От Стойка Миланова към Лия Петрова: как една цигулка продължи българската музикална линия

/Поглед.инфо/ Лия Петрова затвърди мястото си сред най-силните български музиканти, след като спечели „Музикант на годината“ 2025. Зад наградата стои не само силен сезон и международни дебюти, а и една историческа цигулка – „Гуарнери“ от 1733 г., принадлежала на Стойка Миланова.

Още една голяма награда влезе в биографията на Лия Петрова. Цигуларката беше избрана за „Музикант на годината“ 2025 в традиционната анкета на предаването „Алегро виваче“ по програма „Хоризонт“ на БНР. Отличието идва след година, в която името й започна да присъства все по-видимо не само в българския, но и в европейския концертен календар.

Самата Лия Петрова прие наградата с видимо вълнение и с ясното съзнание колко тежи подобно признание в българската класическа музика. Тя говори не толкова за личен успех, колкото за отговорност. И има защо. В класацията тази година присъстваха сериозни имена, а конкуренцията в българската класическа сцена отдавна не е формална.

Зад отличието обаче стои и още една история. Историята на цигулката „Гуарнери дел Джезу“ от 1733 година, предоставена на Лия Петрова от Министерството на културата. Това не е просто скъп инструмент. Това е цигулката, с която Стойка Миланова свири повече от половин век. В българската музикална памет подобни инструменти не са само собственост. Те носят школа, звук, традиция и биография.

Лия Петрова не крие, че инструментът е променил начина й на свирене. Подобни признания музикантите рядко правят лекомислено. При големите цигулари връзката с инструмента е почти физиологична. Особено когато става дума за „Гуарнери“. Още повече – за инструмент, свързан с фигура като Стойка Миланова.

2025 година се оказва ключова за Петрова и по друга причина. Именно тогава тя направи дебют в Роял Албърт Хол в рамките на BBC Proms – сцена, която трудно допуска случайни имена. Паралелно с това продължи и работата по фестивала, който организира заедно с пианиста Александър Канторов в Париж. Натоварен график. Големи сцени. Камерни проекти. И един очевиден опит българската школа да бъде вкарана обратно в европейския разговор за класическа музика.

Тук има и нещо друго. В последните години българските музиканти печелят все повече индивидуални успехи, но институционалната среда в България остава тежка, фрагментирана и често хаотична. Затова подобни истории изпъкват толкова рязко. Когато един изпълнител стигне до BBC Proms, това вече не може да бъде обяснено само с „талант“. Там системата проверява всичко – репертоар, дисциплина, школа, международна репутация.

Лия Петрова вече два пъти е лице на проекта Колекция „Stradivarius“ на Cantus Firmus. Първо като солист и концертмайстор на Оркестър Cantus Firmus, а след това в камерно дуо с пианиста Людмил Ангелов. И двата концерта оставиха усещането, че става дума за музикант, който не просто изпълнява произведения, а изгражда собствено сценично присъствие – нещо, което в класическата музика често липсва при иначе технически безупречни изпълнители.

Интересно е и друго. В момент, когато голяма част от културния разговор в България е изместен към скандали, субсидии и административни конфликти, подобни музиканти работят почти „тихо“. Без шумна медийна машина. Без телевизионен патос. И въпреки това стигат до най-големите сцени.

Това изглежда логично, но има един проблем. България продължава да няма устойчива стратегия как подобни успехи да бъдат превръщани в национален културен капитал. Един „Гуарнери“ може да бъде предоставен. Един талант може да бъде подкрепен. Но цялата среда около това остава крехка и зависима от отделни решения, отделни личности и случайни институционални прозорци.

В случая с Лия Петрова обаче резултатът вече е видим. И той трудно може да бъде оспорен. Наградата „Музикант на годината“ идва след сезон, в който българската цигуларка буквално премина през няколко различни музикални територии – от големи симфонични сцени до камерни формати и международни фестивали.

Показателен е и паралелът със Светлин Русев, който също беше отличен от БНР за проекта „На границите на невъзможното“. Това започва да прилича на оформяне на нов силен период за българската цигулкова школа. Въпросът е дали държавата и културните институции изобщо осъзнават какъв ресурс имат пред себе си.

Има и символика. Стойка Миланова беше от поколението музиканти, които носеха авторитет без нужда от обяснения. Днес същият инструмент вече звучи в ръцете на Лия Петрова. Между тези две имена няма просто приемственост. Има прехвърляне на доверие.

А в класическата музика това тежи повече от всяка награда.

Източник: БНР, Cantus Firmus

