Изкуственият интелект започна да изяжда електроенергията на Америка

/Поглед.инфо/ Изкуственият интелект се представя като дигитална революция, но зад красивите обещания стои огромна индустрия, която поглъща ток, мед, редки метали и трилиони долари дълг. В САЩ вече се говори не за технологичен пробив, а за опасност от енергиен срив и нов финансов балон.

През последните две години светът беше залят от почти религиозен възторг около изкуствения интелект. Политици, банки, инвестиционни фондове и технологични корпорации започнаха да говорят за ИИ така, както преди двайсет години се говореше за интернет, а преди това за глобализацията. Само че този път има един проблем, който дълго беше изтласкван настрани. Изкуственият интелект не е „облак“. Не е виртуална мъгла. Не е безтелесен код, който се носи някъде из мрежата. Той има огромна физическа инфраструктура. И тази инфраструктура започва да се сблъсква с границите на реалната икономика.

Това вече се вижда в Съединените щати. Не в теоретични доклади, а в енергийните мрежи на отделни щати.

Орегон, Вирджиния, Айова, Северна Каролина — места, които доскоро се състезаваха да привличат центрове за данни, започнаха да въвеждат ограничения върху новото строителство. Причината не е идеологическа. Не става дума за „зелени политики“. Причината е проста: мрежите не издържат. Центровете за данни работят на пиков режим, товарят системата неравномерно и изискват гигантски количества електроенергия в рамките на секунди.

Тук вече започва истинската история на ИИ.

Докато медиите обсъждаха чатботове и генератори на картинки, американските енергийни оператори започнаха да гледат към трансформаторите, подстанциите и резервните мощности. Изведнъж се оказа, че един голям AI център за данни може да консумира повече ток от средноголям град. И това не е временен пик. Това е постоянен режим.

Числата стават неудобни.

Международната агенция по енергетика оценява, че още през 2024 г. центровете за данни и изчислителните мощности вече са формирали около 1,5% от глобалното потребление на електроенергия. Това е почти колкото целия транспортен сектор в електрическата му част. До 2030 г. потреблението може да се удвои. В абсолютни стойности — почти колкото годишното потребление на Япония.

Тази тенденция променя цялата структура на ресурсната икономика.

Доскоро светът спореше за петрол. После за газ. После за литий и батерии. Сега в центъра постепенно влиза електричеството. Не абстрактната „зелена енергия“, а суровата способност да произведеш стабилен базов товар в огромни количества.

И тук възниква неудобният въпрос: кой ще плаща?

Тръмп очевидно е разбрал проблема. Затова през февруари американската администрация започна натиск върху технологичните гиганти — Amazon, Google, Microsoft, Meta, OpenAI, Oracle, xAI — да поемат собствените си енергийни разходи. Подписаното споразумение, наречено „Клаган за защита на данъкоплатците“, всъщност е признание, че държавата вече се страхува от обществена реакция срещу AI индустрията.

Защото американският потребител започва да усеща сметката.

Колкото повече центрове за данни се строят, толкова по-силен става натискът върху електроенергийните пазари. А когато търсенето расте по-бързо от производството — цените тръгват нагоре. Това е елементарна икономика. Няма значение дали токът се харчи за фабрика, алуминиев завод или генеративен ИИ.

Тук има нещо особено иронично.

Същите технологични корпорации, които години наред проповядваха ESG, декарбонизация и „зелена трансформация“, днес са принудени тихо да търсят газови мощности, въглищни резерви и дори ядрена енергия. Някои AI проекти в САЩ вече обсъждат директно свързване към малки модулни реактори. Не защото са станали фенове на атомната енергетика. Просто няма откъде другаде да вземат стабилен ток.

Слънцето и вятърът не могат да захранят непрекъснато обучение на езикови модели с трилиони параметри.

Това е технически факт.

В цялата тази история има още един пласт — металите.

Изкуственият интелект не съществува без мед, силиций, галий, редкоземни елементи, литий, никел и десетки други материали, за които масовият потребител почти не е чувал. И точно тук започва геополитиката.

Китай контролира огромна част от световното производство и рафиниране на редица критични материали. Високочист силиций. Галий. Част от веригите за редкоземни елементи. Това означава, че американската AI експанзия реално зависи от суровини, чиито доставки могат да бъдат политически ограничени.

Вашингтон прекрасно разбира това. Затова през последните години започна истинска паника около „friend-shoring“, нови мини, стратегически резерви и алтернативни вериги за доставки. Само че изграждането на нова мина не става за шест месеца. Понякога трябват десет години — разрешителни, инфраструктура, екологични оценки, рафинерии.

А AI индустрията иска всичко веднага.

Най-показателен е случаят с медта.

Цените ѝ избухнаха. Само за година скокът беше над 40%. Анализаторите на S&P Global вече предупреждават, че търсенето може да надхвърли 42 милиона тона до 2040 г. Основният двигател — центровете за данни, електропреносните системи и инфраструктурата за ИИ.

Тук обаче има нещо, което не излиза.

Ако ИИ е толкова революционен и продуктивен, защо реалната възвръщаемост остава толкова неясна?

Технологичните компании харчат трилиони. Само в САЩ инвестициите в AI инфраструктура вървят към 1 трилион долара годишно. Но приходите изостават. Пазарните оценки растат далеч по-бързо от реалната печалба.

Това вече прилича на класически балон.

S&P 500 е добавил около 7,5 трилиона долара капитализация за две години. Почти 5 трилиона от това идват от ограничен кръг AI компании. Инвеститорите се държат така, сякаш изкуственият интелект неизбежно ще преобрази цялата икономика и ще донесе гигантска възвръщаемост.

Може би. Но историята познава подобни моменти.

Железниците през XIX век. Дотком балонът. Имотният балон преди 2008 г.

Всеки път има технология или актив, който наистина променя света. И всеки път около него се надува спекулативна еуфория, която надхвърля реалната икономическа възвръщаемост.

Сега вероятно наблюдаваме нещо подобно.

Разликата е, че този балон е вързан директно към енергийната система.

Това го прави по-опасен.

При дотком балона рухнаха акции. Сега евентуален срив би ударил енергийни инвестиции, суровинни пазари, електропреносни мрежи, инфраструктурни кредити и пенсионни фондове, които вече са натъпкани с технологични книжа.

Има и друг проблем — самите модели започват да достигат физически ограничения.

Огромна част от наличните данни вече са използвани за обучение. Новите модели изискват още повече мощност, още повече ток и още повече изчисления за все по-малко качествен скок. Част от инженерите в самата индустрия вече признават, че „мащабирането“ не работи така гладко, както преди две години.

Но борсовият пазар не обича съмнения.

Той обича истории.

А историята за ИИ в момента е идеалният наркотик за инвеститорите. Огромен пазар. Технологична революция. Военно приложение. Автоматизация. Национална сигурност. Геополитическа надпревара с Китай.

Всичко е вътре.

Само че физиката не се интересува от борсови легенди.

Токът трябва да бъде произведен. Кабелите трябва да бъдат изградени. Медта трябва да бъде изкопана. Газът трябва да бъде доставен. Реакторите трябва да бъдат построени. А това става бавно, скъпо и често политически невъзможно.

Особено в Европа.

Европейският съюз влезе в AI състезанието в момент, когато вече има енергийна слабост. След кризата около газа, разрушаването на евтината енергийна архитектура и затварянето на част от индустрията, Европа трудно може да си позволи масово разгръщане на енергоемка AI инфраструктура.

Холандия и Германия вече ограничават достъпа на нови центрове за данни до мрежата. Ирландия наложи практически мораториум. Причината е проста — една малка държава не може безкрайно да захранва гигантски сървърни комплекси, докато домакинствата плащат растящи сметки.

Тук вече започва политическият риск.

Защото обществата приемат технологичните революции само докато те подобряват живота им. В момента обаче много хора виждат друго — съкращения, автоматизация, скъп ток и растящи печалби за няколко корпорации.

Тази комбинация е опасна.

Още повече, че самият AI сектор е силно зависим от евтин капитал. Ако лихвите останат високи, финансирането на огромните инфраструктурни проекти ще стане много по-трудно. А без непрекъснат приток на пари сегашните оценки на компаниите започват да изглеждат все по-нестабилни.

Точно затова част от анализаторите вече говорят не за „нова индустриална революция“, а за бъдеща корекция с исторически размер.

Може би няма да стане утре. Може би пазарът ще продължи да расте още две-три години. Но напрежението вече се вижда — в електропреносните мрежи, в цените на металите, в енергийните баланси и в самата структура на американската икономика.

Изкуственият интелект се оказва много по-малко виртуален, отколкото изглеждаше в рекламните презентации на Силициевата долина.

Зад усмихнатите демонстрации на чатботове стои една тежка индустриална машина, която поглъща ток, суровини, кредити и политически ресурси с темпове, каквито светът не беше виждал от десетилетия.

И въпросът вече не е дали ИИ ще промени икономиката.

Въпросът е кой ще плати сметката.