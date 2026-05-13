Светлин Русев и Лия Петрова оглавиха музикалната година на България

/Поглед.инфо/ Цигуларката Лия Петрова спечели отличието „Музикант на годината 2025“ в националната анкета на БНР, след гласуване на над 8 хиляди слушатели. Наградата идва след година с дебют в Роял Албърт Хол и работа с рядка цигулка „Гуарнери дел Джезу“ от 1733 г.

Някъде между политическия шум, ежедневната истерия около избори, войни и сривове, една новина от културния сектор успя да пробие информационната мъгла. Не със скандал. Не с грантова кампания. Не с поредната телевизионна сензация. А с класическа музика.

Българско национално радио обяви резултатите от 35-ото издание на анкетата „Музикант на годината“, а победител стана цигуларката Лия Петрова. Събитието мина през ефира на предаването „Алегро виваче“ по програма „Хоризонт“. На пръв поглед — стандартна културна новина. Само че числата говорят друго. В анкетата са отчетени 8378 валидни гласа. За нишова, строго професионална музикална среда това вече не е тесен кръг от консерваторски познанства. Това е сериозна публика.

И тук има един интересен детайл, който рядко се коментира. Българската класическа музика оцелява почти напук на държавната среда. Не благодарение на нея. Повечето млади музиканти минават през една и съща схема — ранно заминаване, конкурси в Западна Европа, работа в чужди академии, свирене по фестивали, връщане в България за отделни концерти и интервюта. Понякога и това не се случва. Част от най-силните изпълнители практически изчезват от българската публичност.

При Лия Петрова моделът е сходен, но с една разлика — тя започна да се връща по-осезаемо в българския културен разговор. И явно публиката го е усетила.

Самата тя признава, че 2025 година е била преломна. За първи път свири на цигулка „Гуарнери дел Джезу“ от 1733 година — инструмент, предоставен от Министерството на културата. Това не е просто красив културен жест. Тук става дума за инструмент от съвсем различна категория. В света на класическата музика подобни цигулки функционират почти като отделна валута. Те променят звука, техниката, начина на артикулация. Променят и статута на изпълнителя.

Особено когато става дума за „Гуарнери дел Джезу“. В професионалните среди това име стои в отделна ниша дори спрямо Страдивариус. По-плътен тон. По-агресивна дълбочина. По-малко „салонност“. Някои музиканти ги предпочитат именно защото не звучат стерилно.

Лия Петрова го казва директно — инструментът е променил начина ѝ на свирене.

Това не е романтика. Това е техника.

После идва и дебютът в Роял Албърт Хол в рамките на BBC Proms. Тук вече мащабът е друг. Proms не е просто фестивал. Това е институция в британската културна система — огромна машина с историческа тежест, публика и международно влияние. Да влезеш там означава, че вече не си „обещаващ музикант от Източна Европа“. Означава, че си минал филтъра.

И все пак има нещо любопитно. България сякаш продължава да научава за собствените си музиканти чак когато бъдат валидирани отвън. Лондон. Париж. Виена. Брюксел. После изведнъж започваме да ги забелязваме и тук. Тази схема е стара.

Може би прекалено стара.

Паралелно с наградата за Лия Петрова, отличието „Музикален проект на годината“ отиде при Светлин Русев за проекта „На границите на невъзможното“ — заглавие, което звучи почти прекалено амбициозно, но всъщност описва доста точно ситуацията на класическата музика днес. Защото музикантите в този сектор постоянно работят на границата на възможното — финансово, институционално и чисто физически.

Особено в България.

Тук има и друг пласт. Българската държава през последните десетилетия успя да произведе странна културна система — официално всички говорят за „духовност“, „традиции“ и „национална култура“, а реално голяма част от музикалния сектор оцелява чрез лични контакти, външни фестивали, частни инициативи и международни фондове. Консерваториите продължават да раждат силни изпълнители, но инфраструктурата около тях изглежда хронично недофинансирана.

Затова подобни анкети на БНР имат по-голямо значение, отколкото изглежда.

Те поне дават някаква форма на публичност.

Наградата за „Ансамбъл на годината“ получи младежкият камерен хор „Охана“ с диригент Димитър Костанцалиев. Категорията за „Педагог на годината“ спечели преподавателят по валдхорна Красимир Костадинов. А специалното отличие за педагогически принос отиде при пианистката и преподавателка Елена Юлиянова от Казанлък.

Това е важната част.

Не звездите. Системата зад тях.

Защото без подобни преподаватели цялата конструкция рухва за едно поколение. Българската музикална школа още живее от инерцията на хора, изграждани през късния социализъм — тежка техническа подготовка, безмилостна дисциплина и почти военен режим на обучение. Днес този модел вече трудно се възпроизвежда. И не само у нас.

Младите музиканти работят в напълно различна среда — дигитална, фрагментирана, кратка като внимание. Конкуренцията е глобална. Един цигулар вече не се сравнява само с други българи. Сравнява се с южнокорейци, японци, французи, руснаци, американци — всички едновременно, на една и съща сцена, често в YouTube още преди големия конкурс.

Натискът е друг.

Затова е показателно, че наградата „Млад музикант на годината“ отива при арфистката Никол Самарева. Арфата никога не е била „масов“ инструмент в България. Нито финансово достъпен, нито особено популярен. Това означава, че зад подобен пробив почти винаги стои семейна жертва, частни уроци, логистика и години дисциплина.

Тук няма бърза слава.

Специалната награда „Олга Камбурова“ е присъдена на перкусионното дуо Аглея Канева – Александър Вичев. И това също не е случаен избор. Перкусиите в класическата музика дълго стояха в периферията — „поддържащи инструменти“, не център. През последните години обаче именно там започват най-интересните експерименти — смесване на жанрове, минимализъм, електроника, сценични форми.

Тоест — движение има.

Бавно. Неравномерно. Често незабележимо за широката публика.

Но го има.

Церемонията по връчването на наградите ще бъде на 29 юни в София с галаконцерт на отличените музиканти. Вероятно събитието няма да влезе в централните новини. Няма да произведе политически скандал. Няма да се превърне във Facebook война.

И точно това е интересното.

В държава, в която публичността все повече се гради върху крясък, скандал и кратък емоционален удар, класическата музика продължава да съществува почти инатливо — със своя бавен ритъм, с дисциплината си, с онзи стар модел на натрупване, който вече изглежда почти архаичен.

Но явно все още работи.

БНР