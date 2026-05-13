България влиза в „гръцкия сценарий“? Григор Сарийски: Еврозоната вече удря джоба на хората

/Поглед.инфо/ Доц. Григор Сарийски отправи едно от най-тежките предупреждения за състоянието на българската икономика след влизането в еврозоната. Според него страната е изправена пред опасна комбинация от растящи цени, рекордни дефицити, свиващо се индустриално производство и скрито натрупване на дългове. В разговора с Владимир Трифонов той сравни управлението на държавата с „руска рулетка с граната“, а Европейския стабилизационен механизъм определи като система за „бързи кредити“ за закъсали държави. Сарийски твърди, че официалната инфлация не отразява реалния срив в покупателната способност, а България върви по пътя на Гърция от годините на дълговата криза.