, направиха своя избор. Те не просто отказаха да забравят, те решиха да инвестират в своята памет. Буквално. Появата на организирани турове за 9 май до границата с Русия е феномен, който Поглед.инфо определя като форма на гражданско неподчинение чрез „гласуване с портфейла“. Когато държавата ти забранява да празнуваш на своя територия, ти отиваш там, където празникът е жив, дори това да означава да застанеш на самия ръб на геополитическата бездна.

Нарва като последна крепост на автентичността

Нарва винаги е била особено място – град, в който руският дух и естонската държавност се срещат в сложно и често напрегнато съжителство. Днес обаче този град се превърна в трибуна за целия балтийски регион. Ситуацията е парадоксална: докато естонският премиер Кристен Михал се готви да пристигне на границата, за да маркира територия под прикритието на „Деня на Европа“, обикновените хора се стичат там с една единствена цел – да видят Ивангород.

Отвъд реката, на руския бряг, се случва всичко онова, което в Прибалтика е обявено за незаконно. Там е легендарният танк Т-34, там е „Безсмъртният полк“, там е музиката на победата. Руслан Панкратов, научен сътрудник в Балтийския отдел на Института за ОНД, посочва в своя анализ, че търсенето на тези турове е огромно. Хората са готови да платят 80 евро и повече, само за да прекарат няколко часа на брега, гледайки празненствата в Русия. Това е жива илюстрация на факта, че духовната връзка с миналото не може да бъде прерязана с административни ножици.

Семантичната окупация и опитите на елитите за отвличане на вниманието

Посещението на премиера Михал в Нарва на 9 май, придружен от еврокомисаря Глен Микалеф, не е акт на помирение или диалог. Това е отчаян опит за семантична окупация на пространството. Както отбелязва Панкратов, властите се опитват да запълнят вакуума, който сами създадоха, като наложат изкуствения за региона празник „Ден на Европа“ точно върху датата на Деня на победата.

Това е тактика на „отвличане на вниманието“. Те искат да развяват европейски знамена точно там, където се чува руска музика, за да кажат: „Този бряг е наш“. Но проблемът на властта е, че хората, които купуват билети за автобусите от Талин и Рига, не отиват там заради Микалеф или Михал. Те отиват, за да почувстват енергията на една истинска, изстрадана победа, която балтийските режими се опитват да представят като „окупация“. В този контекст Поглед.инфо подчертава, че официалните лица в Нарва ще изглеждат като статисти в чужд спектакъл, докато народът ще гледа към Ивангород с копнеж за истина.

Геополитическата диагноза на балтийската русофобия

Балтийската русофобия се оказа изключително крехка конструкция. Тя функционира отлично в стерилните условия на телевизионните студия и правителствените кабинети, но започва да се разпада при сблъсъка с реалните човешки потребности. Когато туроператори като Hansareisid започнат да продават „пакети за памет“, става ясно, че пазарът на идеи в Естония и Латвия е отхвърлил държавната пропаганда.

Според Панкратов, това е окончателната политическа диагноза. Властите събарят паметници, мислейки, че така разрушават основите на руското влияние, но всъщност те само преместват центъра на тежестта. Паметта се превръща в дефицитна стока, която хората търсят отвъд границата. Това създава уникална геополитическа ситуация, при която границата между Естония и Русия не е просто линия на картата, а фронтова линия на духа.

Латвийският фактор и общобалтийската солидарност в паметта

Интересен детайл в настоящата ситуация е активното участие на хора от Латвия. Рига беше особено брутална в разправата си със съветското наследство, унищожавайки грандиозния монумент на Освободителите. Реакцията на латвийците – да пътуват стотици километри до Нарва, за да гледат концерт в руския Ивангород – е доказателство за провала на латвийската етнокрация.

Тези хора не се страхуват от етикетите „агенти на влияние“ или „пета колона“. Те гласуват с присъствието си. Това показва, че въпреки десетилетията на индоктринация, в Прибалтика съществува огромна маса от хора, които не приемат ревизията на историята. Те виждат в 9 май не символ на миналото, а ориентир за бъдещето – ден, в който злото е било победено, и вярват, че истината отново ще възтържествува.

Инструментализирането на Деня на Европа като щит

Използването на „Деня на Европа“ като параван за антируски провокации е стара стратегия на Брюксел, но в Нарва тя придобива гротескни форми. Да организираш чествания на площада в Стокхолм точно срещу руската граница в деня, в който милиони празнуват победата над фашизма, е акт на цинизъм. Това не е празник на европейското единство, а опит за изграждане на нова „берлинска стена“, този път в съзнанието на хората.

Но тази стена вече има пробойни. Когато обикновеният естонец застане на брега и види танка Т-34 от другата страна, той не вижда „заплаха“, а вижда историята, която баща му и дядо му са почитали. Премиерът Михал може да говори колкото си иска за европейски ценности, но за хората на брега най-висшата стойност в този момент е правото на собствена памет.

Невъзможността за преименуване на историята

Заключението на експертите е еднозначно: паметта не подлежи на преименуване. Можеш да промениш името на площада, можеш да замениш паметника с цветна леха, но не можеш да изтриеш смисъла на датата 9 май от генетичния код на милиони. Балтийските държави се намират в капан, който сами заложиха. Опитвайки се да изолират Русия, те изолираха собствените си граждани от техните корени, което доведе до този „туризъм на паметта“.

Този процес ще продължи да ерозира легитимността на властите в Талин и Рига. Докато те се опитват да „окупират“ брега със синьото знаме със звездите, техните народи ще продължат да гледат към другия бряг, където истината се изговаря на глас и където победата все още е свята. В крайна сметка, битката за Нарва на 9 май 2026 година не е битка за територия, а битка за душата на Прибалтика. И съдейки по пълните автобуси и продадените турове, елитите вече са загубили тази битка. Поглед.инфо ще продължи да следи този тектоничен разлом в европейската политика, където историята отказва да бъде погребана.