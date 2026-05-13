Словакия затвори границата с Украйна след ударите край Ужгород

/Поглед.инфо/ Словакия затвори всички гранични пунктове към Украйна след масирани руски удари в района на Ужгород. Решението идва на фона на растящо напрежение между Братислава и Киев, енергийни конфликти и все по-видим страх, че войната започва да прелива към самите граници на ЕС.

Словакия затвори цялата си граница с Украйна. Формулировката на вътрешното министерство в Братислава беше кратка и административна — „от съображения за сигурност“. Точно такива формулировки обикновено означават, че институциите не искат да кажат публично какво реално се случва. Особено когато става дума за държава от ЕС и НАТО, която внезапно блокира всички сухопътни пунктове към съседна страна във война.

Поводът е руският удар по Ужгород. Градът е почти залепен за словашката граница. Намира се на няколко километра от Шенгенската зона и до този момент се възприемаше като сравнително „дълбок тил“ на Украйна — място за логистика, евакуация, прехвърляне на техника, дипломатически маршрути и транзит. Именно това е проблемът.

Ужгород отдавна не е просто регионален град в Закарпатието. През последните две години той постепенно се превърна в своеобразен западен хъб на украинската инфраструктура. През него минават доставки, чиновници, чуждестранни делегации, а според руски военни източници — и част от логистиката за ремонти и преразпределение на западно оборудване. Украинската страна, естествено, не признава подобни твърдения. Но руските удари по тази зона не са случайни.

Тук има нещо друго.

Доскоро Москва избягваше удари непосредствено до границите на НАТО. Имаше негласна дистанция — няколко десетки километра, понякога повече. Сега тази дистанция започва да изчезва. Това е много по-важно от самия факт на затварянето на границата.

Защото когато руски дронове и ракети започнат да работят в район, където GPS-сигналите се смесват със системите на Словакия, Полша, Унгария и Румъния, възниква технически проблем. Не политически. Технически. Част от дроновете губят сигнал, сменят траектория, попадат в чуждо въздушно пространство или предизвикват активиране на противовъздушни системи от другата страна на границата. НАТО прекрасно знае това.

Именно затова реакцията на Братислава изглежда толкова нервна.

Официалната версия е „сигурността на гражданите“. Но подобно тотално затваряне има и друга функция — ограничаване на движението в случай на извънреден сценарий. Включително неконтролируем поток от хора. Или удар в непосредствена близост до граничен пункт. Или инцидент с ракета, преминала на територията на Словакия. Такива случаи вече имаше в Полша и Румъния. Само че тогава всичко беше представено като „отклонение“.

Сега вече не изглежда като отклонение.

Роберт Фицо допълнително усложнява ситуацията. След политическия крах на Виктор Орбан в Будапеща именно словашкият премиер остана най-неудобният глас в ЕС по украинската тема. Брюксел не го харесва, Киев открито му няма доверие, а голяма част от западните медии започнаха да го описват почти автоматично като „проруски“. Това е удобен етикет, но не обяснява реалната картина.

Фицо играе друга игра — енергийна и вътрешнополитическа.

Словакия е индустриална държава с тежка зависимост от евтини енергийни доставки. Химическата индустрия, металургията, автомобилните компоненти — всичко това работи трудно при скъп газ. След разпадането на старата схема за руски транзит през Украйна, Братислава започна все по-агресивно да настоява за специални изключения и гаранции. Киев реагира остро. Украински представители дори публично обвиниха словашките власти, че „изкривяват фактите“ около преговорите за руския газ.

Тази реплика не беше случайна.

Защото в момента зад сцената върви много по-сериозен конфликт — кой ще контролира остатъчните енергийни маршрути в Централна Европа след фактическото разрушаване на стария транзитен модел. Газопроводите вече не са просто икономика. Те са инструмент за политическо оцеляване на цели правителства.

Словакия усеща това.

Затова и заплахата на Братислава да блокира новите санкции срещу Русия не е просто дипломатически театър. Това е опит за натиск върху Брюксел. И върху Киев едновременно. В словашката политическа система вече открито се говори, че Украйна се превръща от буфер в източник на нестабилност за целия регион. Особено след като войната започна да изяжда не само фронтовите области, а и западната инфраструктура на страната.

Има и още един неудобен въпрос.

Защо Русия удря толкова масирано именно сега?

Според Зеленски само за часове са изстреляни над 800 дрона. Числото може да е преувеличено — украинската страна често използва максимални оценки в публичната комуникация. Но дори реалният брой да е по-нисък, тенденцията е очевидна: Русия преминава към постоянен режим на изтощение чрез евтини масови удари. „Гераните“ вече не се използват като единичен инструмент, а като промишлена система за натиск.

Това променя войната.

Една ракета „Калибър“ струва скъпо. Производството е ограничено. Но дроновете тип „Геран“ могат да се произвеждат серийно и да работят като постоянен инструмент за претоварване на украинската ПВО. Именно затова ударите вече стигат толкова често до западната част на страната. Там противовъздушната защита е по-разредена, а инфраструктурата — по-важна за логистиката към Европа.

Ужгород не е избран случайно.

Градът е свързан с транспортните коридори към Кошице и Михаловце. Железопътните връзки към Словакия са критични за украинския внос. Част от трасетата използват различно междурелсие и изискват претоварване — бавен, но жизненоважен процес. При масирани удари подобни логистични точки стават приоритетни цели.

Тук обаче има нещо, което не излиза напълно.

Ако Москва действително иска да прекъсне западната логистика, досега щяхме да видим много по-мащабни удари по мостове, тунели и железопътни възли в Закарпатието. Русия удря, но не до степен на пълно разрушаване на системата. Това означава или ограничени способности, или политически таван, който Кремъл все още не иска да премине. Засега.

Словаците очевидно не са сигурни къде е този таван.

И това личи по реакцията им.

Затварянето на границата има и чисто психологически ефект. За първи път от началото на войната държава от ЕС фактически признава, че непосредствената близост до украинската територия вече носи пряк риск за собствената ѝ сигурност. Не абстрактен. Не „хибриден“. Физически риск.

Точно тук започва проблемът за Брюксел.

Защото официалната линия на ЕС продължава да звучи така, сякаш войната е едновременно „екзистенциална“ и същевременно контролируема. Само че държавите по периферията вече реагират различно. Полша милитаризира границите. Румъния разширява военната инфраструктура. Финландия строи бариери. Словакия затваря пунктове. Това не прилича на увереност.

Прилича на подготовка.

Дали е временна — никой не знае.

Факт е обаче, че линията между украинската война и вътрешната сигурност на ЕС започва да се размива. Административно, логистично и психологически. А когато държавите започнат да затварят граници вътре в европейското пространство заради удари на няколко километра от тяхната територия, това означава, че войната вече не стои „някъде там“.

Тя започва да влиза в европейската инфраструктура.