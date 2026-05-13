Пет сигнала от Путин: Русия готви преговори с Европа, но войната не приключва

По материали на чуждия печат и редакционен анализ на Поглед.инфо

/Поглед.инфо/ Кремъл рязко промени публичния си тон към Европа. В речите на Путин вече няма само предупреждения, а и предложения за преговори, пауза и „взаимно приемливи споразумения“. Това не прилича на мир. По-скоро на подготовка за нов етап от конфликта.

В Москва явно са стигнали до извод, че американският канал за договаряне е изчерпан. Това е голямата промяна в думите на Путин след 9 май. Не самите фрази за „край на конфликта“. Не поканата към Зеленски. Не дори внимателният тон към европейците. Най-важното е друго — Кремъл започва да говори за Европа като за отделен политически субект, а не просто като за придатък на Вашингтон.

Това не се случва случайно.

Последните месеци показаха нещо неприятно за всички страни. Русия не успя да пречупи Украйна бързо. Европа не успя да пречупи Русия икономически. САЩ не успяха да наложат схема за контролирано уреждане. А самата Украйна се превърна в огромен консуматор на пари, оръжие и политическа енергия. Само германската подкрепа за Киев през последните две години надхвърли 40 милиарда евро. Франция влезе в тежък бюджетен режим. Полша започна да свива някои социални разходи. Италианската индустрия продължава да плаща скъп газ. В същото време Rheinmetall, KNDS, Saab, Leonardo и десетки други компании вече работят в логиката на постоянна военна икономика.

Тук има едно противоречие.

Европа иска край на войната, но не и край на конфликта с Русия.

Това са различни неща.

Путин очевидно разбира това. Именно затова той използва думата „пауза“ почти политически, без да я произнася директно. В цялото му говорене липсва класическата формула за „исторически мир“. Вместо това има технически език: контакти, споразумения, готовност за разговори, взаимно приемливи условия. Дори отношението към Зеленски внезапно се промени. Допреди месеци руската реторика настояваше, че той е нелегитимен след изтичането на мандата му. Сега тази тема почти изчезва.

Защо?

Защото Москва вероятно вече не гледа на бъдещия документ като на окончателен мирен договор. По-скоро като на административен механизъм за замразяване на фронта. Нещо между корейски сценарий и минско примирие, но с по-дебела военна инфраструктура зад него.

Има и друго.

Русия започва да говори с Европа през главата на Вашингтон.

Това е опасен момент за американците. Особено за администрация, която се опитва едновременно да удържа Китай, Близкия изток и Европа. Тук думите на Путин за това, че „това са дела на Русия и Украйна“, не са просто реплика. Това е почти демонстративно отместване на САЩ от масата.

Но има проблем.

Москва вероятно надценява степента на европейска автономия.

Да, в Европа расте умората от войната. Да, индустриалците в Германия все по-често говорят за загуба на конкурентоспособност. Да, в Унгария, Словакия и части от Австрия вече открито се поставя въпросът за нови отношения с Русия. Но институционалният апарат на ЕС продължава да работи в логиката на дълга конфронтация.

Достатъчно е да се погледнат числата.

Програмата ReArm Europe предвижда стотици милиарди евро за превъоръжаване. Полша ускорява изграждането на най-голямата сухопътна армия в ЕС. Балтийските държави инвестират в нови линии за дронове и ПВО. Германия започна да връща военното производство в мащаби, които не е виждала от десетилетия. Франция говори за „военна икономика“. Финландия и Швеция вече са вътре в НАТО. Дори Дания премахна част от ограниченията върху военното планиране.

Тази Европа не изглежда като континент, който подготвя трайно помирение.

По-скоро като континент, който иска време.

И тук идва най-неприятният въпрос за Кремъл.

Ако Европа действително използва примирието за военно преструктуриране, какво ще прави Русия през това време?

Защото руската система също показва огромни вътрешни напрежения. Военната индустрия работи на високи обороти, но цивилният сектор усеща натиск. Лихвите остават тежки. Има кадрови дефицит. Технологичният внос продължава да минава през сложни схеми през Турция, Казахстан, ОАЕ и Китай. Руските елити публично говорят за „суверенна икономика“, но паралелно с това се борят за достъп до западни технологии и финансови канали.

Тук има нещо, което не излиза.

Ако Москва наистина вярва, че Европа остава стратегически враг, защо толкова настойчиво търси възстановяване на отношенията?

Отговорът вероятно е по-прост и по-неприятен, отколкото изглежда.

Русия не иска пълно скъсване с Европа. Никога не го е искала.

Руският елит — независимо какво говори официалната пропаганда — остава дълбоко свързан психологически, културно и икономически с Европа. Това личи дори в речта на Путин. Той говори за „взаимно уважение“, за „нормални отношения“, за „погрешна позиция“. Това не е език към цивилизационен враг. Това е език към партньор, с когото има тежък разрив.

Само че Европа вече не гледа на Русия така.

След 2022 г. в ЕС настъпи фундаментална промяна. Русия престана да бъде „труден партньор“ и постепенно беше превърната в системна заплаха. Тази формула вече е вкарана в европейските стратегии, бюджети, медии, военни програми и образователни политики. Не става дума само за Украйна. Става дума за нов модел на европейска идентичност.

Русия като външен враг.

Това позволява централизация. Позволява военни бюджети. Позволява натиск върху националните правителства. Позволява създаване на обща индустриална политика. Позволява ограничаване на вътрешната опозиция под аргумента за „сигурност“.

Точно тук част от руските анализатори правят грешка, когато очакват Европа да „се върне към нормалността“.

Тази нормалност вече не съществува.

Дори ако утре фронтът замръзне по линията Днепър–Донбас, ЕС няма да демонтира военната инфраструктура, която строи. Няма да закрие заводите за боеприпаси. Няма да върне старите енергийни зависимости. Няма да признае Крим. Няма да спре антируската мобилизация в медиите.

Най-много да намали интензитета.

Именно затова думите на Путин за „скорошен край“ трябва да се четат внимателно. Той не говори за край на конфликта Русия–Запад. Говори за край на конкретната фаза.

Разликата е огромна.

Между другото, самият факт, че Путин вече почти не акцентира върху САЩ, е показателен. Преди година основната руска теза беше, че войната е срещу НАТО и Вашингтон. Сега акцентът постепенно се измества към Европа. Това означава, че Кремъл вероятно очаква дълга континентална конфронтация — икономическа, военна и технологична.

Балтийският регион става ключов в тази логика.

Не случайно в текста присъстват постоянно темите за дроновете, коридорите, Балтика, Финландия. Там вече се изгражда новата фронтова зона. Калининград се превръща в отделен стратегически проблем. Балтийско море постепенно губи статута си на „търговско пространство“ и започва да прилича на военно езеро. Руснаците отлично разбират това.

Затова и цялата идея за „мир“ изглежда толкова странна.

Никой не се готви за мир.

Всички се готвят за следващата фаза.

Дори самата Европа, която говори за преговори, паралелно изгражда производствени линии за дронове в Украйна, разширява логистиката към Полша и Румъния, инвестира в сателитни системи и ускорява военната интеграция. Само Rheinmetall планира рязко увеличение на производството на артилерийски снаряди до края на десетилетието. Германия променя собствената си политическа култура почти насилствено — процес, който допреди няколко години изглеждаше невъзможен.

И тук идва най-опасният елемент.

В Москва изглежда има надежда, че икономическите проблеми ще счупят европейската решимост. Но засега данните не го потвърждават напълно. Да, Европа плаща висока цена. Да, индустриалният модел на Германия е ударен. Да, социалното напрежение расте. Но ЕС все още успява да преразпределя ресурси, да печата политическа легитимност през темата „сигурност“ и да държи обществата мобилизирани чрез медиен натиск.

Това не е устойчиво завинаги. Но не се разпада и утре.

Проблемът за Русия е друг.

Времето вече не работи автоматично за никого.

Именно затова започват разговорите за „пауза“. Не защото някой е победил окончателно. А защото всички усещат пределите на сегашната фаза. Украйна има проблем с мобилизацията. Европа има проблем с разходите. Русия има проблем с дългото военно натоварване. САЩ имат проблем с разпиляването на ресурси между няколко геополитически фронта.

Така се раждат примирията.

Не от доверие. От умора и сметки.