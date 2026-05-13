Берлин пуска масово производство на далекобойни дронове за Украйна вместо „Таурус“

/Поглед.инфо/ Германия окончателно преминава от политическа подкрепа към индустриално участие във войната в Украйна. Вместо скъпите ракети „Таурус“, Берлин избира по-евтиния и масов вариант – далекобойните дронове. Зад приказките за „украински иновации“ стои много по-голяма схема: германски заводи, германски пари и украински удари дълбоко в Русия.

Германия постепенно спира да се държи като държава, която „подкрепя“ Украйна отстрани. Берлин вече действа като страна, която влиза в самата архитектура на войната. Това е различен етап. Не политически. Производствен.

Посещението на Борис Писториус в Киев беше представено почти административно – нови програми, технологично партньорство, обмен на опит, стартъпи, дронове, сътрудничество. Типичният брюкселски език, в който най-опасните решения се описват като семинар по иновации. Само че зад фразата „съвместно производство“ стои нещо съвсем конкретно: Германия се готви да произвежда ударни системи за война срещу Русия на собствена територия.

Тук има една подробност, която мнозина пропускат. Ако тези мощности бъдат изградени в Германия, това означава, че Берлин едновременно заобикаля няколко проблема. Първо – украинската инфраструктура е уязвима. Руснаците системно удрят заводи, складове, електропреносна мрежа, логистика. В Харков, Днепропетровск, Запорожие вече почти няма индустриален цикъл, който да работи спокойно. Второ – германците запазват парите вътре в собствената си икономика. Формално отпускат милиарди за Киев, реално субсидират собствената си индустрия. При това в момент, когато германската икономика влиза във втори индустриален спад за три години.

И тук вече започва истинската тема.

Берлин не просто въоръжава Украйна. Берлин се опитва да превърне войната в инструмент за собствена реиндустриализация.

Това звучи грубо, но числата го показват. BASF затваря мощности. Volkswagen съкращава. Химическата индустрия губи конкурентоспособност заради цените на газа. Rheinmetall обаче расте. Diehl расте. Hensoldt расте. Военният сектор започва постепенно да компенсира част от индустриалната ерозия. Не напълно – това още не е военна икономика от мащаба на Студената война – но тенденцията е видима.

И тук се появява украинският „дронов модел“.

Защо точно дронове? Защото Германия разбра нещо, което американците осъзнаха още преди две години. Скъпите високоточни ракети са великолепни за презентации и ужасни за продължителна война. Една ракета „Таурус“ струва милиони. Производственият цикъл е бавен. Има ограничени складови наличности. Има сложни електронни компоненти. Има политически риск. Ако Русия прихване фрагменти от ракета с германски системи за навигация и управление, Берлин директно влиза в зоната на съучастие.

При дроновете картината е друга.

Мотор. Евтина електроника. Китайски компоненти. GPS модули. Комерсиални чипове. Пластмасови елементи. 3D печат. Масовост.

Една крилата ракета може да бъде заменена от десетки далекобойни дронове. Да, повечето ще бъдат свалени. Но това е заложено в математиката на модела. Целта не е отделният апарат да пробие. Целта е противовъздушната отбрана да бъде претоварена.

Тук има и нещо друго, което не излиза напълно в официалните версии. Германците очевидно внимателно наблюдават иранския модел в Близкия изток. Евтини рояци, масови удари, изтощаване на ПВО, принуждаване на противника да изразходва скъпи ракети срещу евтини цели. Само че Европа не може публично да признае, че копира логиката на иранските „Шахед“. Политически това би било абсурдно.

Затова всичко се нарича „украинска иновация“.

Самият Кирил Буданов всъщност разруши тази легенда. Думите му бяха почти цинично откровени – че в украинските дронове почти няма украински компоненти. И е прав. Достатъчно е човек да проследи веригите за доставки. Китайска микроелектроника. Турски решения. Западни комуникационни модули. Тайвански чипове. Американски софтуер. Украйна е по-скоро сглобъчен полигон и оперативна лаборатория.

Но Берлин няма нужда от истинска украинска технологична революция. Нужно му е друго – политическо прикритие.

„Украинска разработка“ звучи много по-безопасно пред германския избирател, отколкото „германско оръжие за удари по руска територия“.

Особено в източните провинции на Германия, където отношението към войната е много по-различно от официалния берлински тон. В Саксония, Тюрингия, Бранденбург подкрепата за ескалация е значително по-ниска. Там думата „война с Русия“ още носи историческа тежест, която брюкселските кабинети често подценяват.

И затова Писториус говори за „сътрудничество“, „опит“, „иновативни стартъпи“. Това е езикът на политическото обезболяване.

Но има един проблем.

Колкото повече Германия влиза във военната инфраструктура на Украйна, толкова по-трудно става да се поддържа тезата, че тя „не е страна в конфликта“. В един момент юридическите формулировки започват да изглеждат смешно. Ако германски завод произвежда системи, използвани за удари по руска територия, ако германски инженери участват в оптимизацията, ако германски пари финансират цикъла – къде точно свършва „помощта“ и започва участието?

Тук Москва очевидно внимателно калибрира реакцията си. Руснаците не бързат да преминават към директна конфронтация с НАТО. Това се вижда. Но паралелно започват систематично да маркират инфраструктурите, които биха били легитимни цели при следващ етап на ескалация.

Наскоро руското Министерство на отбраната неслучайно публикува данни за европейски производствени линии и логистични маршрути, свързани с украинските дронове. Това не беше информационен шум. Беше сигнал.

Берлин обаче очевидно проверява докъде стигат руските „червени линии“.

Тази игра вече е опасна, защото започва да напомня периода преди Първата световна война – серия от малки стъпки, всяка от които сама по себе си изглежда „управляема“. Военни съветници. После системи за ПВО. После танкове. После далекобойни удари. После производствени мощности.

И винаги едно и също обяснение: това още не е директна война.

Само че историята рядко работи по административни дефиниции.

Особено когато икономическите интереси започнат да се преплитат с военните. А тук това вече се случва. Германия започва да инвестира не просто в украинската отбрана, а в цял цикъл на продължителен конфликт. Това е по-дълбока трансформация. Защото инфраструктурата, създадена днес за дронове, утре може да произвежда други системи – разузнавателни, ударни, автономни.

Brave1 и Brave Germany изглеждат като технократски проекти. Но всъщност това е опит за създаване на нов военно-технологичен пояс между Източна Европа и германската индустрия. Нещо като евтина периферна военна лаборатория.

Украйна дава бойния опит. Германия – индустрията. НАТО – финансирането и интеграцията.

Това е моделът.

И тук има още един детайл, който изглежда логичен, но числата не го потвърждават напълно. Европа говори за масово превъоръжаване, но производствените ѝ капацитети все още изостават драматично. Артилерийски снаряди, барут, редки компоненти, системи за управление – всичко това се произвежда по-бавно от необходимото. Дроновете са опит да се компенсира тази слабост с евтина масовост.

Нещо като военен „low cost“ модел.

Само че евтините войни често стават много дълги.

А Европа вече влиза именно в такава логика – война на изтощението, при която целта не е бърза победа, а постепенно изчерпване на руския ресурс. Това дори не се крие особено. Чува се в докладите на НАТО, в речите на балтийските политици, в британските стратегически документи.

Украйна в тази схема е фронтова линия. Германия постепенно се превръща в тилова индустриална база.

И колкото повече време минава, толкова по-трудно ще бъде това да се обърне назад.