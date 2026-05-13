САЩ и Китай подготвят нов модел на глобално съперничество: какво ще договорят Тръмп и Си в Пекин

По материали на чуждия печат и редакционен анализ на Поглед.инфо

/Поглед.инфо/ Посещението на Доналд Тръмп в Пекин няма да доведе до „голяма сделка“ между САЩ и Китай, но може да постави основите на нов модел за управление на глобалната конфронтация. Тайван, редкоземните метали, Иран и технологичната война вече оформят новия световен баланс.

От 13 до 15 май Доналд Тръмп влиза в Пекин в момент, в който американско-китайските отношения изглеждат едновременно по-спокойни и по-опасни отпреди година. Това не е противоречие. Точно обратното. Когато двете най-големи сили започнат да говорят по-тихо, обикновено вече са разбрали колко скъп може да стане директният сблъсък.

Вашингтон и Пекин не се движат към помирение. Движат се към регулирана конфронтация. Разликата е огромна.

През последните месеци администрацията на Тръмп направи серия от необичайни стъпки към Китай. Част от тях изглеждат почти невъзможни на фона на риториката от предходните години. Замразяване на оръжейни доставки за Тайван за около 14 милиарда долара. Разрешение за продажба на усъвършенствани AI чипове на Nvidia за китайски програми. Ограничаване на публичните атаки срещу Пекин вътре в самата американска администрация. Спиране на постоянния натиск по темата за „правата на човека“. Дори японската тема бе овладяна внимателно след изявленията на Шинджиро Такаичи за Тайван.

Това не е идеологическа промяна. Това е студена сметка.

Във Вашингтон вече има усещане, че опитът Китай да бъде едновременно икономически задушен, технологично изолиран и военно обкръжен не дава резултатите, които американските стратези обещаваха преди пет години. Китай не се срина. Не влезе във вътрешна политическа криза. Не загуби достъп до глобалните пазари. Напротив — в много държави от Азия, Африка и Латинска Америка китайското влияние се увеличи именно след американските санкционни кампании.

Тук има нещо, което във Вашингтон започват да разбират трудно и със закъснение. Голяма част от света не иска да избира между САЩ и Китай. Индонезия не иска. Саудитска Арабия не иска. Бразилия не иска. Турция играе и в двете посоки. Дори Германия — въпреки политическите декларации — остава дълбоко зависима от китайския пазар.

Тръмп усеща това. И реагира по типичния за него начин — не чрез идеология, а чрез сделки.

Проблемът е, че китайците не мислят в логиката на „голямата сделка“. Пекин работи бавно, на пластове, с дълги хоризонти. Американската политическа система живее в цикъл от избори, рейтинги и медийни удари. Китайската комунистическа партия планира инфраструктурни, технологични и логистични цикли за десетилетия напред.

Точно затова Тайван ще бъде централната тема зад затворените врати.

Публично и двете страни ще говорят внимателно. Частно — там е истинският конфликт.

Пекин иска нещо много конкретно: САЩ да преминат от формулата „не подкрепяме независимостта на Тайван“ към много по-твърдата позиция, че се „противопоставят“ на независимостта. На пръв поглед изглежда игра на думи. В действителност става дума за дипломатически код с огромно значение.

За китайското ръководство Тайван не е просто териториален въпрос. Това е въпрос за легитимността на самата китайска държава. Вътре в Китай темата не може да бъде „замразена“ политически така, както Западът понякога си представя. Си Дзинпин не може да изглежда слаб по Тайван. Това би било вътрешнопартийна катастрофа.

Но и Тръмп има свой проблем.

Американският военно-промишлен комплекс, Конгресът и част от разузнавателната общност разглеждат Тайван като критична точка за сдържане на Китай в Тихия океан. Не само заради острова. Заради веригата от контрол върху морските маршрути — Окинава, Филипините, Южнокитайско море. И разбира се, заради полупроводниците.

Тук започва истинската икономическа война.

САЩ вече разбраха, че технологичното разделяне от Китай не може да бъде извършено бързо. Американските компании не искат това. Wall Street не иска това. Nvidia не иска това. Boeing не иска това. Земеделските щати в Средния запад също не искат.

Числата са неудобни.

Китай остава един от най-големите пазари за американска соя, сорго, свинско месо и авиационна техника. Вашингтон може да говори за „декуплинг“, но американската икономика продължава да е преплетена с китайската по десетки линии. Дори в секторите, където САЩ официално се опитват да ограничават Китай.

Най-интересният въпрос е друг — дали Тръмп е готов частично да жертва Тайванската карта срещу икономическо споразумение с Пекин.

Тази версия звучи логично, но има един проблем. Американската система не е еднолична. Президентът може да смекчи курса, но Пентагонът, Конгресът и част от корпоративната среда имат собствени интереси. А в Тихия океан вече са налети огромни ресурси — нови бази във Филипините, разширяване на AUKUS, милитаризация около Южнокитайско море.

Това трудно се демонтира.

Затова вероятно няма да има „исторически пробив“. По-скоро ще видим внимателно намаляване на напрежението в отделни сектори. Точно там идват редкоземните метали.

Темата изглежда техническа. Не е.

Китай практически държи глобален монопол върху обработката на редкоземни елементи и магнитни системи, необходими за електроника, военна техника, радари, електромобили и авиация. Без тези доставки американската индустрия влиза в сериозен проблем. От F-35 до индустриалните роботи.

Преди шест месеца в Южна Корея Си Дзинпин обеща временен мораториум върху новия режим за контрол на износа. Сега Вашингтон иска удължаване.

Пекин ще поиска цена.

Тук вероятно ще има сделки около полупроводниците и ограниченията за високите технологии. Китайците прекрасно разбират, че САЩ се опитват да забавят технологичното им развитие чрез контрол върху чиповете, софтуера и производствените машини. Но и Вашингтон започва да разбира нещо неприятно — колкото повече натиск упражнява, толкова по-бързо Китай инвестира в собствен технологичен суверенитет.

И това вече дава резултати.

През последните две години китайските компании започнаха агресивно да заменят западни технологични решения вътре в страната. Процесът още е непълен. Но тенденцията е очевидна. Особено в държавния сектор, телекомуникациите и AI инфраструктурата.

Тук има една ирония. Американската политика на санкции вероятно ускори китайската технологична независимост вместо да я спре.

Същото се вижда и около Иран.

Вашингтон вероятно ще поиска от Пекин натиск върху Техеран — особено след кризата около Ормузкия проток. Китай обаче няма особен стимул да помага сериозно. Иран е ключов енергиен и логистичен партньор по линията на китайските евразийски маршрути. Освен това Пекин не обича да изглежда като изпълнител на американски задачи в Близкия изток.

Ще има дипломатически формулировки. Не и реален натиск.

Интересна е и темата за фентанила. Вътре в САЩ тя има огромно политическо значение. Американската администрация обвинява китайски компании за химическите прекурсори, които стигат до мексиканските картели. Китай вече обеща мерки през 2025 г., но американците искат повече.

Пекин вероятно ще направи ограничени отстъпки. Това е евтина тема за Китай — може да даде символични резултати без големи стратегически загуби.

По-важно е друго. Двете държави започват да осъзнават, че нямат механизми за управление на конфликта помежду си.

Това е опасната част.

По време на Студената война между САЩ и СССР съществуваха ясни канали, правила и червени линии. Днес между Вашингтон и Пекин подобна система почти липсва. А конкуренцията е много по-дълбока — икономическа, технологична, морска, финансова, ресурсна.

Изкуственият интелект само усложнява ситуацията.

Вероятно за първи път сериозно ще се обсъждат някакви механизми за ограничаване на технологическата ескалация. Не защото страните искат мирно съществуване. А защото започват да се страхуват от неконтролируемо ускоряване на конфликта.

Особено около Тайван.

В Пекин добре знаят, че американската политика може да се смени след един изборен цикъл. Във Вашингтон пък има подозрение, че Китай печели време — икономически, военен и технологичен ресурс — преди по-твърд етап на конфронтацията.

И вероятно и двете страни са прави.

Точно затова посещението на Тръмп е важно. Не защото ще реши проблемите. А защото може да покаже дали Вашингтон и Пекин поне са способни да създадат минимални правила за съвместно съществуване в свят, който вече излиза от американския еднополюсен модел.

Няма признаци за доверие между двете страни. Има признаци за страх от цената на хаоса.

Това е достатъчно, за да започнат преговори.