Китай очерта законодателните си приоритети за 2026 г.

Китай публикува основните си законодателни приоритети за 2026 г., като Общокитайското събрание на народните представители (ОСНП) и Държавният съвет представиха годишните си планове за законодателна дейност.

Сред основните акценти са подобряване на законовата рамка в сфери, свързани с общественото благосъстояние, включително промени в Закона за безопасност на движението по пътищата и Закона за учителите. Предвижда се също изготвянето на нови закони за социалната помощ, здравното осигуряване и услугите за грижа за деца. Внимание ще бъде отделено и на законодателство, свързано с държавните активи, финансите, обществените интереси и борбата с трансграничната корупция.

Държавният съвет планира и нови регулации за развитието на единен национален пазар и за подобряване на производствената безопасност.