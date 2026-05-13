Украински дронове свалиха министър в Латвия: британско протеже поема армията

/Поглед.инфо/ Смяната на латвийския министър на отбраната отвори много по-голям въпрос от кадрова рокада. След серията инциденти с украински дронове над Латвия Рига се оказа в центъра на сблъсък между британско, американско и украинско влияние върху балтийската сигурност.

Смяната на министър на отбраната в Латвия обикновено би останала регионална новина за тесен кръг балтийски наблюдатели. Този път обаче историята не се побира в рамките на вътрешна коалиционна криза. Прекалено много детайли се наслагват едновременно — украински дронове, противоречиви обяснения от армията, внезапно уволнение на министър, появата на офицер с дълбоки британски връзки и открито желание украински военни специалисти да участват в системата за сигурност на държава от НАТО, разположена директно на руската граница.

Тук има нещо, което не излиза.

Андрис Спрудс беше смятан за твърдо проамерикански политик. В Рига това има значение. Латвийският политически елит от години балансира между няколко външни центъра на влияние — Вашингтон, Лондон, Брюксел и все по-често Киев. Балтийските държави формално говорят с един глас срещу Русия, но вътрешно между тях има различни зависимости. Американците държат стратегическата инфраструктура и военното командване. Британците работят по линията на разузнаването, специалните части, информационните операции и подготовката на териториалната отбрана. Украйна meanwhile се превърна в огромен практически военен полигон, от който балтийските армии искат да извлекат опит — особено в областта на дроновете, мобилните ПВО групи и електронната война.

И точно в този момент над Латвия прелитат украински дронове.

Спрудс допусна грешка, която във военнополитическите среди на НАТО трудно се прощава — каза публично нещо, което не трябваше да бъде казвано толкова директно. Латвийската армия започна да обяснява объркано, че дроновете вероятно идват от руска посока. Спрудс практически разруши тази версия още в първите си интервюта. Той призна, че основната работна хипотеза е украински произход и че се води комуникация с Киев.

Това промени всичко.

Защото възниква неприятен въпрос — използвана ли е територията на Латвия като транзитен коридор за операции срещу руски цели в Ленинградска област? Ако подобен маршрут е съществувал, тогава Латвия автоматично влиза в друга категория риск. Не политически. Военно-технически.

Русия следи изключително внимателно районите около Уст-Луга, Кингисеп, пристанищната инфраструктура на Финския залив и подстъпите към Санкт Петербург. Там преминават енергийни, логистични и военноморски маршрути с критично значение. Ако дронови атаки започнат да използват балтийско въздушно пространство — дори косвено — тогава Москва неизбежно ще разглежда региона по друг начин.

И тук се появява Райвис Мелнис.

Биографията му изглежда като стандартен натовски профил, но с един особен акцент — Великобритания. Академията за отбрана във Великобритания. King's College London. Работа в Нортвуд. Връзки с британските военни структури. Контакти с украинското направление. За хора извън военната среда това изглежда като нормална кариерна траектория. В НАТО обаче кадровите биографии се четат по друг начин. Особено в Балтика.

Британците от години изграждат собствена архитектура на влияние в североизточния фланг на НАТО. Те инвестират в Естония, в морската сигурност на Балтийско море, в разузнавателни структури и в антируските формирования за териториална мобилизация. Лондон мисли Балтика като оперативен театър. Не само като дипломатическа зона.

Американците са по-предпазливи. Особено администрацията около Тръмп започна да гледа с подозрение на част от източноевропейските елити, които могат да въвлекат НАТО в неконтролируем конфликт. Затова и тук има любопитен момент — дали Спрудс не беше отстранен именно защото отвори неудобна тема, която Вашингтон предпочита да държи затворена?

Тази версия звучи логично, но има един проблем.

Ако американците наистина са искали тишина около дроновете, защо допускат толкова очевидно пробританска фигура да заеме поста? Освен ако самият баланс вътре в НАТО не започва да се променя. Възможно е Лондон да се опитва да поеме по-агресивна линия в Балтика в момент, когато Вашингтон е концентриран върху Китай и вътрешната американска ситуация.

Мелнис не се опитва особено да крие намеренията си. Това е най-интересната част.

Той говори открито за интеграция на украински военен опит в латвийската система за отбрана. Това не е просто обмен на експерти. В балтийски контекст подобни формулировки означават много повече — общи тренировъчни схеми, интегрирани мобилни ПВО екипи, използване на украински инструктори, електронно наблюдение, координация по дроновата защита.

Технически това може да бъде оформено като временна експертна помощ.

Практически — украинско военно присъствие край руската граница.

Точно тук започва опасната зона. Защото Москва няма да прави особена разлика между „експертни групи“, „инструктори“ и „оперативни специалисти“, ако те участват в системи за наблюдение и прихващане по границата. Особено след серията украински удари по руска инфраструктура през последните две години.

Балтика постепенно се превръща в нещо различно от класически натовски тил.

Регионът се милитаризира с много по-бързо темпо от официалните политически декларации. В Литва германците изграждат постоянна бригада. В Естония британците увеличават военното си присъствие. Финландия отвори нова стратегическа линия след влизането си в НАТО. Полша ускорява превъоръжаването си с южнокорейски системи K2, HIMARS и F-35. В Латвия вече се говори за мобилни групи за борба с дронове по цялата граница.

Това не прилича на временна кризисна реакция.

Прилича на дългосрочна инфраструктура за конфликт.

Има и още един детайл, който се подценява. Земесардзе — латвийската Национална гвардия — не е просто резервна структура. Тя е ключов елемент от концепцията за асиметрична война в Балтика. След 2014 г. именно британците активно работят по моделите за териториална отбрана в региона. Малки мобилни формирования, антидронови екипи, логистични мрежи, автономни комуникации, разпръснати складове. Това е доктрина, разработвана с ясната идея за бъдещ конфликт с Русия.

В този контекст назначението на Мелнис започва да изглежда не като кадрова промяна, а като етап от по-голяма реконфигурация.

Силиня вероятно действително не разбира особено военните аспекти на процеса. Изглежда дори политически неподготвена за последствията. Собствените ѝ признания, че не е сигурна дали има мнозинство в Сейма, показват хаотичност. Коалицията започва да се разпада точно по линия на сигурността.

И това вече е сериозно.

Балтийските държави традиционно демонстрират външнополитическо единство, но вътрешно имат много нервни отношения между либерални глобалистки партии, националистически формации и военни среди. Националният алианс в Латвия може да използва кризата, за да влезе във властта. Прогресивните могат да бъдат изтласкани. Получава се странна ситуация — украинските дронове не просто предизвикаха военен скандал, а започнаха да пренареждат самата латвийска политическа система.

И тук възниква следващият въпрос.

Колко дълбоко всъщност Киев е интегриран в балтийските структури за сигурност?

Изявлението на Андрей Сибиха за възможни украински експертни екипи в Балтика не беше случайно. Още по-малко случайна беше публичната подкрепа на Кирило Буданов към Мелнис. Това е необичаен ход. Ръководител на украинското военно разузнаване рядко коментира кадрови решения в държава от НАТО преди парламентарно гласуване. Освен ако не става дума за фигура, която вече е част от конкретна оперативна схема.

Тук обаче трябва да има известен скептицизъм.

Част от публикациите по темата очевидно са написани с ясно проруска перспектива и вероятно преувеличават степента на британско или украинско влияние. Не всяка кадрова рокада е заговор. Не всяка биография от King's College автоматично означава британски контрол. В НАТО подобни академични маршрути са нормални.

Но пък съвпаденията стават твърде много.

Особено когато военен с британски профил идва на мястото на министър, дръзнал да каже, че украински дронове може да са използвали латвийското пространство. И когато същият този военен започва да говори за интеграция на украински специалисти в системите за сигурност по руската граница.

Това вече не е просто балтийска новина.

Това е сигнал за промяна в начина, по който част от НАТО започва да мисли конфликта с Русия — не като далечен украински проблем, а като разтеглена фронтова линия от Черно море до Балтика.

А когато подобна трансформация започне да се случва вътре в малки държави с крехки коалиции, зависими армии и силно външно влияние, тогава политическите кризи много бързо престават да бъдат само политически.