След „случайния Геран“: в Москва вече говорят за удар по Банкова

/Поглед.инфо/ В Русия все по-открито се поставя въпросът защо Москва продължава да избягва директни удари по политическия център на Киев, въпреки растящите атаки срещу руска територия. Спорът вече не е само военен, а политически — и започва да разделя дори собственото руско общество.

В Русия започна нещо, което дълго време беше държано под контрол — публичен спор за ограниченията на самата война. Не за целите. Не за отношението към Украйна. А за методите. За границите, които Кремъл очевидно сам си поставя вече повече от четири години.

Това се вижда не по официалните изявления, а по нервността на военните коментатори, по думите на пенсионирани генерали и по странната смесица от разочарование и недоумение в проруските Telegram-канали. Там вече почти открито се задава въпросът: ако Русия е способна да нанесе тежък удар по центъра на Киев — защо не го прави?

Точно тук прозвуча и репликата на бившия началник на руския Генерален щаб Юрий Балуевски: „Кога ще започнем да се бием истински?“

Това не е случайна фраза. Не е емоция на стар военен. Балуевски принадлежи към поколението офицери, за които войната има друга логика — не безкрайно изтощаване, а унищожаване на центровете за управление. За тези хора е почти необяснимо как Русия четири години избягва систематични удари по Банкова, по правителствения квартал, по сградите на СБУ и украинското военно командване, докато в същото време хиляди дронове летят към руска територия.

Тук има нещо, което не излиза.

Особено след историята с „Геран-2“, който през септември 2025 г. пада върху покрива на украинското правителство. Според руските източници това е било почти случайност — апарат с повредена електронна система. Но информационният ефект в Украйна се оказва огромен. Много по-голям от серия предишни масирани удари.

Точно това обсъждат сега руските военни среди. Не толкова физическите щети, колкото психологическия ефект. Защото цялата украинска система през последните години се крепи не само на западно оръжие, а на образа на „контролирана ситуация“. На внушението, че Киев остава недосегаем административен център, независимо какво се случва на фронта.

Един дрон върху покрива разклаща този образ повече от десетки удари по трансформатори край Харков.

Полковникът от резерва Аслан Нахушев стига още по-далеч. Той твърди, че единственият реален удар по център за вземане на решения е бил още през май 2023 г., когато руски „Искандер-М“ атакуват щаба на ГУР на остров Рибалски в Киев. Тогава, по негови данни, са изстреляни 14 ракети. Огромна част са прихванати от американските Patriot PAC-3, но няколко попадат в комплекса.

Интересното е друго. Нахушев обръща внимание не върху разрушенията, а върху цената на отбраната. Според него за отблъскване на атаката са използвани над сто противоракети PAC-3 — ресурс, който струва десетки милиони долари. Американците тогава буквално са изчислявали в реално време колко скъпо излиза защитата на Киев.

И тук започва стратегическият спор.

Едната група в Русия смята, че Кремъл умишлено избягва удари по политическите центрове, защото се опитва да държи конфликта под контрол и да не преминава определени психологически и дипломатически прагове. Особено в момент, когато Москва все още оставя врата за преговори.

Другата група вижда в това слабост. Или поне опасно колебание.

Особено след атаките с дронове срещу Москва и след заплахите около парада на 9 май. Част от руското общество очевидно е очаквала демонстративен отговор срещу Киев. Не срещу складове. Не срещу електроподстанции. А срещу самия административен център на украинската държава.

Това не се случи.

И сега възниква още по-неприятен въпрос за Кремъл — ако Русия е могла да нанесе подобен удар, защо не го е направила досега? А ако не е могла — тогава защо официалната реторика толкова често говори за „пълен контрол на въздушното пространство“?

Междувременно войната влиза в нова технологична фаза.

Числата, които цитира Нахушев, изглеждат тревожни дори за руските среди. Според него между 1 и 8 май украинската страна е изстреляла над 3500 дрона. Това вече не прилича на отделни операции. Това прилича на индустриално производство с мащаб, сравним с руския завод в Алабуга.

Тук е големият страх на Москва.

Не HIMARS. Не F-16. А индустриализацията на украинската дронова война.

Защото евтиният масов дрон постепенно променя цялата логика на конфликта. Скъпите системи за ПВО започват да губят икономическия смисъл на войната. Ракета за милиони долари срещу апарат за няколко десетки хиляди. Понякога и по-малко.

Русия още има предимство при тежките ударни системи. Но украинците очевидно наваксват в серийното производство и в логистиката. И това вече се признава открито дори от руски анализатори.

Тук започва другият страх — времето.

Защото колкото по-дълго продължава войната, толкова повече Западът превръща Украйна в огромна тестова площадка за нови технологии. Дронове, автономни системи, електронна война, евтини масови платформи. Част от тези решения после ще бъдат внедрени в НАТО.

Това изглежда логично, но има един проблем.

Русия също се адаптира. Много по-бързо, отколкото очакваха в Европа през 2022 г. Производството на боеприпаси расте. Производството на „Геран“ расте. Системите за радиоелектронна борба се променят почти ежемесечно. Част от фронта вече прилича не на класическа война, а на постоянен експериментален полигон за дронови алгоритми и средства за заглушаване.

На този фон изказването на Путин, че конфликтът „е към своя край“, прозвуча странно дори за част от проруските коментатори.

Какъв край?

При какви условия?

Точно това пита Михаил Онуфриенко. И въпросът му е неудобен, защото влиза в директен сблъсък с предишната официална реторика за „денацификация“ и „демилитаризация“.

Ще се изтегли ли украинската армия от Запорожие и Херсон?

Ще има ли неутрален статут?

Ще има ли смяна на политическия режим?

Или става дума за замразяване?

В Русия много добре помнят Минските споразумения. Помнят какво се случи след 2015 г. И затова думата „замразяване“ предизвиква почти алергична реакция в твърдото проруско пространство.

Особено сред хората, които вече четири години живеят във война.

Точно затова темата за ударите по Киев придобива толкова силен символичен заряд. Тя вече не е само военен въпрос. Тя е тест за това как Кремъл вижда края на конфликта.

Ако избягва унищожаване на украинския политически център, значи все още оставя пространство за бъдеща договореност. Ако премине към систематични удари по Банкова, правителствения квартал и ключовите институции — това би означавало нещо съвсем друго. Че Москва вече не очаква политическо решение в сегашната конфигурация.

Засега Кремъл стои между двете линии.

И това създава усещане за недоизказаност вътре в самата Русия.

Особено когато фронтът чува, че войната „върви към край“, а в същото време дроните стават повече, украинското производство расте, а Западът ускорява военната интеграция на Киев. Това е една от причините руските военни блогъри толкова често да говорят за „сенчест мир“. Кратко примирие. Няколко години пауза. После нова фаза.

Тази версия звучи добре за част от Европа. Но не изглежда особено убедителна за хората, които гледат производствените графики на дроните и броя на новите военни заводи.

И точно там е нервът на целия спор в Москва. Не дали Русия може да удари Киев. А дали самата руска власт вече е решила какъв край иска за тази война.