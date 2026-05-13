ООН: Диалогът между Китай и САЩ е от полза за света

/Поглед.инфо/ По повод предстоящата среща на върха между лидерите на Китай и САЩ, заместник-говорителят на генералния секретар на ООН Фархан Хак заяви на 11 май, че ООН оценява поддържането на диалог и комуникация между двете страни.

Фархан Хак посочи, че в настоящия международен дневен ред има много въпроси, които изискват ролята на големите държави, включително Китай и САЩ. „Това са двете основни икономически сили в съвременния свят. Ако те успеят по подходящ начин да разрешат разногласията си в икономическата политика, това ще бъде от полза за целия свят.“